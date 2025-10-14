Colombia

Armando Benedetti lanza fuertes críticas por dilación en la discusión de la reforma a la salud: “Están mamando gallo”

La reunión convocada en la Casa de Nariño para discutir el proyecto terminó en un nuevo episodio de tensión política; la ausencia de la oposición provocó una fuerte reacción del ministro del Interior

Katherine Lancheros

Katherine Lancheros

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó duras críticas a los partidos que no asistieron al encuentro con el presidente Petro - crédito redes sociales

La tensión política por la reforma a la salud aumentó el martes 14 de octubre tras la reunión convocada en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y miembros de la Comisión Séptima del Senado, pues la ausencia de sectores de oposición no solo marcó el encuentro, sino que también provocó una contundente reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti, que no ocultó su molestia por lo que considera una maniobra política para impedir el avance del proyecto.

Benedetti, en declaraciones entregadas a medios nacionales, expresó con claridad su inconformidad por la falta de compromiso de ciertos sectores del Congreso. Aseguró que el retraso en la discusión no obedece a razones técnicas ni jurídicas, sino a una estrategia para bloquear la reforma.

“Están mamando gallo, están dilatando, o están buscando una excusa para no aprobarla, lo cual debería ser la pregunta es a ellos”, dijo el ministro, que se mostró visiblemente indignado.

Benedetti aseguró que la postura
Benedetti aseguró que la postura de la oposición no responde a razones técnicas, sino a intereses que buscan frenar el avance la reforma a la salud - crédito @MinInterior / X

La expresión del ministro apuntó directamente a los sectores políticos que han manifestado su decisión de no participar en los espacios de diálogo convocados por el Ejecutivo. Durante la jornada, tanto el Partido Conservador como representantes del Centro Democrático hicieron pública su negativa a asistir a la reunión en la Casa de Nariño.

Las razones, según sus voceros, se relacionan con una oposición de fondo al contenido del proyecto, el cual consideran insostenible en términos fiscales y problemático en cuanto a su implementación.

En contraste, Benedetti sostuvo que la actitud de estos sectores no responde a preocupaciones legítimas, sino a intereses que buscan impedir cualquier avance legislativo. Señaló que el Gobierno mostró voluntad de diálogo, pero que se enfrenta a una oposición que, en lugar de debatir en el Congreso, prefiere mantenerse al margen para luego cuestionar desde fuera.

“La pregunta debería hacerse a quienes no quieren discutir la reforma. Aquí lo que se ve es que están haciendo tiempo para hundirla sin decirlo de frente”, añadió.

Noticia en desarrollo...

