Él es Cope, el perro de Copetran que se volvió tendencia tras el ‘agarrón’ entre Betsy Liliana y Dayana Jaimes

Cope, el galgo de Copetran, se convierte en símbolo de respeto animal y viralidad en Colombia - crédito copetranltda / Instagram

Cope, un galgo whippet de siete años, se convirtió en el protagonista inesperado de las terminales de buses en Bucaramanga y en otras ciudades del país donde opera la empresa de transporte terrestre Copetran.

Su historia no solo le dio presencia en redes sociales, sino que lo posicionó como un símbolo de unión y respeto hacia los animales, tras hacerse viral en medio de una polémica ajena a su mundo habitual sobre ruedas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La figura de Cope se destacó justo cuando el nombre de la empresa tomó relevancia debido a una disputa familiar entre figuras públicas del vallenato colombiano.

El origen de Cope

Copetran, empresa con más de ocho décadas de trayectoria en transporte terrestre y mensajería, incorporó a Cope como parte de su equipo en 2018. Según cuenta la directiva en sus canales digitales, fue un trabajador, amante de los animales, que llevó al canino a la sede de Bucaramanga.

La historia de Cope, el perro que recorre terminales y buses, une a trabajadores y pasajeros de Copetran - crédito copetranltda / Instagram

Rápidamente, la carismática mascota se integró a la rutina diaria de la empresa. A diario, recorre los pasillos, saluda a pasajeros con el meneo de su cola y explora el equipaje con curiosidad, una escena que ya resulta familiar y querida por viajeros frecuentes y trabajadores.

La compañía subrayó que la llegada de Cope trajo “amor, alegría y mucha unión”. Hoy, su cuenta oficial en Instagram (@yosoycopetran) supera los 5.000 seguidores. Allí, no solo se publican imágenes y videos del día a día del perro, también se difunden mensajes sobre la importancia de la tenencia y el respeto animal, tema que impulsó a la empresa a adoptar una política pet friendly.

Viral en las redes, protagonista de memes

El séptimo cumpleaños de Cope coincidió con un escándalo familiar que involucró a la viuda y la exesposa de dos figuras prominentes de la música vallenata.

Un audio filtrado, en el que Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, lanzó insultos y comparó a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, con “la perra de Copetran”, desencadenó burlas, memes y comentarios en redes sociales.

El séptimo cumpleaños de Cope coincide con polémica familiar y lo posiciona como tendencia nacional en redes sociales - crédito copetranltda / Instagram

La frase se propagó en plataformas como X y generó tal nivel de interés que la propia empresa debió aclarar que su mascota es macho. Según la información recopilada por el portal Mi Bucara Vallenato, desde las oficinas centrales de la compañía se confirmó:

“La mascota oficial de la empresa no es una ‘perra’, sino un perro noble y fiel”. La aclaración se sumó a una campaña en tono relajado para aprovechar la viralidad y reforzar el mensaje institucional de respeto animal.

Cope, imagen pública de Copetran

El equipo de Copetran ideó para Cope un rol especial: “Supervisor de Procesos de Cuatro Patas”. Esta designación lo reconoce como embajador de la política pet friendly que implementó la empresa, una de las pocas del sector que permite viajar con mascotas en sus rutas terrestres.

Los empleados se turnan para cuidar de él y aseguran que su presencia fortaleció la cultura de compañerismo entre los trabajadores.

En fechas conmemorativas, como el Día Mundial del Galgo el 1 de febrero, la empresa utiliza la imagen y la historia de su mascota para educar sobre el valor de los animales domésticos.

Cope, designado 'Supervisor de Procesos de Cuatro Patas', impulsa la cultura organizacional y la inclusión animal en Copetran - crédito copetranltda / Instagram

“Los galgos son perros increíbles, tranquilos, pacíficos y fieles. Ellos merecen ser considerados como seres sintientes y no como cosas o herramientas”, publicó la compañía en sus redes.

El episodio viral no pasó inadvertido para la empresa, que respondió con mensaje humorístico y sorteos entre quienes interactuaron con la tendencia.

Copetran aprovechó la situación para fortalecer su imagen cercana a los clientes y destacar el papel de Cope como emblema de la marca, sin ignorar el trasfondo social de la controversia.

La reacción positiva del público demostró que una comunicación empática puede transformar una polémica externa en una oportunidad de conexión.