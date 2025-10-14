Yina Calderón respondió a supuestas amenazas del novio de Andrea Valdiri: “Eres una carnicera activa”

Yina Calderón respondió al novio de La Valdiri y lo acusó de meterse en una pelea de mujeres - crédito captura de pantalla El Escándalo TV - @sepulv.jjd / IG

La empresaria e influencer Yina Calderón respondió públicamente a Juan David Sepúlveda, pareja de Andrea Valdiri, tras un mensaje directo que él le dirigió en medio del creciente ambiente previo al esperado combate de boxeo entre Valdiri y Calderón.

El cruce de declaraciones se produjo después de que Sepúlveda, durante una transmisión en vivo junto a la barranquillera, defendiera a su pareja de las críticas hechas por Calderón, a quien también le dirigió palabras contundentes.

En la transmisión, Juan David Sepúlveda expresó: “Me ha dicho feo, enano... pero la verdad, como mujer la respeto. Eso sí, quien quiera pasar por encima de mi mujer o faltarle al respeto, que se prepare (...) Yo soy carnicero desde los 11 años, estoy activo”.

El novio de La Valdiri aseguró que defenderá a su pareja de los insultos de Yina Calderón pese a los comentarios que le hagan en redes sociales - crédito @sepulv.jjd/ Instagram

La respuesta de Yina Calderón llegó a través de sus historias de Instagram, plataforma donde suma miles de seguidores. En un video, la influencer y empresaria se dirigió a Juan David de manera femenina y le ofreció varios de los productos que vende en su empresa.

“La tengo un regalito a la novia de Andrea Valdiri, te mando esto para el cabello, te mando el levanta colas y la cinturilla, ya que estás comportándote como una vieja, deberías subirte al ring tú y no Andrea Valdiri, ya que eres una carnicera activa, entonces súbete al ring y deja que Andrea no pelé conmigo y como yo soy una hembra de verdad y pelemos entre mujeres, ¿qué dices?”, lanzando así un nuevo desafío.

El mensaje fue acompañado de un mensaje con el que finalizó su propuesta al novio de la bailarina, “ya que anda muy berraquito y amenazando, dígame dónde le manso las fajas. Doña señorita”, añadió Yina.

La empresaria de fajas llamó "señorita" al novio de La Valdiri por meterse en la disputa que ellas tienen en redes sociales - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Las reacciones de la audiencia no tardaron en manifestarse. Una parte del público respaldó la postura de Yina Calderón, mientras que otros usuarios la criticaron, pidiéndole que modere su discurso frente a los comentarios o advertencias masculinas en el contexto del enfrentamiento. Este episodio refuerza la atención mediática y el seguimiento en redes sociales que genera la rivalidad entre Calderón y Valdiri, cuyas confrontaciones verbales ya habían encendido los ánimos previo al combate.

“Ayyy nooo🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️que pereza Yina", “Yina es tan bruta que piensa que decirle mujer a alguien es un insulto”, “Que usted es una hembra de que… perdón”, “Señor, escóndela y tiras las llaves al fondo del mar, amén”, “Te van a cascar mi linda😙“, dicen algunas reacciones de los internautas.

Por ahora, ni Andrea Valdiri ni Juan David Sepúlveda han respondido a las palabras de Calderón. Ambas figuras, conocidas por su influencia en el mundo digital colombiano, siguen enfocadas en sus entrenamientos para la pelea programada el 18 de octubre, una de las más comentadas del calendario por la historia de enfrentamientos entre ambas.

La Jesuu tilda de “mitómana” a Yina Calderón: la controversia escala previo a Stream Fighters

La creadora de contenido Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, generó revuelo en redes sociales al arremeter contra Yina Calderón, a quien calificó de “mitómana” por supuestas contradicciones en torno a su participación en el evento Stream Fighters 4. La disputa resurgió después del reciente en vivo de Andrea Valdiri, quien confirmó que La Jesuu asistiría al encuentro deportivo pese a los comentarios previos de Calderón sobre su presencia.

La Jesuu le respondió a Yina tras intenciones que reveló Andrea Valdiri en un en vivo, la barranquillera aseguró que Calderón quería impedir la presencia de La Jesuu en el evento de boxeo - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

En la transmisión, Andrea Valdiri abordó la controversia surgida tras las afirmaciones de Yina Calderón, quien en reiteradas ocasiones señaló que no quería ver a La Jesuu cerca durante la cita en Bogotá. Calderón había manifestado su negativa luego de que la influenciadora caleña la denunciara por comentarios despectivos sobre su color de piel.

Ante el revuelo, Yina Calderón modificó su postura a través de redes sociales. Afirmó: “Yo jamás he dicho que esta niña, La Jesuu, no puede ingresar al Stream Fighters. ¿Es que acaso yo soy la dueña? El dueño se llama Westcol, yo solamente soy contratada para pelar, soy la pela estelar junto a Andrea Valdiri, pero ya. Yo lo que le pedí a la organización de Stream Fighters es que no la quiero cerca de mí, porque he recibido amen*zas de ella”.

La Jesuu le respondió a Yina Calderón por controversia con Andrea Valdiri y la llamo "mitomana" - crédito @lajesuu/ Instagram

La respuesta de La Jesuu no se hizo esperar. En sus historias de Instagram, donde suma una gran audiencia, desmintió los dichos recientes de Calderón y la llamó “mitómana”. En sus palabras: “Otra vez contradiciéndose… Dijiste, en repetidas ocasiones, que no me alistara, porque no iba, mitómana”.