Daniel Briceño le recordó a Daniel Quintero que si se retira de la consulta del Pacto Histórico deberá pagar su costo: “Desde ya anunciamos todas las acciones legales”

Daniel Quintero fue cuestionado por Daniel Briceño por retirarse de la consulta del Pacto Histórico - crédito Alcaldía de Medellín y Concejo de Bogotá

El panorama político dentro del Pacto Histórico experimentó una nueva sacudida tras el anuncio de Daniel Quintero, precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, sobre su decisión de no participar en la consulta interna programada para el 26 de octubre.

El aspirante justificó su retiro señalando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil alteraron las condiciones pactadas por los precandidatos y eliminaron garantías previamente acordadas para el proceso.

En un video divulgado por sus redes sociales, Quintero criticó fuertemente a las entidades electorales y al sector político tradicional, asegurando que “mataron la consulta del Pacto Histórico”.

Según lo expresado en la grabación, sostuvo que “el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas de juego el día de hoy.

Convirtieron la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo”.

Respuesta de Daniel Briceño a Quintero: “Desde ya anunciamos acciones legales para usted y su partido”

La decisión tuvo respuesta inmediata por parte de Daniel Briceño, quien a través de sus redes sociales, citó la ley 1475 de 2011 y argumentó que Quintero y su partido deberán responder por el dinero de dicha consulta.

“La ley 1475 de 2011 dice que si usted renuncia a la consulta del Pacto Histórico deberá pagar proporcionalmente el costo de esa consulta. Desde ya anunciamos todas las acciones legales para que usted y su partido reintegren parte de los $123.406.794.418″, señaló.