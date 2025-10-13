DJ Exotic asegura que video de Marcela Reyes pateando la puerta fue planeado: “Ya se habían acabado las cosas”

Al parecer, según el artista, todo habría sido planeado - crédito @d_jesusss/TikTok

Uno de los temas más comentados en redes sociales, tiene que ver con la manera en la que Marcela Reyes llegó a convertirse en la personalidad viral en redes sociales gracias a un video que se difundió de ella pateando la puerta del apartamento de su entonces pareja. La DJ afirmaba que el artista estaba con una de sus mejores amigas siéndole infiel.

La reciente participación de DJ Exotic en el programa de variedades La Red de Caracol Televisión, generó nueva polémica alrededor del video viral de 2019.

El artista entregó su propia versión y cuestionó la narrativa que prevaleció desde entonces en medios y redes sociales, declaraciones que reavivaron el debate sobre los hechos que causaron impacto en la farándula colombiana.

El video en el que Marcela Reyes patea la puerta de la residencia donde vivía con DJ Exotic se viralizó años atrás y ha sido constantemente retomado en plataformas digitales y programas de entretenimiento. En ese registro audiovisual se observa cómo Reyes intenta ingresar al domicilio en busca de respuestas tras enterarse de una supuesta infidelidad.

La creadora de contenido acusó públicamente a su entonces pareja de mantener una relación paralela con una amiga cercana, lo que marcó un antes y un después en la vida personal y mediática de ambos protagonistas.

En entrevista, DJ Exotic desestimó la versión que se mantuvo durante años y aseguró que los hechos no ocurrieron como se dijo en un primer momento.

“Dejé que los medios, pues, sí, como siempre, hablaran lo que ellos quisieran. La que salía a hablar mucho es mi exmujer, pero sí me gustaría como aclarar desde mi punto de vista lo que yo pienso que fue”, expresó durante el programa, según La Red.

Asimismo, el artista sostuvo que la relación ya había terminado hacía varias semanas cuando sucedió el incidente y que él no se encontraba en el apartamento desde veinte días antes de los hechos. Su declaración planteó dudas sobre la narrativa de Reyes y el contenido real de lo ocurrido.

En otro fragmento del programa, DJ Exotic comentó: “Cuando ella llega a patear la puerta, yo ya llevaba más o menos veinte días por fuera de la casa, ya se habían acabado las cosas y en esos días ella como que se emborrachó; mi exmujer, y decidió llevarse un grupito de amigos, hacer el show, pues el de la puerta y volver eso viral. Y así, eso fue lo que pasó. Y decidió hacerlo. Ella es muy inteligente”.

Con esa declaración, el artista sugirió que el episodio habría tenido una intención mediática por parte de la conocida “reina de la guaracha”, y puso en cuestión la espontaneidad de la reacción de la reconocida DJ e influencer.

Cabe recordar que, al momento de la filtración original, Reyes narró que la situación estuvo motivada por la traición de DJ Exotic y el dolor que le causó ver a una de sus amigas involucrada. Tras el escándalo, ambos iniciaron trayectorias separadas, aunque mantuvieron un vínculo por su hijo en común.

Sin embargo, después de varios años de que haya ocurrido el distanciamiento entre Marcela Reyes y DJ Exotic atravesó distintos momentos de tensión e incluso se reactivó la comunicación tras el atentado sufrido por el artista en 2024. Durante su recuperación, Reyes le prestó apoyo e incluso cuidó de su hijo mientras el músico permanecía hospitalizado.

Esta reacción del artista provocó en las redes sociales diferentes comentarios, de los cuales destacan: “No entiendo por qué hablan después de tantos años, ya qué”; “ahora vienen a salir con el cuento de que todo fue planeado”; “pensándolo bien tiene todo el sentido del mundo lo que dice, no ven cómo está, tranquila y facturando”, entre otros.