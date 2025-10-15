Colombia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

La guerrilla se pronunció oficialmente por el caso del vehículo incinerado en el que se movilizaba uno de los gerentes de campaña del precandidato presidencial en Arauca

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
ELN negó haber quemado el vehículo de campaña de De La Espriella: guerrilla acusa estrategia “basada en autoatentados” - crédito Ejército de Liberación Nacional

Mediante un video, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desmintió haber tenido alguna implicación e la quema del vehículo en el que se movilizaba Juan Carlos Santamaría, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, y el cual fue adornado con publicidad en toda su carrocería.

El caso ocurrió en los límites entre Arauca y Norte de Santander, cuyo video de la incineración fue compartido masivamente en redes sociales y replicado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“El Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional ELN, aclara que no tenemos ninguna responsabilidad en los hechos ocurridos en la Trocha de la Soberanía, donde fue incendiado el vehículo en el que se transportaba el señor Juan Carlos Santamaría, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el departamento de Arauca.”, dice un representante de la guerrilla en el clip.

El Ejército de Liberación Nacional
El Ejército de Liberación Nacional calificó de "show mediático" la incineración del vehículo de campaña de De la Espriella- crédito AFP/captura de video @AlvaroUribeVel/X

El tono del pronunciamiento público del ELN escaló cuando acusaron que el caso, a juicio de la guerrilla, forma parte de una “estrategia de campaña desesperada” presuntamente fundamentada en autoatentados."

“Estas acciones hacen parte de una estrategia de campaña desesperada, basada en autoatentados y shows mediáticos, con la que buscan manipular a la opinión pública, victimizarse y obtener un reconocimiento que no se han ganado ante la ciudadanía.”, aseguró el ELN.

Por último, el ELN condenó la responsabilidad que se les endilgó sobre el caso, con el que, según la guerrilla, “solo buscan beneficios personales y electorales e invitamos a la población del oriente colombiano a no dejarse confundir por estos politiqueros que solo aparecen en tiempos de campaña.”

El ataque al vehículo, relatado por el gerente de campaña de De la Espriella

Así quemaron el vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella entre Arauca y Norte de Santander: estaba destinado a la recolección de firmas - crédito @AlvaroUribeVel/X

El ataque contra el vehículo de la campaña del Movimiento Defensores de la Patria fue registrado el 13 de octubre de 2025 en el sector de Fundame, cerca de la salida al alto de Mejue. De acuerdo con información difundida por W Radio, un grupo de hombres armados interceptó el vehículo, obligó a descender a sus ocupantes y procedió a incendiarlo.

El hecho se produjo mientras el equipo realizaba labores de recolección de firmas, una actividad que, según declaraciones de Santamaría recogidas por Semana, venían desarrollando desde hacía varias semanas. El propio Santamaría relató a ese medio que, tras veinte días de trabajo continuo, optaron por trasladarse a otro municipio utilizando su propio Chevrolet Spark, al que habían colocado la publicidad de la campaña.

“Habíamos estado recogiendo firmas normalmente por 20 días. Decidimos trasladarnos a otro municipio. Madrugamos para que no se viera tanto el carro. Y en uno de los pasos aparecieron unos tipos armados, en motos”, explicó Santamaría a Semana.

Dentro del vehículo viajaba Juan
Dentro del vehículo viajaba Juan Carlos Santamaría, director de la campaña en Arauca, acompañado por varios escoltas - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

El gerente de campaña local detalló que las características del automóvil limitaron su avance y que, en ese contexto, fueron encañonados por los atacantes. Por fortuna, ninguno de los ocupantes resultó herido, según confirmaron las autoridades.

“Nos hicieron bajar del carro, nos dijeron que teníamos que regresarnos, que no podíamos avanzar. Obvio, todo con peores palabras y mal portados. Nosotros, en medio de todo eso, estábamos agradecidos de que nos dieron la oportunidad de regresarnos”, afirmó Santamaría en diálogo con Semana.

La campaña de Abelardo de la Espriella emitió un comunicado en el que condenó el atentado y calificó el incendio del vehículo, identificado con los símbolos del movimiento, como un acto de “evidente intimidación política y violencia injustificable”. El texto, difundido por el equipo de prensa, reiteró el rechazo categórico al ataque contra el coordinador departamental en Arauca.

En relación con la investigación, el coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, informó a La FM que las pesquisas continúan y que hasta el momento no se ha logrado identificar a los responsables.

El movimiento político de Abelardo
El movimiento político de Abelardo de la Espriella rechazó el atentado a un vehículo de su campaña - crédito Defensores de la Patria

Temas Relacionados

ELNQuema de vehículoCampaña presidencialAbelardo de la EspriellaAraucaColombia-NoticiasColombia-Violencia

Más Noticias

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy 9:00 a.m., 7:00 a.m., 7:00 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 10:00 a.m., 10:00 a.m., 8:00 a.m., 8:00 a.m. y 10:00 a.m.

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y alista las reservas

Estos son los turnos de

Pico y Placa Cali evita multas este miércoles 15 de octubre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cali este miércoles

Pico y Placa Cali evita

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Siete participantes se juegan su última oportunidad de entrar a los diez mejores de la competencia. Un error podría costarles ser el siguiente eliminado

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá

Papá de Greeicy habría “contratado a cinco hombres” que retuvieron y golpearon a los trabajadores de su finca acusados de un millonario robo

Luis Alberto Rendón cumple actualmente una medida de aseguramiento en su domicilio al no allanarse a los cargos en su contra por secuestro simple y tortura

Papá de Greeicy habría “contratado

Lotería de Cundinamarca resultados 14 de octubre: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Esta popular lotería entrega cada semana más de 50 premios principales

Lotería de Cundinamarca resultados 14
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Número de cédula, del celular

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Claudia Bahamón y el día en que Mary Méndez le ganó un puesto en televisión por sus senos operados

Westcol reveló la razón por la que compartió un video de Aida Victoria que desató rumores de reconciliación: “Me sentí bonito”

Ranking Disney+ Colombia: “Tron: Ares | A Special Look” lidera el top 10 de las producciones más vistas del momento

Así puede ver a Karol G, Daniela Álvarez y Valentina Castro en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′: hora y dónde ver en Colombia

Deportes

Atlético Nacional se empezaría a

Atlético Nacional se empezaría a desarmar para 2026: tres figuras serían las primeras bajas

⁠Un colombiano fue elegido como el mejor novato de la Fórmula 4 italiana: Juan Pablo Montoya es su mentor

Los memes y reacciones que dejó el empate sin goles entre Colombia y Canadá

La selección Colombia se quedó sin ritmo ante Canadá: empate sin goles en amistoso en Nueva Jersey

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: próximo rival en duelo amistoso rumbo al mundial de 2026