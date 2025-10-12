Colombia

Petro generó polémica con su opinión del intento de asesinato hacia Piedad Córdoba en 1999: “La verdad os hará libres”

El presidente aseguró que la verdad sobre el secuestro de la exsenadora se revelará bajo su liderazgo; sin embargo, la comunidad digital se pregunta si sus intervenciones están sobrepasando su rol como presidente y afectando la imparcialidad de las instituciones judiciales

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El presidente Gustavo Petro fue
El presidente Gustavo Petro fue cuestionado por su mensaje sobre el caso de Piedad Córdoba - crédito Sergio Acero - Camila Díaz/Colprensa

El 12 de octubre de 2025, un nuevo giro en el caso de Piedad Córdoba agita las aguas políticas y judiciales del país, pues la revelación de la condena de José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), por su responsabilidad en el secuestro de la exsenadora en 1999, desató una serie de reacciones a nivel nacional.

La jueza Claudia Castro dictó una sentencia que condenó a Narváez a 28 años de prisión por ser determinador del secuestro extorsivo agravado, además de imponerle 20 años de inhabilitación. Este fallo reabrió el caso, que se encuentra en pleno proceso de esclarecimiento, y llevó a nuevos destalles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El 12 de octubre, en la noche, la revista Raya en colaboración con Señal Colombia, adelantó que en su próximo informe exclusivo se harían públicas unas revelaciones que podrían cambiar radicalmente el curso de la investigación. Según la revista, se darán a conocer las declaraciones inéditas de un exlíder de las AUC, alias Ernesto Báez, que habría revelado detalles sobre las personas involucradas en el secuestro y posterior intento de asesinato de la senadora Córdoba.

La revista Raya y Señal
La revista Raya y Señal Colombia informaron que su próximo reporte incluirá declaraciones del exlíder paramilitar Ernesto Báez, que habría señalado a un empresario como responsable del secuestro de Piedad Córdoba - crédito Colprensa

Entre estos detalles, se menciona el nombre de un empresario que, según Báez, habría sido el que ordenó la ejecución del crimen contra la líder política. La noticia de estas posibles revelaciones no pasó desapercibida, y la respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar.

A través de su cuenta de X, el mandatario emitió un mensaje contundente sobre el curso de la justicia en este caso. En su mensaje, Petro se posicionó de manera decidida, reafirmando su compromiso con la búsqueda de la verdad y con la liberación de aquellos que fueron víctimas de la violencia política en Colombia.

Petro expresó en su post: “¿Qué empresario ordenó asesinar a Piedad Córdoba? La hora de la verdad es ya. Bajo mis atribuciones legales garantizo que la verdad será libertad. ‘La verdad os hará libres’”. Esta cita, tomada de las escrituras bíblicas, quiso reflejar su postura ante los hechos y su interpretación de la justicia bajo sus competencias presidenciales.

El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso de Piedad Córdoba, utilizando una cita bíblica - crédito @petrogustavo/X

Aunque el jefe de Estado pretendía destacar la importancia de que la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado salga a la luz, sus palabras no solo fueron recibidas como un mensaje de justicia; muchos usuarios de la red social comenzaron a cuestionar el tono y el contenido de su declaración.

De esta manera, algunos internautas escribieron: “Se “murió” justo cuando la iban a pedir en extradición?“; ”Indignado por quienes “ordenaron asesinar” a quien murió de manera natural, mientras le mandó a reducir el esquema de seguridad a quien si asesinaron y en su gobierno"; “Señor, ya van un poco más de 24hrs que asesinaron un magistrado y usted ni un mensaje sobre eso”.

El secuestro de Piedad Córdoba

En cuanto a las revelaciones que la revista Raya promete hacer públicas, se espera que causen un gran revuelo. La mención de un empresario detrás del crimen de Córdoba no solo tiene implicaciones legales, sino políticas, pues podría implicar a actores del mundo empresarial que hasta el momento no habían sido vinculados con la violencia política de finales del siglo XX y principios del XXI. Además, las confesiones de Ernesto Báez, exjefe paramilitar, ofrecen un testimonio que puede transformar el curso de las investigaciones, pues su conocimiento sobre los detalles de los secuestros y asesinatos de figuras políticas es invaluable en este contexto.

Piedad Córdoba
Piedad Córdoba

Piedad Córdoba fue secuestrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando se desempeñaba como senadora y presidenta de la Comisión de Paz, tras recibir denuncias de campesinos. Fue retenida por varias semanas y luego liberada; luego de ese episodio, ella y su familia se exiliaron temporalmente en Canadá.

El motivo principal del secuestro obedeció a tensiones políticas y de seguridad: exponen que el grupo paramilitar tomó esa medida ante la percepción de que Córdoba tenía vínculos o simpatías con grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de su activismo por una salida negociada al conflicto armado. Al liberar a Córdoba, la AUC pretendía debilitar su influencia política y enviar un mensaje de control territorial frente a voces mediadoras o críticas.

Temas Relacionados

Piedad CórdobaGustavo PetroRevista RayaInvestigación periodisticaRevelaciones Piedad CórdobaSecuestro de Piedad CórdobaColombia- Noticias

Más Noticias

Le robaron el celular y la extorsionaron para no publicar fotos y videos íntimos: así fue capturado el hombre por sextorsión

La Policía insistió en la necesidad de proteger la información personal y los contenidos digitales para evitar delitos informáticos

Le robaron el celular y

Estas son las 20 obras de infraestructura vial en Colombia que serán intervenidas con urgencia por Invías del 2026 al 2035

El plan Vías para la Paz, avalado por Conpes y Confis, busca mejorar la conectividad regional, reducir tiempos de viaje y dinamizar economías locales en territorios históricamente marginados

Estas son las 20 obras

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

BoA, TVXQ y Rain fueron de los primeros idols en impulsar la expansión del K-pop fuera de Corea del Sur

Estos son los artistas más

Blessd rompió el silencio tras ser denunciado en la Fiscalía por secuestro y amenazas de tortura: “Soy cantante, no un loco”

El reguetonero antioqueño se pronunció en redes sociales luego de ser señalado por el mánager de Pirlo en un caso que involucra presunto secuestro y lesiones, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación

Blessd rompió el silencio tras

Petro dice estar dispuesto a ponerse “bajo un juez” de los EE. UU.: “Quiero que un abogado estadounidense y libertario me ayude”

El presidente colombiano aseguró que el propósito es “demandar actos que quebraron la inmunidad en la asamblea de las Naciones Unidas por vetarme”

Petro dice estar dispuesto a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas más

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Blessd rompió el silencio tras ser denunciado en la Fiscalía por secuestro y amenazas de tortura: “Soy cantante, no un loco”

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufrió aparatoso accidente de tránsito

Español reaccionó a los insultos de Betsy Liliana contra Dayana Jaimes: “Necesito un curso”

Deportes

Así quedó la selección Colombia

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

Luis Díaz igualó al “Tino” Asprilla en el ránking de goleadores de la selección Colombia: así está el listado de anotadores

El temor del DT de Argentina sobre el duelo de semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025