Colombia

Tragedia en carretera de Santander: mujer intentó subirse a un tractocamión en movimiento y murió tras ser arrollada

El accidente de tránsito ocurrió cuando varias personas intentaban subir a un tractocamión, provocando la muerte de una mujer cuya identidad permanece desconocida

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

La mujer no portaba documentos
La mujer no portaba documentos de identificación, por lo que permanece como NN - crédito Redes sociales/Facebook

Una tragedia se reportó en la noche del viernes 10 de octubre en una vía de Santander, como consecuencia de la práctica de viajar en condición de polizón.

De acuerdo con los resportes preliminares del hecho, una mujer falleció en el sector del peaje de Curití, en la vía entre San Gil y Bucaramanga tras un accidente que involucró a un grupo de polizones y un tractocamión en movimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p. m., cuando varias personas intentaban subirse al vehículo de carga mientras este circulaba por la carretera. En ese momento, una mujer perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto, donde fue arrollada por una de las llantas del tractocamión.

El conductor no se percató
El conductor no se percató del lamentable accidente y siguió su rumbo - crédito FGR

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, el conductor del vehículo no se percató del accidente y continuó su trayecto en dirección hacia Bucaramanga. La mujer, cuyo nombre permanece desconocido por falta de documentos de identidad, fue auxiliada de inmediato por el personal del peaje próximo, que la trasladaron en ambulancia al hospital regional de San Gil. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la víctima murió minutos después de ingresar al centro asistencial.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica en el lugar de los hechos e inició las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer la identidad de la fallecida, que, según las autoridades, la mujer fue registrada como NN.

El lamentable accidente fue tema de conversación en redes sociales, donde usuarios insisten en los riesgos de viajar como polizón, mientras que otros enfatizan la inocencia del conductor involucrado, de quien no se tiene información o identidad.

“Problema para el conductor que no tiene la culpa”; “Yo había pasado hacia unos minutos y creo que eran hinchas del Bucaramanga”; “ay Dios santo que peligro allá subidos en esas tractomulas y vean las consecuencias de ese riesgo tan grave de viajar asi exponiendo la vida Dios santo bendito”; “Dios santo, y los conductores ni cuentan se dan que llevan esas personas, es un peligro pero dejan de hacerlo (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

La víctima, identificada como NN
La víctima, identificada como NN por falta de documentos, fue trasladada al hospital de San Gil, donde falleció minutos después - crédito Bomberos

Joven murió arrollado por tractomula al intentar viajar como polizón en la vía San Alberto–El Playón

Un joven cuya identidad aún no ha sido determinada murió en un accidente registrado en la ruta nacional que conecta San Alberto (Cesar) con El Playón (Santander).

De acuerdo con el reporte oficial, la tragedia ocurrió cuando la víctima intentaba subirse ilegalmente a un vehículo de carga y cayó frente a una tractomula que circulaba por la vía. Pese a las condiciones de buena visibilidad y clima seco, el joven no pudo evitar el impacto.

El joven murió de inmediato a raíz el fuerte impacto - crédito Miguel Ángel Cano/Facebook

El momento del accidente quedó grabado en la dashcam instalada en la cabina de la tractomula, lo que permitió documentar el suceso en el instante exacto. El conductor, que resultó ileso, detuvo su marcha de inmediato y notificó a las autoridades. Posteriormente, brindó su colaboración a la Policía de carreteras, según informaron fuentes oficiales.

La Fiscalía asumió la investigación de oficio, mientras que Medicina Legal adelantó el levantamiento y la inspección técnica del cuerpo con el fin de lograr la identificación del fallecido. Hasta el momento, las autoridades manejan el caso como un accidente de tránsito derivado de la conducta riesgosa del polizón.

Este hecho ha generado consternación en la comunidad transportadora, ya que sus representantes instan a las autoridades a reforzar los controles contra la inseguridad y el peligro que representa la práctica de viajar como polizón en vehículos de carga.

Las autoridades reiteraron a la ciudadanía los riesgos de desplazarse como polizón. Recordaron que se trata de una conducta ilegal que puede tener consecuencias fatales, e hicieron un llamado a los conductores a mantener las cámaras a bordo activadas y reportar cualquier situación sospechosa a través de los canales oficiales.

