El restaurante La Ventana en Bogotá sorprende con una carta inspirada en el fuego y una selección de postres innovadores

Esta propuesta especial invita a los amantes de la alta cocina a descubrir nuevas sensaciones dulces y saladas en la capital colombiana

Por Sergio Ramírez

El restaurante La Ventana ha presentado su nueva carta, una propuesta que sitúa al fuego como eje central y apuesta por la autenticidad de los sabores.

El restaurante La Ventana ha presentado su nueva carta, una propuesta que sitúa al fuego como eje central y apuesta por la autenticidad de los sabores. Esta renovación, que fusiona la tradición colombiana con técnicas contemporáneas, llega acompañada de una promoción especial en los postres innovadores, dirigida a quienes buscan experiencias culinarias distintivas en la capital.

El concepto de la nueva carta se basa en cocciones simples y productos seleccionados, donde el respeto por el ingrediente y la técnica se reflejan en cada plato.

El chef ejecutivo Adrián Gerbolés, al frente de las cocinas del hotel desde hace cuatro años, explica que esta etapa representa mucho más que un simple cambio de menú: “Esta renovación del menú nos emociona profundamente porque está inspirada en el fuego, elemento que impulsa el sabor en la cocina. A partir de allí buscamos realzar la riqueza de los ingredientes colombianos. No es solo un cambio de carta, es una declaración de identidad que diferencia nuestra cocina y la posiciona como una experiencia única en la ciudad”.

La carta se estructura como un recorrido por la diversidad de la gastronomía local, enriquecida con técnicas internacionales. Entre las entradas y platos principales, destacan creaciones como el Socarrat, un arroz a la plancha con pulpos y mariscos en emulsión de ají; la lengua de res cocida al vacío sobre cremoso de coliflor; y la posta negra, acompañada de arroz con coco y ensaladilla criolla. También figuran el risotto de langostinos y pulpo, el tradicional ajiaco, cortes premium como el New York Striploin Angus argentino, el Rib Eye y la costilla de cerdo cocida al vacío con laca de panela. Los precios de los platos fuertes oscilan entre $62.000 y $185.000, según la proteína seleccionada.

La gran apuesta de esta renovación está en los postres, concebidos como el sello diferencial del menú. Gerbolés resalta el papel central que ocupa el lado dulce en la nueva propuesta: “En esta nueva propuesta, el lado dulce cobra un protagonismo especial. Nuestros postres exploran y elevan sabores colombianos poco conocidos, rescatando tradiciones que rara vez llegan a la alta cocina. Queremos sorprender a nuestros comensales con creaciones únicas que hagan de la experiencia algo realmente inolvidable”.

Entre las opciones más llamativas se encuentran el mousse de chocolate Tumaco con café y notas cítricas (Cacao y aceite de oliva); la milhoja de frambuesa y pistacho con hojaldre caramelizado y sorbete de frambuesa; el Pastel Vasco con guayaba, acompañado de helado de bocadillo y crocante de queso; Nuestro Coco, que integra financier de cítricos, mango, maracuyá y naranja confitada; y el cheesecake de mandarina, con bizcocho de pistacho y sorbete de la misma fruta. Todos los postres tienen un precio de $35.000.

Como parte del lanzamiento, La Ventana ofrece un 15% de descuento en todos los postres de la carta entre el 6 y el 31 de octubre. Para acceder a este beneficio, los comensales solo deben mencionar la frase “Quiero ir al postre” al momento de ordenar. La promoción está disponible para cualquier cliente durante el periodo señalado y no es acumulable con otras ofertas.

Con esta renovación, La Ventana reafirma su compromiso de ser un referente gastronómico en Bogotá, integrando prácticas responsables y un equipo de alto desempeño, mientras ofrece una experiencia que combina creatividad, tradición y sofisticación.

Cada plato de la nueva carta ha sido concebido para sorprender y deleitar, invitando a los visitantes a disfrutar de una experiencia única que celebra los sabores locales con un sello de alta cocina.

