Colombia

Gobernador de Antioquia exigió a la Fiscalía una investigación tras asonada contra el Ejército en Sonsón

Andrés Julián Rendón advirtió sobre la pérdida de legitimidad estatal en zonas afectadas por el Clan del Golfo y reclamó acciones del Estado para proteger a los uniformados

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Asonada contra el Ejército Nacional en Sonsón, Antioquia- crédito @DenunciasAntio2/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación por la asonada que impidió la captura de presuntos miembros del Clan del Golfo y puso en riesgo a las fuerzas especiales del Ejército Nacional en la vereda El Porvenir, corregimiento La Danta, municipio de Sonsón.

El incidente, que se prolongó desde la tarde hasta altas horas del sábado 11 de octubre, culminó con la intervención de helicópteros para evacuar a los uniformados, según confirmó el mandatario departamental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La operación militar tenía como objetivo actuar contra alias El H, también conocido como Don Hugo, considerado uno de los cabecillas del Clan del Golfo en el oriente antioqueño y el Magdalena Medio.

Según lo reportado por las autoridades regionales, el despliegue permitió, en primera instancia, la captura de tres personas y la neutralización de un hombre, todos integrantes de la subestructura Oliverio Isaza Gómez.

El gobernador de Antioquia exige
El gobernador de Antioquia exige investigación tras asonada que impidió captura de miembros del Clan del Golfo en La Danta - crédito @AndresJRendonC/X

Sin embargo, la reacción de un grupo de habitantes de la zona obstaculizó el avance de las tropas legítimas. Los militares resultaron rodeados por al menos 400 personas que respaldaron a los presuntos delincuentes, impidiendo que las capturas se concretaran y que el arsenal incautado permaneciera bajo resguardo oficial.

Durante los momentos más críticos, cuatro vehículos de uso oficial, entre ellos tres automóviles y una motocicleta, fueron incendiados y destruidos.

Apoyo de la comunidad a los criminales

El gobernador Rendón expresó su preocupación por el apoyo recibido por los integrantes del Clan del Golfo de parte de habitantes de la región.

Alarma que algunas personas de la población salieron a apoyar a los bandidos y a atacar a los soldados, tal y como ocurrió hace unos meses, cuando fue dado de baja alias Terror, temido integrante del Clan del Golfo”, escribió Rendón en X.

El mandatario regional agregó: “Esta es una clara muestra de cómo, en algunas zonas del país, no es el Estado quien ostenta la legitimidad; es el crimen que ha crecido a sus anchas, y son las rentas criminales las que producen esa ‘cercanía’ engañosa con la gente”.

Andrés Julián Rendón advierte sobre
Andrés Julián Rendón advierte sobre la pérdida de legitimidad estatal y reclama protección para la fuerza pública en zonas afectadas por el crimen organizado - crédito @AndresJRendonC / X

Episodios previos de solidaridad entre la comunidad y miembros de bandas criminales ya habían sido observados en ocasiones anteriores en la misma región. Tras la muerte de alias Terror en un operativo de la fuerza pública, se registró una respuesta similar de sectores sociales que intervinieron activamente en favor del grupo armado ilegal.

Rendón solicitó medidas urgentes

El gobernador insistió en la necesidad de una respuesta contundente del Estado.

El Ministerio de Defensa tiene que poner todas sus capacidades para proteger a los uniformados que participan en estos operativos; su integridad, honra y también de los bienes que disponen para su trabajo. Lo que falta es decisión política para actuar y hacer cumplir la ley y la Constitución: ni legitimar, ni permitir asonadas o ataques contra nuestros soldados y policías”, subrayó en la misma red.

Mientras se desarrollaba el enfrentamiento, unidades del Ejército Nacional permanecieron cercadas a la espera de refuerzos y solo en horas recientes logró completarse la evacuación vía aérea.

Autoridades militares informaron que la quema de vehículos oficiales obstruyó la movilidad y representó un desafío logístico para la operación. La Séptima División del Ejército comunicó que: “Se violó el derecho a la libre movilidad de nuestras tropas, y se obstruyó la función pública”.

Parte de tranquilidad tras los hechos

Un operativo militar en Sonsón
Un operativo militar en Sonsón terminó con enfrentamientos civiles, destrucción de vehículos oficiales y la fuga de presuntos criminales - crédito @AndresJRendonC / X

Horas después de la evacuación, Andrés Julián Rendón confirmó que los uniformados del Ejército lograron salir ilesos de la zona.

“Gracias a Dios nuestros Soldados están sanos y salvos. Me comparten esta imagen desde La Danta, Sonsón. Hay que mantenernos firmes: en defensa de la Constitución y la ley (sic)”, publicó desde sus redes sociales oficiales.

Las autoridades departamentales mantienen en observación la situación de seguridad en Sonsón y sus alrededores, y reiteran la preocupación por la consolidación de la criminalidad como factor de influencia en áreas rurales, donde la presencia del Estado resulta limitada frente a las estructuras armadas ilegales.

Temas Relacionados

Clan del GolfoAndrés Julián RendónEjército NacionalSonsónLa DantaFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Atentado con artefacto explosivo contra el CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá: alcalde condenó los hechos

En la noche del 12 de octubre, un artefacto explosivo impactó el punto policial de Santo Domingo; las autoridades confirmaron que no hubo víctimas y que el hecho está siendo investigado

Atentado con artefacto explosivo contra

Un mono capuchino era transportado en un bus intermunicipal en Cali: así fue la intervención de las autoridades

La intervención policial evitó el sufrimiento de un animal confinado y derivó en la detención de un individuo, que quedó a disposición de la Fiscalía por delitos ambientales relacionados con especies protegidas

Un mono capuchino era transportado

Mató a puñaladas a su hermano e hirió a su padre durante una discusión al interior del hogar

El señalado agresor fue arrestado, mientras que el papá de los involucrados resultó herido

Mató a puñaladas a su

Daniel Quintero arremetió contra Margarita Rosa de Francisco y la acusa de usar un montaje del uribismo: “No todo vale”

La actriz y activista progresista declaró que el voto en la consulta del Pacto Histórico debe centrarse en Carolina Corcho o Iván Cepeda; para ella, apoyar al exalcalde de Medellín sería repetir los errores de 2022 con Rodolfo Hernández

Daniel Quintero arremetió contra Margarita

Red de seguridad ilícita: exoficiales del Ejército estarían vinculados con grandes narcotraficantes extranjeros

Las autoridades abrieron una investigación sobre el uso de armas de fuego entregadas por la Fuerza Armada a exmilitares detenidos en Llanogrande, que presuntamente las utilizaron para proteger a capos

Red de seguridad ilícita: exoficiales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez estará en el

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

Top 10 K-pop de iTunes Colombia: Jisoo lidera el ranking de los artistas más escuchados del momento

Top 10 Netflix Colombia: “Caramelo” encabeza el ranking de películas imprescindibles del momento

Deportes

Vinculan a directivo del América

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina

Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr