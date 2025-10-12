Colombia

Le robaron el celular y la extorsionaron para no publicar fotos y videos íntimos: así fue capturado el hombre por sextorsión

La Policía insistió en la necesidad de proteger la información personal y los contenidos digitales para evitar delitos informáticos

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
El presunto extorsionista capturado contaba
El presunto extorsionista capturado contaba con antecedentes por ese delito y hurto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un individuo con antecedentes judiciales por hurto y extorsión fue capturado por agentes Grupo Gaula de la Región Metropolitana de Policía La Sabana, según informó la Policía, cuya operación se registró en el sector del Puente de Guadua, en la localidad de Engativá.

El presunto delincuente fue interceptado tras el hurto de un teléfono celular a una mujer, dispositivo al que posteriormente tuvo acceso, y, tras encontrar fotografías y videos íntimos de su propietaria, se dispuso a exigirle una suma de $900.000 a su víctima a cambio de no difundir ese material, una modalidad conocida como sextorsión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El operativo que permitió la captura fue resultado de labores de inteligencia y de la coordinación entre los investigadores del Gaula, que lograron ubicar al sospechoso antes de que se concretara la entrega del dinero. La Policía confirmó que el detenido ya contaba con antecedentes por delitos similares.

El individuo fue capturado en
El individuo fue capturado en flagrancia el Puente de Guadua, cuando se disponía a recibir el pago de la extorsión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras la captura, la Policía de la Región Metropolitana de Policía La Sabana reiteró su compromiso en la lucha contra la extorsión, haciendo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de este delito.

La institución recordó que dispone de la la línea gratuita 165, la cual “está disponible las 24 horas del día para recibir denuncias y brindar orientación a las víctimas”, subrayando la importancia de la denuncia oportuna.

Además, la Policía insistió en la necesidad de proteger la información personal y los contenidos digitales, advirtiendo que el autocuidado y la prevención son fundamentales para evitar casos de sextorsión y otros delitos informáticos.

Agentes Grupo Gaula de la
Agentes Grupo Gaula de la Región Metropolitana de Policía La Sabana hicieron efectiva la captura del individuo - crédito Colprensa

Así cayeron Los Temerosos, una banda que creaba perfiles falsos para extorsionar a hombres con videos íntimos

Una robusta estructura criminal, que se dedicaba a la extorsión digital en el área metropolitana de Bucaramanga, fue desmantelada luego de que las autoridades contrastaran al menos 14 casos de chantaje con material íntimo.

El operativo, ejecutado de manera conjunta por el Gaula de la Policía Nacional y el Gaula militar, a mediados de agosto de 2025, culminó con la captura de cinco integrantes de una banda conocida como Los Temerosos, que operaban a través de redes sociales.

Los integrantes del grupo delictivo fueron identificado por las autoridades bajo los alias de Rubio, “Garavito”, “Orfilia”, “Nata” y “Jenny”. La banda utilizaba perfiles falsos en Internet para contactar a su víctima y, tras establecer comunicación, generaban un intercambio de contenido íntimo. Posteriormente, exigían pagos a sus víctimas bajo la amenaza de divulgar dicho material si no recibían el dinero solicitado.

Los Temerosos era un grupo
Los Temerosos era un grupo dedicado al chantaje con material íntimo a través de redes sociales en Santander - crédito Imagen ilustrativa Infobae

De acuerdo con el comandante de la Policía en la capital santandereana, el general William Quintero, las investigaciones establecieron que la organización había recaudado una millonarias suma de dinero entre 2021 y 2025 como resultado de las amenazas dirigidas a ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga.

“Las investigaciones permitieron establecer que el grupo había recaudado alrededor de 491 millones de pesos entre los años 2021 y 2025, producto de las amenazas ejercidas contra ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga”, detalló el general Quintero.

Voceros del Gaula subrayaron la importancia del trabajo coordinado entre la Policía y las Fuerzas Militares para enfrentar las bandas dedicadas a la extorsión digital: “El resultado es una muestra del trabajo articulado entre la Policía y las Fuerzas Militares para enfrentar a las bandas dedicadas a la extorsión y devolver tranquilidad a los ciudadanos”, detallaron representantes de la institución.

Los cinco detenidos deberán comparecer ante la justicia por el delito de extorsión, en un proceso que refuerza la respuesta institucional frente a las nuevas formas de criminalidad digital detectadas en la región: “Aportando justicia a quienes fueron víctimas de este flagelo”, señaló el comandante de la Policía de Santander al esclarecer los casos de extorsión.

Temas Relacionados

CapturasPuente de GuaduaSextingExtorsiónVideos y fotos íntimasRobo de celularColombia-Noticias

Más Noticias

Daddy Yankee recuperó el control total de sus marcas tras acuerdo legal con su exesposa Mireddys González

El pacto también establece restricciones para evitar futuros conflictos con el nombre del artista

Daddy Yankee recuperó el control

Estudiantes en Bogotá recibirán pasajes gratis de TransMilenio y transferencias para subsidio de transporte escolar: así puede reclamarlos

Más de 19.000 estudiantes podrán acceder al beneficio económico, siguiendo el proceso detallado por la Secretaría de Educación, que busca garantizar la permanencia y equidad en el sistema educativo oficial de la ciudad

Estudiantes en Bogotá recibirán pasajes

Nueva medida de Gustavo Petro meterá en un gran lío a quienes venden ropa: norma no permitirá exportar a Estados Unidos

La decisión del presidente busca dinamizar la cadena de valor y aumentar el valor agregado de los productos nacionales en un contexto de caída exportadora, pero generó alerta en los empresarios

Nueva medida de Gustavo Petro

Petro generó polémica con su opinión del intento de asesinato hacia Piedad Córdoba en 1999: “La verdad os hará libres”

El presidente aseguró que la verdad sobre el secuestro de la exsenadora se revelará bajo su liderazgo; sin embargo, la comunidad digital se pregunta si sus intervenciones están sobrepasando su rol como presidente y afectando la imparcialidad de las instituciones judiciales

Petro generó polémica con su

Estas son las 20 obras de infraestructura vial en Colombia que serán intervenidas con urgencia por Invías del 2026 al 2035

El plan Vías para la Paz, avalado por Conpes y Confis, busca mejorar la conectividad regional, reducir tiempos de viaje y dinamizar economías locales en territorios históricamente marginados

Estas son las 20 obras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee recuperó el control

Daddy Yankee recuperó el control total de sus marcas tras acuerdo legal con su exesposa Mireddys González

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Blessd rompió el silencio tras ser denunciado en la Fiscalía por secuestro y amenazas de tortura: “Soy cantante, no un loco”

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufrió aparatoso accidente de tránsito

Deportes

Así quedó la selección Colombia

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

Luis Díaz igualó al “Tino” Asprilla en el ránking de goleadores de la selección Colombia: así está el listado de anotadores

El temor del DT de Argentina sobre el duelo de semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025