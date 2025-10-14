Colombia

Terroristas de Hamas le hablaron a Elkana Bohbot de Gustavo Petro durante su cautiverio, según Rebeca González: “Su esposa viene de un buen país”

La esposa del ciudadano colombo-israelí aseguró que, pese a no tener contacto con el mundo exterior, sus secuestradores le hicieron comentarios sobre las expresiones del presidente en favor de Palestina

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Elkana Bohbot, capturado por Hamás - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/@petrogustavo/X

Un día después de que el país conociera el esperado encuentro entre la colombiana Rebeca González y su esposo, el ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, la mujer entregó nuevos detalles de los dos años de cautiverio en los que su ser querido estuvo en manos del grupo terrorista Hamas.

En medio de una entrevista concedida a Blu Radio, la colombiana reveló que los secuestradores de Bohbot, aunque mantuvieron completamente incomunicado al extranjero, le hablaron sobre el presidente Gustavo Petro y sus duras posiciones frente al Estado de Israel.

“Quiero contarles que también escuchó mucho del presidente Petro. Escuchó que los opresores le decían “su esposa de Colombia”; “el presidente está en pro de Palestina” y le decían “su esposa viene de un buen país, entonces usted tiene algo bueno” porque estaba a favor de ellos”, señaló la mujer.

Incluso, González aseguró que los señalamientos del mandatario y su posición inclinada hacia los palestinos habría sido determinante para que los terroristas de Hamas no atentaran contra la vida del israelí durante los dos años de cautiverio.

Noticia en desarrollo...

