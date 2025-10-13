En medio de ferias en Norte de Santander, un atentado con arma de fuego dejó un muerto y un herido

El cuerpo del hombre fue remitido a la Sede de Medicina Legal de Norte de Santander - crédito Colprensa

En la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025, un atentado durante las festividades en Chinácota, Norte de Santander, dejó un muerto y un herido.

El hecho tuvo lugar entre las 3:30 a. m. y las 4:00 a. m. en la urbanización Santa María, donde numerosos visitantes se encontraban celebrando las tradicionales ferias del municipio.

De acuerdo con versiones recogidas por La Opinión, dos hombres armados irrumpieron en medio de la multitud y atacaron a Yaider Daniel Ortiz Franco, que se encontraba en compañía de un familiar.

Ortiz Franco cayó al suelo tras recibir múltiples impactos de bala, mientras que Zidan Sebastián Albernia, su primo, resultó herido por un disparo.

Yaider Ortiz fue trasladado por particulares al hospital de Chinácota, pero perdió la vida mientras era atendido por la gravedad de las heridas.

Yaider Ortiz y Zidan Albernia fueron atacados a tiros en medio de las ferias del municipio de Chinacotá en Norte de Santander - crédito Colprensa

Su cuerpo fue remitido a la sede de Medicina Legal para los procedimientos forenses de rigor. Mientras que Zidan Albernia se recupera de la herida.

Testigos relataron al medio citado que la música a alto volumen y los altoparlantes de los vehículos dificultaron percibir los disparos, lo que facilitó la huida de los agresores.

Pronunciamiento de las autoridades y posibles hipótesis

Por su parte, la presencia de la Policía Nacional se mantenía en la zona debido al flujo de visitantes típico de estas fechas, aunque no logró intervenir oportunamente.

“La Policía, que permanecía controlando el flujo de visitantes a Santa María, tampoco se percató de lo que estaba pasando al instante”, describió La Opinión sobre los momentos posteriores al ataque, ocurrido frente a la capilla del sector.

Aunque inicialmente circularon diversas versiones sobre el móvil del hecho, fuentes señalaron que se investiga si se trató de un intento de atraco o de un caso de sicariato.

Una de las hipótesis indica que los atacantes identificaron previamente a la víctima y dispararon a corta distancia antes de escapar. Otra versión apunta a un posible acto de intolerancia asociado al consumo de licor entre los asistentes de la feria.

El hecho sucedió en el municipio de Chinácota en Norte de Santander - crédito @esanchezme/GoogleMaps

El alcalde del municipio, José Ramiro Luna Conde, convocó durante la mañana del 12 de octubre de 2025 un puesto de mando unificado para coordinar las acciones de investigación.

Las autoridades revisan tanto imágenes de cámaras de seguridad como distintas versiones para esclarecer lo ocurrido y buscan reforzar la seguridad, ya que durante los eventos recientes se habían recibido denuncias públicas de robos con arma y otros incidentes que alteraron la tranquilidad habitual del municipio.

Adulto mayor fue asesinado en medio de un robo en Cúcuta: el hombre vendía tintos

La mañana del 11 de octubre de 2025, un vendedor de tinto fue asesinado de un disparo mientras transitaba por el barrio El Rosal, en el occidente de Cúcuta, en un nuevo caso de violencia que afecta a los trabajadores informales de la ciudad.

La víctima, identificada como Adolfo Carrascal González, de 71 años, se dirigía con su canasta de termos cuando fue abordado por un hombre armado.

Carrascal, quien residía en la ciudadela Juan Atalaya en Cúcuta, salía cada día a recorrer varios sectores, llevando tinto y café con leche a los vecinos.

La víctima fue identificada como Adolfo Carrascal González de 71 años - crédito Montaje Infobae

Según el reporte de las autoridades locales, “la víctima había salido temprano de su vivienda como acostumbraba, empujando una canasta llena de termos con tinto, aromáticas y café con leche”.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 5:00 a. m., cuando el vendedor cruzaba una calle y el agresor lo interceptó. Tras exigirle los implementos de trabajo, el delincuente le disparó en la cabeza y huyó, dejando a la víctima gravemente herida sobre el asfalto.

Vecinos del sector, alertados por el disparo, acudieron rápidamente y trasladaron a Carrascal al Hospital Universitario Erasmo Meoz. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero el hombre falleció cerca de las 8:22 a. m., como consecuencia de la lesión.

Las primeras investigaciones señalan que “el atacante pretendía robarle la canasta de termos, pero Carrascal se resistió, lo que derivó en el disparo”.

En el barrio El Rosal, la comunidad lamentó la muerte del conocido tintero y recordó su actitud amable y dedicada al trabajo.

Sus familiares y allegados resaltaron que el fallecido representaba el principal sostén económico de su hogar.