Empresario que reclama 17 millones a Rubigol publicó nuevas pruebas y reveló un encuentro en un Starbucks

La batalla legal entre Rubigol y Nick Jake Castro Gómez enciende las redes con reclamos, pruebas y mucha polémica - crédito @rubigol/IG y @wuuju_co/tiktok

La disputa entre el influencer Nicolás Rubio, más conocido como Rubigol, y el empresario Nick Jake Castro Gómez escaló en las últimas semanas luego de que el emprendedor hiciera públicas más pruebas detrás de su reclamación por 17 millones de pesos que, según su versión, quedarían pendientes tras un contrato de publicidad firmado a finales de 2023.

A través de un nuevo video posteado en su perfil de TikTok, Nick respondió punto por punto a la versión del creador de contenido y mostró lo que, según él, son pruebas que respaldan su denuncia.

Según explicó Castro Gómez, el origen del conflicto es un acuerdo suscrito entre su empresa de venta de tecnología Wuuju y el influencer por un valor total de 29,5 millones de pesos, contrato que establecía la entrega de una cámara y la ejecución de acciones publicitarias por parte de Rubigol.

En su intervención, el empresario no solo rechazó la narrativa de Rubigol —quien había asegurado que cumplió con las publicaciones pactadas— sino que reconstruyó la negociación y situó el cierre del acuerdo en una reunión presencial en una zona de Bogotá.

Así fue el encuentro entre Rubigol y Nick Castro - crédito @wuuju_co/tiktok

“El del Starbucks de la 93, el 10 de noviembre de 2023, sobre las 8:00 p. m., estabas tú, tu mánager, tu camarógrafo José y yo (...) Las acciones contratadas fueron veintinueve millones quinientos. Las acciones ya ejecutadas por Nicolás fueron doce millones quinientos. Simplemente, es restar… y da diecisiete millones...”, afirmó Castro, retando al influencer a recordar ese encuentro y mostrando fotografías del lugar como respaldo.

Castro insistió en que el contrato original establecía cinco acciones publicitarias a cambio de la entrega de una cámara y un lente, operación que calculó en 29,5 millones de pesos, pero Rubigol solo habría ejecutado dos acciones —una historia y un TikTok—, proceso que el propio influenciador indicó en su video, por lo que quedarían pendientes tres acciones, equivalentes a los 17 millones que reclama Nick Castro.

“¿Qué hiciste? Una historia y un TikTok. ¿Hay o no hay incumplimiento? Por favor, huevón. No es tan difícil. Cinco menos dos, tres. Ya. Nos debes tres acciones”, dijo Castro en el video, y añadió que la cifra no es arbitraria, sino que responde a una “tablita” que, según él, maneja la mánager del influencer, Laura, para presupuestar servicios publicitarios, la cual también dejó ver en el clip.

Esta es la tabla con valores que habría enviado la mánager de Rubigol respecto a lo que cobra el influencer por hacer publicidad - crédito @wuuju_co/tiktok

El empresario aseguró además que no actuó “a ciegas” al entregar un equipo valorado en casi veinte millones de pesos y aseguró tener un contrato provisional que, al parecer, Rubigol le habría firmado el 8 de noviembre de manera digital, dos días antes de la entrega.

Castro explicó que el número final de acciones se definiría presencialmente en el Starbucks, y que esa fue la instancia en la que se acordaron las cinco acciones que hoy están en disputa.

“Yo no iba a ser tan huevón de ir al Starbucks a llevar veinte millones de pesos en equipos sin ni siquiera haber firmado un documento”, sostuvo, e invitó a la comunidad a revisar las pruebas compartidas.

El nuevo video de Castro también fue una respuesta directa al material publicado por Rubigol, al que calificó con ironía: “Actuación diez de diez. Si TikTok diera un Oscar, tú este año te lo llevas”, y advirtió que la controversia no es espectáculo: “Bien por el show, bro, pero créeme, el show no paga lo que hace falta. Son diecisiete millones de pesos. No es presuntamente, bro, hay un incumplimiento tangible…”.

Estes es el documento de contrato que habría aceptado Rubigol con respecto a las acciones de publicidad que realizaría para el emprendedor colombiano que reclama deuda millonaria - crédito @wuuju_co/tiktok

Castro rechazó la versión del influencer según la cual el acuerdo era únicamente “una historia y un TikTok” y dijo que la negociación por chat y la confirmación posterior con la mánager demuestran lo contrario: “Aquí está el correo de su mánager aceptando que hay un acuerdo a veintinueve millones quinientos. Aquí está otro chat con su mánager reforzando el acuerdo”, aseguró.

La disputa, que ya había trascendido a redes y a la prensa, avanza ahora con ambas partes haciendo públicos documentos, pantallazos y testimonios.

Rubigol, por su parte, negó inicialmente el incumplimiento y anunció acciones legales por presunta injuria y acoso virtual, mientras que Castro insiste en que la vía correcta es reclamar lo que, según él, está documentado y pagado parcialmente.