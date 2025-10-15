Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ELN negó haber quemado el vehículo de campaña de De La Espriella: guerrilla acusa estrategia “basada en autoatentados” - crédito Ejército de Liberación Nacional

Mediante un video, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desmintió haber tenido alguna implicación e la quema del vehículo en el que se movilizaba Juan Carlos Santamaría, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, y el cual fue adornado con publicidad en toda su carrocería.

El caso ocurrió en los límites entre Arauca y Norte de Santander, cuyo video de la incineración fue compartido masivamente en redes sociales y replicado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“El Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional ELN, aclara que no tenemos ninguna responsabilidad en los hechos ocurridos en la Trocha de la Soberanía, donde fue incendiado el vehículo en el que se transportaba el señor Juan Carlos Santamaría, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el departamento de Arauca.”, dice un representante de la guerrilla en el clip.

El tono del pronunciamiento público del ELN escaló cuando acusaron que el caso, a juicio de la guerrilla, forma parte de una “estrategia de campaña desesperada” presuntamente fundamentada en autoatentados."

“Estas acciones hacen parte de una estrategia de campaña desesperada, basada en autoatentados y shows mediáticos, con la que buscan manipular a la opinión pública, victimizarse y obtener un reconocimiento que no se han ganado ante la ciudadanía.”, aseguró el ELN.

Por último, el ELN condenó la responsabilidad que se les endilgó sobre el caso, con el que, según la guerrilla, “solo buscan beneficios personales y electorales e invitamos a la población del oriente colombiano a no dejarse confundir por estos politiqueros que solo aparecen en tiempos de campaña.”

El ataque al vehículo, relatado por el gerente de campaña de De la Espriella

El ataque contra el vehículo de la campaña del Movimiento Defensores de la Patria fue registrado el 13 de octubre de 2025 en el sector de Fundame, cerca de la salida al alto de Mejue. De acuerdo con información difundida por W Radio, un grupo de hombres armados interceptó el vehículo, obligó a descender a sus ocupantes y procedió a incendiarlo.

El hecho se produjo mientras el equipo realizaba labores de recolección de firmas, una actividad que, según declaraciones de Santamaría recogidas por Semana, venían desarrollando desde hacía varias semanas. El propio Santamaría relató a ese medio que, tras veinte días de trabajo continuo, optaron por trasladarse a otro municipio utilizando su propio Chevrolet Spark, al que habían colocado la publicidad de la campaña.

“Habíamos estado recogiendo firmas normalmente por 20 días. Decidimos trasladarnos a otro municipio. Madrugamos para que no se viera tanto el carro. Y en uno de los pasos aparecieron unos tipos armados, en motos”, explicó Santamaría a Semana.

El gerente de campaña local detalló que las características del automóvil limitaron su avance y que, en ese contexto, fueron encañonados por los atacantes. Por fortuna, ninguno de los ocupantes resultó herido, según confirmaron las autoridades.

“Nos hicieron bajar del carro, nos dijeron que teníamos que regresarnos, que no podíamos avanzar. Obvio, todo con peores palabras y mal portados. Nosotros, en medio de todo eso, estábamos agradecidos de que nos dieron la oportunidad de regresarnos”, afirmó Santamaría en diálogo con Semana.

La campaña de Abelardo de la Espriella emitió un comunicado en el que condenó el atentado y calificó el incendio del vehículo, identificado con los símbolos del movimiento, como un acto de “evidente intimidación política y violencia injustificable”. El texto, difundido por el equipo de prensa, reiteró el rechazo categórico al ataque contra el coordinador departamental en Arauca.

En relación con la investigación, el coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, informó a La FM que las pesquisas continúan y que hasta el momento no se ha logrado identificar a los responsables.

