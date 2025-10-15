Carolina Corcho confirmó que mantendrá su participación en la consulta del Pacto Histórico tras la renuncia de Daniel Quintero

Carolina Corcho, precandidata presidencial y exministra de Salud - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

No paran las noticias con la consulta del Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara que la colectividad no podrá utilizar su logo por tratarse de un proceso interpartidista.

Por este hecho, el precandidato y exalcalde de Medellín, anunció su retiro de la consulta, acusando al CNE y a la Registraduría Nacional de supuestamente haber modificado las condiciones del proceso y de eliminar las garantías previamente acordadas entre los aspirantes.

Al respecto, la precandidata y exministra de Salud, Carolina Corcho, confirmó que sigue firme con su participación en la consulta del Pacto Histórico.

“Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre. Esperamos de la autoridad electoral cumplir con lo que le corresponde”, indicó Corcho.

Noticia en desarrollo...