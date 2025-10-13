Colombia

Policías de Cartagena logran el rescate de un perro abandonado en el techo de una casa

Dos agentes intervinieron para auxiliar a un canino que se encontraba en peligro sobre una vivienda de la ciudad, siguiendo procedimientos cautelosos y utilizando una silla para ponerlo a salvo

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Los uniformados hacían patrullaje por la zona - crédito Policía Colombia

Dos policías de Cartagena que se desplazaban por un sector de la ciudad, dieron una pausa a sus actividades de patrullaje para realizar el rescate de un perro en condición de abandono que permanecía en el techo de una vivienda, escena que fue captada en video y difundida en redes sociales.

El animal, de raza criolla, fue ubicado por los uniformados mientras se desplazaban por el sector, según quedó registrado en las imágenes compartidas por habitantes de la zona. De acuerdo con el reporte, el caso ocurrió en una zona residencial de la capital de Bolívar, donde el perro se encontraba evidentemente alterado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El rostro de este perro
El rostro de este perro refleja el dolor de no tener un hogar que lo cuide - crédito @steephanieeraeeTikTok

Según lo informado por los testigos, los uniformados debieron actuar con cautela, dada la actitud nerviosa del animal. En las imágenes difundidas, se observa cómo los agentes se aproximaron sin brusquedad al perro y emplearon una silla para facilitar su acceso al animal desde el techo, tarea que requirió paciencia debido a la resistencia inicial del animal.

La maniobra permitió que el perro fuera bajado de manera segura, evitando lesiones o nuevas situaciones de riesgo. Vecinos del sector declararon que el perro habría permanecido varias horas expuesto a las inclemencias del clima antes de la llegada policial.

Por otro lado, las autoridades no revelaron cómo el animal terminó en el techo, aunque en la zona se reportan de manera ocasional casos de abandono animal.

La Policía de Cartagena ha recomendado en repetidas ocasiones a la ciudadanía contactar con las autoridades pertinentes en casos similares y reportar situaciones de posible maltrato o abandono.

Este es uno de los
Este es uno de los ejemplos cómo encuentran a los perros en condición de abandono en algunas ciudades - crédito @oscarbalmen/X

Varias organizaciones locales de protección de animales también han reiterado la importancia de la denuncia temprana y la colaboración ciudadana para evitar incidentes que pongan en peligro la vida de los animales domésticos.

Las reacciones de los internautas por el hecho que conmovió a más de uno, no tardaron en amanecer, con mensajes como: “Creo que la vida de todos importa y en este caso, ellos demostraron de lo que están hechos”; “por eso todavía tengo una esperanza en la humanidad”, entre otros.

¿Cuáles son las implicaciones legales para este tipo de actos?

Las autoridades han hecho hincapié en que el maltrato animal constituye un delito y confirmaron que la investigación para determinar a los responsables ya está en curso.

La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) introdujo penas más severas en Colombia para quienes incurran en estas conductas: prisión de 32 a 56 meses y multas de hasta 60 salarios mínimos para quienes, de manera intencional, causen la muerte de un animal; prisión de 20 a 48 meses y multas entre 15 y 30 salarios mínimos para quienes provoquen lesiones; prohibición para que personas condenadas por maltrato puedan adquirir o cuidar animales en el futuro; y autorización a la Policía Nacional para acceder a inmuebles cuando haya riesgo para un animal.

Así rescataron a un perro y un gato en estación de Transmilenio en Bogotá

Un gato y un perro fueron rescatados en estación de TransMilenio - crédito @AnimalesBOG/X

La Policía de Bogotá rescató a un perro y un gato en la estación de TransMilenio de la calle 72, tras recibir denuncias sobre un hombre que fingía discapacidad para pedir dinero y explotaba a los animales.

El hombre, identificado como Óscar Andrés Ruiz, utilizaba a los animales para sensibilizar a los transeúntes. El operativo contó con el apoyo del Instituto de Protección Animal. Autoridades verificaron el estado de salud del perro y el gato, quienes presentaban signos de descuido.

Ruiz fue trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata para responder por el maltrato animal. El caso generó indignación entre usuarios y activistas. Los animales quedaron bajo protección del Distrito, que inició los trámites para su recuperación y posible adopción. El proceso continúa en investigación.

Temas Relacionados

Policía ColombiaRescate de perro en CartagenaRescate de animalesVideos viralesVirales colombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Vicky Dávila respondió a Petro por decir que Colombia no quiere un Benjamín Netanyahu como Presidente: “Quiere un líder”

La precandidata presidencial cuestionó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, asegurando que Colombia necesita un dirigente que “enfrente a los criminales y que no los abrace”

Vicky Dávila respondió a Petro

Registrador Nacional anunció las nuevas tecnologías que implementarán para blindar las elecciones de 2026: “Hemos avanzado mucho”

La entidad electoral implementará biometría, automatización y nuevas aplicaciones digitales para fortalecer la transparencia, agilizar resultados y garantizar la seguridad en los próximos comicios presidenciales y legislativos en Colombia

Registrador Nacional anunció las nuevas

Paloma Valencia le pidió a Gustavo Petro no tergiversar lema del Centro Democrático: “Eso exige que el presidente se dedique a trabajar, trabajar y trabajar”

La senadora pidió al mandatario enfocarse en sus funciones, en medio de un nuevo cruce de declaraciones públicas entre ambos líderes políticos en redes sociales

Paloma Valencia le pidió a

Brutal riña en Soledad, Atlántico: hombre murió apuñalado después de una fiesta

Ronald Enrique Goethe Medina, de 39 años, compartió horas antes del ataque con quien después sería su verdugo

Brutal riña en Soledad, Atlántico:

Enrique Gómez respondió al senador Ariel Ávila por cuestionar la lealtad que tiene con la fuerza pública: “Torta burocrática”

El director del partido Movimiento Nacional acusó al senador de la Alianza Verde de ser un supuesto defensor de las extintas Farc

Enrique Gómez respondió al senador
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

La investigación sobre el asesinato

La investigación sobre el asesinato de B King y Regio Clownn da nuevos detalles: conexiones con el narcotráfico son las principales hipótesis

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

DJ Exotic asegura que video de Marcela Reyes pateando la puerta fue planeado: “Ya se habían acabado las cosas”

James Rodríguez y David Ospina protagonizan un baile familiar tras la victoria de Colombia ante México

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

Deportes

Los cuatro ciclistas colombianos que

Los cuatro ciclistas colombianos que están sin equipo para el 2026: tres han ganado etapas en las grandes vueltas

Cabo Verde, la nación africana con apenas medio millón de población que puede ser rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

Sebastián Villa en 57 segundos peleó con el árbitro, soltó un puñetazo, vio dos amarillas y se fue expulsado

Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate

Colombia tiene nuevo rival en la Copa del Mundial de la FIFA 2026: estas son las 21 selecciones clasificadas