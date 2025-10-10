Soldado colombiano en Israel volvió a enviar duro mensaje a Petro por su discurso a favor de Palestina: “No sea tan hipócrita”

El soldado Brian Cortés se volvió viral por realizar duras críticas a Gustavo Petro - crédito captura de video @briancortes007/Instagram/Colprensa

El intercambio de mensajes entre un soldado colombiano en Israel y el presidente de la República, Gustavo Petro, escaló en intensidad, situando en el centro del debate la postura del mandatario sobre el conflicto en Medio Oriente y su falta atención a los problemas internos de Colombia.

La controversia se desató cuando Brian Cortés, un joven de 28 años que viste el uniforme del Ejército de Israel, difundió un video en el que cuestionó abiertamente las prioridades del jefe de Estado colombiano.

En su primera intervención, el soldado dirigió un mensaje directo a Petro: “Señor presidente Gustavo Petro, no sea sapo, este consejo se lo doy como un israelí y como un colombiano”, afirmó el soldado en el video, donde se le observa portando el uniforme militar israelí.

El joven profundizó en sus críticas al señalar que, como colombiano, ha presenciado de cerca la precariedad en regiones como La Guajira y la devastación de las selvas por la minería ilegal.

Según sus palabras, el mandatario colombiano parece ignorar estos problemas, prefiriendo referirse a conflictos ajenos a la realidad nacional. “¿Ya no fue suficiente? ¿Cuántos colombianos deben pagar el precio? ¿Ya no se ha derramado suficiente sangre colombiana? ¿No le fue suficiente con sus días de guerrillero, que ahora necesita enviar a los colombianos a luchar una guerra que no es suya? Reflexione”, reclamó Cortés en su mensaje.

La respuesta de Gustavo Petro no tardó en llegar y se produjo a través de su cuenta personal en la red social X, donde el presidente replicó: “Yo hice la guerra e hice la paz. Tú, como te llames, deja de matar bebés a nombre de Colombia. Colombia es vida y belleza, y no muerte”.

Con estas palabras, el mandatario buscó desmarcarse de las acusaciones y reafirmar su visión sobre el papel de Colombia en el escenario internacional.

El cruce de declaraciones continuó cuando Brian Cortés publicó un segundo video en su cuenta de Instagram, en el que respondió al mensaje del presidente. En esta nueva grabación, que rápidamente se viralizó, el soldado expresó: “Señor presidente Gustavo Petro, gracias por su mediocre respuesta. Usted sabe quién soy yo. Soy la voz del pueblo colombiano cansado de su ineptitud”.

Cortés se identificó como portavoz de las madres que pierden a sus hijos por el conflicto interno, afirmando: “Soy la voz de más de 13 mil madres que pierden a sus hijos cada año a causa del conflicto interno. Soy la voz de la vergüenza que llega a decirle que ha fallado como presidente”.

En su mensaje final, el soldado insistió en sus críticas: “Háganos un favor, no sea tan hipócrita. Hipócrita, no hable de paz, siendo que la muerte es el pan de cada día en Colombia, siendo que los empresarios temen por sus familias a causa de las vacunas. Colombia es bella y podría ser vida si usted hiciera su trabajo”.

El trasfondo de este enfrentamiento se remonta a la intervención de Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en 2025, donde propuso la creación de una lista de voluntarios en Colombia para conformar un ejército destinado a repeler los ataques en Gaza.

Durante esa misma visita, el presidente Petro incitó a los soldados de Estados Unidos que desobedecieran las órdenes del gobernante estadounidense, Donald Trump, lo que llevó a las autoridades norteamericanas a cancelar su visa.

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, escribo el Departamento de Estado en X.