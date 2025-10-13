Policías de Cartagena logran el rescate de un perro abandonado en el techo de una casa

Los uniformados hacían patrullaje por la zona - crédito Policía Colombia

Dos policías de Cartagena que se desplazaban por un sector de la ciudad, dieron una pausa a sus actividades de patrullaje para realizar el rescate de un perro en condición de abandono que permanecía en el techo de una vivienda, escena que fue captada en video y difundida en redes sociales.

El animal, de raza criolla, fue ubicado por los uniformados mientras se desplazaban por el sector, según quedó registrado en las imágenes compartidas por habitantes de la zona. De acuerdo con el reporte, el caso ocurrió en una zona residencial de la capital de Bolívar, donde el perro se encontraba evidentemente alterado.

El rostro de este perro refleja el dolor de no tener un hogar que lo cuide - crédito @steephanieeraeeTikTok

Según lo informado por los testigos, los uniformados debieron actuar con cautela, dada la actitud nerviosa del animal. En las imágenes difundidas, se observa cómo los agentes se aproximaron sin brusquedad al perro y emplearon una silla para facilitar su acceso al animal desde el techo, tarea que requirió paciencia debido a la resistencia inicial del animal.

La maniobra permitió que el perro fuera bajado de manera segura, evitando lesiones o nuevas situaciones de riesgo. Vecinos del sector declararon que el perro habría permanecido varias horas expuesto a las inclemencias del clima antes de la llegada policial.

Por otro lado, las autoridades no revelaron cómo el animal terminó en el techo, aunque en la zona se reportan de manera ocasional casos de abandono animal.

La Policía de Cartagena ha recomendado en repetidas ocasiones a la ciudadanía contactar con las autoridades pertinentes en casos similares y reportar situaciones de posible maltrato o abandono.

Este es uno de los ejemplos cómo encuentran a los perros en condición de abandono en algunas ciudades - crédito @oscarbalmen/X

Varias organizaciones locales de protección de animales también han reiterado la importancia de la denuncia temprana y la colaboración ciudadana para evitar incidentes que pongan en peligro la vida de los animales domésticos.

Las reacciones de los internautas por el hecho que conmovió a más de uno, no tardaron en amanecer, con mensajes como: “Creo que la vida de todos importa y en este caso, ellos demostraron de lo que están hechos”; “por eso todavía tengo una esperanza en la humanidad”, entre otros.

¿Cuáles son las implicaciones legales para este tipo de actos?

Las autoridades han hecho hincapié en que el maltrato animal constituye un delito y confirmaron que la investigación para determinar a los responsables ya está en curso.

La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) introdujo penas más severas en Colombia para quienes incurran en estas conductas: prisión de 32 a 56 meses y multas de hasta 60 salarios mínimos para quienes, de manera intencional, causen la muerte de un animal; prisión de 20 a 48 meses y multas entre 15 y 30 salarios mínimos para quienes provoquen lesiones; prohibición para que personas condenadas por maltrato puedan adquirir o cuidar animales en el futuro; y autorización a la Policía Nacional para acceder a inmuebles cuando haya riesgo para un animal.

Así rescataron a un perro y un gato en estación de Transmilenio en Bogotá

Un gato y un perro fueron rescatados en estación de TransMilenio - crédito @AnimalesBOG/X

La Policía de Bogotá rescató a un perro y un gato en la estación de TransMilenio de la calle 72, tras recibir denuncias sobre un hombre que fingía discapacidad para pedir dinero y explotaba a los animales.

El hombre, identificado como Óscar Andrés Ruiz, utilizaba a los animales para sensibilizar a los transeúntes. El operativo contó con el apoyo del Instituto de Protección Animal. Autoridades verificaron el estado de salud del perro y el gato, quienes presentaban signos de descuido.

Ruiz fue trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata para responder por el maltrato animal. El caso generó indignación entre usuarios y activistas. Los animales quedaron bajo protección del Distrito, que inició los trámites para su recuperación y posible adopción. El proceso continúa en investigación.