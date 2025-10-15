Cris Valencia señaló a Westcol de frenar su carrera musical y el ‘streamer’ reveló malos tratos que recibieron por parte del cantante: “Era para haberle metido la mano”

Cris Valencia arremetió contra Westcol y su productora por mantener en pausa su carrera musical - crédito @soycrisvalencia @westcol / Instagram

Cris Valencia volvió a ser noticia después de aparecer de nuevo en redes sociales, pero esta vez lanzando comentarios contundentes contra Westco, el streamer y dueño de la productora W Sound, comentarios que acusaron al empresario de frenar la carrera del joven artista.

Desde hace más de un año Westcol presentó el proyecto W Sound, con el que ha logrado colaborar con grandes artistas colombianos y también darles un espacio a artistas emergentes como es el caso de Valencia, quien ha lanzado varias canciones con el apoyo de esta productora.

Con ese contexto, Valencia salió en redes a acusar a Westcol y al productor paisa El High de no querer trabajar más en su proyecto desde W Sound, dejando en pausa su carrera musical y pidiéndoles que lo dejen libre del contrato para poder seguir con sus lanzamientos por su cuenta.

“No sale música… Yo necesito que ustedes le metan presión a ese huevón, escríbanle al Instagram y diganle: ‘saque música de Cris Valencia o déjelo libre’“, pidió Valencia a sus seguidores para que presionen a Westcol.

El cantante asegura que Westcol y el productor El High tienen frenada su carrera musical - crédito @musicalabmedellin / TikTok

El cantante de Chao despechao aseguró que ha pasado por días malos al no recibir respuesta o señales de nuevos lanzamientos para su catálogo. “No ha salido música porque no quieren invertir, esa es la real, pues eso es lo que yo creo que está pasando, a ellos no les importa mi carrera, a mí tampoco me importa la de ellos”, dijo el cantante.

Westcol y El High le respondieron a Cris Valencia

La respuesta del entorno de Westcol no tardó en llegar. En una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, Westcol contactó a El High, quien relató los apoyos materiales y personales que el equipo brindó a Cris Valencia. El productor detalló: que “mi mujer le ayudó, le regaló la lavadora, la nevera, le consiguió casa, se la pagamos un año”, según sus declaraciones en la conversación con Westcol.

El relato de El High fue más allá al describir el momento en que solicitaron a Valencia que abandonara la vivienda proporcionada por la productora. Según el productor, el cantante reaccionó de manera inapropiada hacia su esposa, lo que generó un profundo malestar en el equipo. “Cuando nosotros le dijimos que se tenía que ir de la casa que le conseguimos, él trató mal a mi esposa, es porque yo no le quise decir nada, lo pensé con cabeza fría, pero él se metió con mi mujer y era para haberle metido la mano”, afirmó El High en la misma transmisión.

El productor reveló que Valencia trató mal a su esposa y lo considera una persona desagradecida, además de confesar que su proyecto no les "dio nada" - crédito @adriclips3/ TikTok

En la llamada se escucha que El High señala a Valencia de ser “un desagradecido”, además de confesar que el proyecto junto a él no dio los resultados que esperaban, razón por la que sería desvinculado de W Sound. “Ese proyecto no dio nada, además el man es un mal agradecido, y aparte de lo de la lavadora y eso, le pasé 8 palos (8 millones de pesos) para que se compare una moto”, detalló el productor.

En medio de la conversación, El High segura que la molestia del joven cantante puede ser por la intención de sacar nueva música, sin embargo, el productor señaló que ninguna de las ideas que le enseñó le terminó de gustar. “Él en estos días me mostró unos temas y yo le dije que estaban muy malucos, y es que el concepto musical de él está muy malo, no llenaban y pues yo le dije que los sacara, pero no con mi apoyo”, añadió el productor.

El paisa lamentó la forma en que Cris Valencia destapó lo que estaba pasando con su música - crédito @westcol / Instagram

Además, El High señaló que aparte de las canciones que ha sacado Valencia, no ha trabajado por su imagen en redes sociales, razón por la que los lanzamientos reciben odio o burlas de los internautas. “Es que ya la gente está muy en contra y van a estar más en contra si salen estas cosas, él no tiene por qué salir a decir eso, el quiere que lo pongan a hacer shows como Justin Bieber”, añadió Westcol a la conversación.

Hasta el momento, Cris Valencia no ha emitido respuesta pública a las acusaciones formuladas por el equipo de Westcol. Por su parte, la productora ha confirmado que el artista ya no forma parte de su nómina.