Jorge Robledo dijo que Gustavo Petro “le vendió el alma al diablo” para ganar la presidencia: “Ganó la presidencia apoyado por liberales, conservadores y jefes políticos”

El excongresista afirmó que el mandatario llegó al poder gracias a acuerdos con sectores políticos tradicionales, lo que, según él, ha condicionado la gestión y alejado al gobierno de sus promesas iniciales - crédito Colprensa

Jorge Robledo, excongresista colombiano, en diversas ocasiones ha criticado a Gustavo Petro y a su Gobierno, así como varias decisiones tomadas por su administración.

Aunque ambos coincidieron en el partido Polo Democrático, sus posturas políticas y diferencias se han hecho cada vez más evidentes.

En ese sentido, recientemente Jorge Robledo afirmó que Gustavo Petro “le vendió el alma al diablo” con el objetivo de ganar las elecciones. También comentó: “Ganó la presidencia apoyado por liberales, conservadores y jefes políticos”.

Jorge Robledo cuestionó el origen y la naturaleza del mandato de Gustavo Petro, señalando que, lejos de combatir a las estructuras tradicionales del poder, el presidente forjó alianzas con sectores que históricamente han representado el establecimiento político en Colombia. Robledo sostuvo que Petro, para alcanzar la presidencia, no se distanció de quienes han ejercido el control tradicional, sino que contuvo acuerdos con ellos, lo que, a su juicio, ha condicionado la gestión del actual Gobierno.}

El excongresista agregó que la administración de Petro, al rodearse de figuras y partidos vinculados al clientelismo y a la política tradicional, se ha convertido en una continuidad de prácticas y estilos del pasado, alejándose de las promesas de cambio, según su opinión.

“Petro no derrotó al establecimiento: se alió con él, le vendió el alma al diablo para ganar.Ganó la presidencia apoyado por liberales, conservadores y jefes políticos de siempre. @petrogustavo gobierna con los mismos con las mismas.El resultado es un gobierno continuista, clientelista y sin rumbo”, escribió en su cuenta de la red social X.