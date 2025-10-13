Paola Holguín se fue en contra de Daniel Quintero y lo comparó con el presidente: “Es Petro recargado”

La precandidata del Centro Democrático puso en duda el origen de los recursos usados por Daniel Quintero, sugiriendo posibles irregularidades y recordando procesos judiciales contra exfuncionarios de su administración en Medellín - crédito Senado

A medida que se aproximan las elecciones de 2026 en Colombia, los distintos candidatos no solo presentan sus propuestas ante la opinión pública, también expresan sus opiniones y objeciones sobre las posturas y trayectorias de quienes compiten por la presidencia. Este escenario ha generado un ambiente de debate en el que las diferencias entre los aspirantes se hacen visibles.

En ese contexto, recientemente la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial Paola Holguín se refirió al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que también aspira a la presidencia como precandidato del Pacto Histórico, colectividad que definirá a su candidato único el 26 de octubre.

A través de una publicación en sus redes sociales, Holguín manifestó: “Es Petro recargado”, al comparar a Quintero con el presidente y expresar sus reparos frente a la figura del exalcalde.

Paola Holguín publicó un video en su cuenta de X donde señaló de manera directa al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que compite por la candidatura presidencial del Pacto Histórico. En la grabación, Holguín afirmó: “Quintero es Petro recargado”, marcando distancia entre el proyecto político que representa el exalcalde y su propio enfoque como precandidata del Centro Democrático.

Paola Holguín se fue en contra de Daniel Quintero - crédito @PaolaHolguin

Además, la senadora trajo a colación una entrevista previa de Quintero, en la que el exalcalde defendió su independencia financiera en las campañas políticas. “Yo he financiado mis propias campañas, eh, y eso me ha dado independencia para poder hacer la política como se debe”, sostuvo Quintero, según recordó Holguín en su publicación.

En ese sentido, la senadora Paola Holguín puso en duda la procedencia de los recursos utilizados en la campaña de Daniel Quintero, cuestionando sus declaraciones sobre el financiamiento.

Holguín mencionó distintos gastos en campaña y vinculó sus palabras con investigaciones que enfrentan varios exfuncionarios de la administración de Quintero en Medellín.

“Dice que él mismo se financia la campaña y está gastando a dos manos: ruedas de prensa, viajes y hasta lavadoras. ¿De quién será esa platica? ¿O estará saliendo de la que saquearon en Medellín porque le ganó a Alibaba? Él tiene más de cuarenta imputados”, comentó en el material audiovisual la congresista del Centro Democrático.

El video de la senadora Paola Holguín generó diversas reacciones y comentarios en redes sociales, donde los usuarios debatieron tanto sobre el mensaje como sobre la estrategia comunicativa empleada.

Paola Holguín lanzó duras críticas a Daniel Quintero en un video en su cuenta de la red social X - crédito @PaolaHolguin

Entre los comentarios, la usuaria @Epifania2030 sugirió que al citar a Daniel Quintero, la senadora podría estar beneficiando su campaña al darle visibilidad. Además, la instó a concentrarse en sus propias propuestas. “Le hacen un favor inmenso a citarlo y crearle material digital. Foco en ud y sus propuestas”, comentó.

Otra reacción destacada provino de la usuaria @MariaMa40022334, quien respondió con comentarios críticos tanto hacia Daniel Quintero como hacia el presidente Gustavo Petro. En su mensaje, empleó un tono despectivo para referirse a ambos y cuestionó la integridad de Quintero.

“Bueno tanto como Petro recargado no Daniel es el Petro RECAGADO Las actuaciones y discursos mediocres de Daniel Quintero solo instan al pueblo a pedir cárcel para éste payaso Petro toma mucho café y a Quintero le hace efecto Éste sujeto debe estar en la cárcel”, comentó la internauta.

En distintas ocasiones, la senadora Paola Holguín ha dirigido críticas a Daniel Quintero, señalando presuntas irregularidades y cuestionando su gestión cuando ocupó la Alcaldía de Medellín. En un mensaje anterior, Holguín expresó su preocupación por las alianzas políticas del exalcalde y el manejo de los recursos públicos durante su administración.

El video de la senadora Paola Holguín generó diversas reacciones y comentarios en redes sociales, donde los usuarios debatieron tanto sobre el mensaje como sobre la estrategia comunicativa empleada - crédito @SenadoGovCo/X

“Daniel Quintero durante su administración se ha rodeado de la clase política más cuestionada de Antioquia y el Eje Cafetero, quiénes a lo largo de sus carreras se han encargado de desangrar los recursos públicos”, escribió en una publicación de su cuenta de la red social X la legisladora contradictora del actual Gobierno perteneciente a la Comisión