Envían a la cárcel a joven que apuñaló a su suegra en Arjona, Bolívar

Hay consternación y el rechazo en Arjona (Bolívar) por el asesinato de una mujer identificada como Lilibeth Baes Villadiego. La víctima, de 36 años y madre de tres hijos, fue asesinada el 5 de octubre de 2025 en su propia vivienda, ubicada en el barrio Las Margaritas.

Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, Marcelino Gabriel Jaramillo Beltrán, de 24 años, fue capturado en flagrancia como presunto responsable del crimen. El señalado asesino era el yerno de la mujer.

La investigación adelantada hasta el momento por el ente acusador indica que el ataque se produjo “durante una discusión”, y que la víctima fue hallada sin vida con múltiples heridas, aparentemente causadas con un arma cortopunzante que portaba el joven procesado.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio provenientes del inmueble, lo que permitió la rápida intervención de uniformados de la Policía Nacional y la detención del sospechoso cuando intentaba huir.

El comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, coronel John Edward Correal Cabezas, expresó su rechazo ante el hecho y su solidaridad a los allegados de la víctima. “Es inaudito aceptar este tipo de actos de intolerancia con quienes en el transcurrir de la vida se convierten en familia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y rechazamos cualquier acto de violencia contra las mujeres”, indicó el oficial, citado por Publimetro.

Tras su captura, Jaramillo Beltrán fue puesto a disposición de la Fiscalía, que, a su vez, lo presentó ante un juez de control de garantías que aceptó la imputación por el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo y el juez determinó imponerle medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Mientras tanto, los habitantes de Arjona, condenan el homicidio de la mujer. Así lo expuso una vecina de la víctima, que resumió el sentir colectivo: “Hoy la esquina está en silencio, el eco de su voz se quedó flotando en el aire. Le arrebataron la vida, pero no su luz. Porque quienes la vieron sonreír, llevan un pedacito de ella en el alma”, indicó la ciudadana, citada por el medio.

Hombre apuñaló su expareja y a su exsuegra en Bucaramanga

Un caso similar fue documentado en el barrio María Paz de Bucaramanga (Santander). Según la información difundida por El Heraldo, presuntamente, un hombre identificado como Diego Fernando Nova Cañas agredió a su expareja sentimental y a su exsuegra, por lo que hoy enfrenta una imputación por tentativa de feminicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

El caso se registró el 5 de agosto de 2025, cuando Nova Cañas habría irrumpido en la vivienda de su expareja sentimental, Krisney Albania García Medina, alrededor de las 5:45 a. m. En ese momento, el señalado agresor utilizó un arma cortopunzante para propinar 25 puñaladas a su expareja y 11 heridas a su exsuegra, Desire Coromoto Medina, madre de la joven.

Ambas víctimas, de 24 y 52 años, respectivamente, fueron trasladadas de urgencia al Hospital Universitario de Santander (HUS). El personal de salud logró salvar sus vidas tras someterlas a varios procedimientos quirúrgicos, según detalló el medio.

Durante la audiencia de judicialización, el fiscal delegado destacó la importancia de la reacción de la comunidad, que alertó a las autoridades con prontitud: “Gracias al aviso de los vecinos, al auxilio inmediato y a la llegada de la Policía se pudo salvar la vida de esta joven”, afirmó el funcionario, según recogió El Heraldo.

Tras perpetrar el ataque, Nova Cañas huyó del lugar, lo que desencadenó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades. Finalmente, el 1 de octubre, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lograron ubicarlo en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Posteriormente, fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.