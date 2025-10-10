Resultados de la Lotería del Quindío 9 de octubre: números ganadores del premio mayor y los secos millonarios

Resultados de la Lotería del Quindío (Infobae)

La Lotería del Quindío dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este jueves 9 de octubre de 2025.

Este famoso juego de azar entrega un premio mayor de $2.000 millones y más de 40 secos principales cada semana. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Quindío

Fecha : jueves 9 de octubre de 2025.

Sorteo: 2984.

Premio Mayor de $2.000 millones:

9 6 0 2 Serie 001

Seco de $300 millones

5 4 1 7 Serie 005

Seco de $200 millones

5 8 3 7 Serie 020

3 1 3 4 Serie 114

Seco $100 millones:

8 2 2 4 Serie 144

4 7 8 1 Serie 131

7 3 0 3 Serie 006

A qué hora se juega la Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío solo realiza un juego cada semana, todos los jueves después de las 22:30 horas.

Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Cómo cobrar un premio de la Lotería del Quindío

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, manténgalo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

Para cobrar tu premio, si este es menor a los 5 millones de pesos, solo tiene que acudir a cualquiera de los puntos de distribución con la fotocopia de la cédula de identificación y el billete.

Si es mayor a los 5 millones de pesos, necesita presentar una copia de tu cédula de ciudadanía, el billete o fracción original firmado en la parte posterior con nombre, dirección, teléfono, código postal y ciudad, así como el Rut y un Certificado Bancario, ambos actualizados y que no supere el mes de haber sido expedido.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Plan de premios de la Lotería de Quindío

La Lotería del Quindío ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindío que entrega por diferentes aproximaciones.

Claves para jugar y ganar en la Lotería del Quindío

Entre las claves para aumentar las posibilidades está la adquisición responsable de billetes o fracciones, revisar detalladamente cada número y conservar el billete original en buen estado.

El tiempo para reclamar premios es de un año desde la fecha del sorteo y para premios mayores es indispensable presentar el billete original con los datos firmados y documentos de identificación. Además, confirmar siempre los resultados en fuentes oficiales para evitar errores o fraudes es fundamental.

La Lotería del Quindío está regulada y fiscalizada para garantizar transparencia y seguridad en su operación. Comprar en puntos autorizados y mantener el recibo o billete seguro es clave para poder cobrar cualquier premio ganado.

También, conocer el plan de premios, incluyendo premios secos y aproximaciones, ayuda a entender mejor cómo se distribuyen los beneficios y maximizar las oportunidades de éxito en cada sorteo.