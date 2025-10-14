Esta es la guía legal del Ministerio de Justicia para reclamar salarios no pagados en Colombia

Billetes y monedas de diferentes denominaciones en Colombia - crédito iStock

Recibir un salario es un derecho fundamental para todo trabajador en Colombia y una obligación legal para los empleadores.

Sin embargo, cuando una persona no recibe la remuneración establecida en su contrato, la ley contempla mecanismos específicos para reclamar el pago y exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Billetes de $100.000 - Banco de la República | crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

De acuerdo con información publicada por el Ministerio de Justicia de Colombia, los empleados pueden iniciar un proceso de reclamación legal si su empleador se niega a pagar el salario pactado. Este procedimiento incluye tanto instancias de conciliación como acciones judiciales, dependiendo del caso y de la voluntad de las partes.

El primer paso recomendado es intentar una comunicación directa con el empleador. El trabajador puede solicitar el pago de forma verbal o escrita, dejando constancia de la fecha y los términos del reclamo. Si el empleador no responde o persiste en el incumplimiento, se puede acudir ante la autoridad laboral más cercana para interponer una queja formal.

El Ministerio de Justicia indica que el segundo paso consiste en presentar la queja ante un inspector de trabajo, quien orientará al empleado sobre las alternativas disponibles. En esta etapa, es posible optar por una conciliación, que aplica únicamente para temas negociables como la forma y los plazos del pago pendiente o el reconocimiento de indemnizaciones.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Si el problema no se resuelve en esa instancia, el trabajador puede presentar una demanda ante un juez laboral en el lugar donde desempeñó sus funciones o donde resida el empleador. En caso de que no haya un juez laboral disponible, la acción puede interponerse ante un juez civil del circuito.

El procedimiento judicial busca que el empleador sea obligado a cumplir con sus obligaciones contractuales y a responder por los perjuicios derivados del incumplimiento. En estos casos, la justicia puede ordenar el pago de los salarios atrasados, los intereses de mora y, en algunos casos, una indemnización adicional.

Según el Ministerio de Justicia, los trabajadores pueden acudir a diferentes entidades públicas para tramitar sus reclamos o recibir asesoría legal gratuita. Entre ellas se encuentran la Defensoría del Pueblo, las inspecciones de trabajo del Ministerio de Trabajo, las personerías municipales, la Procuraduría General de la Nación y los jueces de la República.

El organismo también aclara que no es requisito presentar una reclamación directa ante el jefe para poder acudir a las autoridades competentes. El pago del salario constituye una “obligación legal que tienen los empleadores con los trabajadores”, y su incumplimiento faculta al empleado para iniciar los trámites sin necesidad de conciliación previa.

No pago de una remuneración económica por una labor desempeñada | (Pexels)

En los casos en que el empleador no pague los salarios debidos, el trabajador puede terminar su contrato con justa causa. Este tipo de terminación da derecho a recibir una indemnización por las afectaciones ocasionadas, además del pago de los montos pendientes.

Cuando un contrato laboral finaliza y el empleador no realiza la liquidación ni cancela los salarios adeudados, el trabajador tiene la posibilidad de solicitar una compensación adicional conocida como “salarios caídos”. Este tipo de pago busca resarcir los perjuicios generados por el incumplimiento y se suma a las demás sumas adeudadas.

La ley también establece sanciones económicas para los empleadores que se demoran más de dos años en saldar los salarios pendientes. En esos casos, si el trabajador ganaba más de un salario mínimo mensual, el empleador está obligado a pagar intereses de mora sobre la deuda, los cuales se calculan con base en el tiempo transcurrido desde el incumplimiento.

Los expertos en derecho laboral recomiendan conservar copias de los contratos, comprobantes de pago y comunicaciones con el empleador, ya que estos documentos son fundamentales para respaldar la reclamación ante las autoridades.