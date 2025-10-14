Reconocido periodista denunció cobro de más de 100 mil pesos por carrera que lo recogió de El Dorado: “Última vez que tomo el servicio”

El periodista denunció que le cobraron 109.000 pesos por una carrera desde el Aeropuerto El Dorado hasta la calle 100 con 19 - crédito Colprensa y redes sociales/X

El periodista Mauricio Silva Guzmán denunció que fue víctima de un abusivo cobro de una carrera de taxi en Bogotá, luego de solicitar que lo recogieran en el aeropuerto Internacional El Dorado.

Su queja reavivó el debate sobre la confianza en los servicios de transporte en la capital colombiana.

El periodista y escritor denunció en sus redes sociales que un taxista le cobró 109.000 pesos por llevarlo desde el aeropuerto El Dorado hasta la calle 100 con carrera 19, una distancia que no justificaría la abusiva tarifa.

De hecho, el periodista sugirió que se trata de un trayecto por el que usualmente se paga una tarifa muy inferior.

La situación, según describió el propio Silva escaló hasta un enfrentamiento verbal cuando Silva Guzmán se negó a abonar la totalidad del monto.

El periodista destacó que es la última vez que usará taxi como servicio "legal" - crédito @msilvaazul/X

En su mensaje, Mauricio Silva afirmó: “Me cobró 109.000 el taxista del aeropuerto a la 100 con 19. Al negarme a pagarle esa suma, todo pasó a furrusca verbal. Última vez que tomo el servicio ‘legal’. Mejor, siempre, cualquier aplicación”.

A raíz del episodio, el periodista anunció que dejará de usar taxis y optará por servicios de movilidad por aplicación.

En los comentarios, seguidores e internautas apoyaron. en su mayoría, al periodista, y asintieron que la tarifa es, en efecto, muy alta y un caso de posible “abuso”.

Incluso, le preguntaron al periodista si había pruebas y él confirmó que acudió a la Policía.

“La policía, que acudió, recibió ambas versiones que coinciden en lo mismo: cobró $109.000″. También confirmó que, en última instancia, no pagó la cifra que le solicitó el conductor del taxi.

El periodista indicó que acudió a las autoridades para denunciar el abuso por parte del taxista - crédito redes sociales/X

Incluso, se leyó: “Fue que el man creía que tenía que cobrarle sumando la dirección. Antes se descachó por diez lukas (sic)”.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad se pronunció en réplica a la publicación del periodista, y le pidieron que se comunicara con la entidad por interno.

“Hola, Mauricio. Lamentamos mucho esta situación. Nos gustaría contactarte por mensaje directo, pero debido a la configuración de tu perfil no ha sido posible. Te agradeceríamos si pudieras iniciar la conversación”, se leyó.

Movilidad Bogotá se comunicó con Mauricio Silva Guzmán - crédito redes sociales/X

Los costos de carreras de taxi han subido

A partir del 1 de febrero de 2025, los usuarios de taxi en Bogotá enfrentan un recargo de 7.500 pesos en cada trayecto hacia o desde el aeropuerto El Dorado, según la Alcaldía de Bogotá.

Esta medida también se está aplicando a los servicios que conectan con el Puente Aéreo, la terminal auxiliar ubicada cerca del aeropuerto principal. El nuevo esquema tarifario para parqueaderos en la capital colombiana entró en vigor en la misma fecha, estableciendo únicamente dos valores máximos y eliminando los múltiples topes previos.

De acuerdo con la administración distrital, este modelo busca simplificar el sistema para los ciudadanos y ajustar las tarifas a las condiciones del mercado, considerando factores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el salario mínimo y el valor del suelo.

Taxistas en Bogotá - crédito Juan Páez/Colprensa

Además del recargo aeroportuario, el costo de los taxis en Bogotá se incrementó en otros conceptos: el banderazo, la tarifa mínima, el valor de la unidad y los recargos nocturnos o festivos.

Por ejemplo, un viaje cuyo taxímetro marque 30.000 pesos requerirá sumar 7.400 pesos por el recargo al aeropuerto y 3.500 pesos adicionales si el servicio se presta entre las 8:00 p. m., y las 5:00 a. m., o durante domingos y festivos, lo que eleva el total a 40.900 pesos.

