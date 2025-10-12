Colombia

Sindicato de la Cancillería hizo especial petición a Petro tras denuncia que calificó la carrera diplomática de “elitista, clasista y hereditaria”

El llamado de Asodiplo se produjo después de que el presidente replicara la publicación de un medio digital en la que un ciudadano residente en España denunció presuntos favoritismos familiares en la carrera consular

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Asodiplo rechazó enfáticamente cualquier cuestionamiento
Asodiplo rechazó enfáticamente cualquier cuestionamiento sobre el concurso o insinuaciones de favoritismo en la selección de los aspirantes - crédito Colprensa

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) emitió un comunicado en el que resaltó la transparencia y el mérito como principios rectores del concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular, en respuesta a una publicación replicada por el presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades y favoritismos en ese proceso.

En su pronunciamiento, Asodiplo indicó que el 12 de octubre se llevarán a cabo las pruebas escritas para seleccionar 25 nuevos aspirantes a la carrera diplomática del año 2027. La asociación explicó que los exámenes se realizan bajo los más altos estándares de equidad y justicia, y rechazó “enfáticamente cualquier cuestionamiento sobre el concurso o insinuaciones sobre favoritismos en la selección de los aspirantes”.

Denuncia replicada por el presidente

El denunciante aseguró que "la
El denunciante aseguró que “la carrera diplomática se ha convertido en una talanquera para renovar las viejas prácticas que la hacen un gremio elitista, clasista y hasta hereditario” - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El pronunciamiento de Asodiplo se produjo tras la difusión, por parte del presidente Petro, de una publicación del medio digital Colexret titulada “Dura denuncia contra la Carrera diplomática colombiana”. El portal señaló haber recibido una comunicación de un ciudadano colombiano residente en Madrid, exiliado desde hace más de diez años, quien denunció presuntas prácticas de nepotismo dentro del servicio exterior.

De acuerdo con Colexret, el denunciante afirmó quela carrera diplomática se ha convertido en una talanquera para renovar las viejas prácticas que la hacen un gremio elitista, clasista y, o sorpresa, hasta hereditario”. En la denuncia se hace referencia a varios casos en los que, según el autor del documento, funcionarios diplomáticos habrían facilitado el ingreso de sus hijos o familiares a la carrera.

El texto menciona, entre otros, al actual cónsul de Colombia en Madrid, Javier Darío Higuera Ángel, y a su hijo Nicolás Higuera González, diplomático ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington. También cita al excónsul de carrera en Milán, Carlos Alfredo Carretero Socha, y a su hijo Julián Andrés Carretero Rodríguez, así como a Federico Rocha Fajardo, hijo del fallecido embajador Álvaro Rocha Lalinde.

Solicitud de diálogo y respaldo institucional

La asociación solicitó precisar públicamente
La asociación solicitó precisar públicamente la información sobre el proceso de ingreso a la carrera diplomática y consular - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En su comunicado, Asodiplo subrayó que la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo ha mantenido, durante décadas, un proceso riguroso de selección basado en el mérito, que garantiza que los funcionarios diplomáticos y consulares cuenten con la formación necesaria para representar al país en el exterior.

El sindicato enfatizó que los aspirantes a la carrera se preparan durante meses o incluso años para alcanzar un lugar dentro del cuerpo diplomático, y que la selección busca premiar el esfuerzo y las capacidades individuales de quienes participan en el proceso.

En ese contexto, Asodiplo pidió abrir un espacio de diálogo con el presidente Gustavo Petro y con el director de la Academia Diplomática, Harold González Duque, con el fin de aclarar las afirmaciones derivadas de la publicación replicada por el mandatario.

Asodiplo respaldó los esfuerzos de
Asodiplo respaldó los esfuerzos de la Academia Diplomática y reconoció el trabajo de estudiantes en formación y de los nuevos aspirantes - crédito Asodiplo

Así mismo, manifestó su respaldo a la organización del concurso y reiteró su compromiso con los principios de transparencia, mérito y equidad. “El respaldo a los procesos adelantados por la Academia Diplomática y el reconocimiento a los 38 estudiantes que actualmente cursan su formación, así como a los 25 nuevos aspirantes, son una garantía de que el país contará con un servicio exterior cada vez más profesional, efectivo e idóneo”, indicó la asociación.

Tras la difusión de la denuncia, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) también se pronunció. En un comunicado público, el sindicato solicitó al director de Colexret, Ricardo Marín Rodríguez, retractarse de las afirmaciones publicadas o, de lo contrario, advirtió que evaluará emprender acciones legales por la información difundida.

Unidiplo señaló que la publicación contiene acusaciones graves que afectan la reputación del cuerpo diplomático colombiano y reiteró que los procesos de selección de la carrera diplomática y consular están sujetos a normas estrictas que garantizan la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes.

