Colombia

Mascota del edil de Chapinero en Bogotá protagonizó divertido momento en plena sesión, todo quedó en video: “Les agarra el afán”

Nicolás Velasco compartió una grabación en la que se ve a uno de sus tres perros halándolo mientras él interviene en la reunión

Carol Salazar

Carol Salazar

El perro del funcionario logró llevárselo halando su silla - crédito @nicolasvo/IG

El edil de Chapinero (Bogotá), Juan Nicolás Velasco Orjuela, compartió en sus redes sociales un video de un divertido momento que vivió en medio de una sesión en la que participó. El funcionario decidió llevar a sus tres perros a la reunión que tendría, pero no esperaba que sus mascotas dificultaran su trabajo.

De acuerdo con la grabación que publicó, los tres perros, de gran tamaño, estaban a su alrededor, mientras el edil hacía una intervención. No obstante, su pronunciamiento se vio interrumpido por la insistencia de sus mascotas en que les prestara atención.

“Instalación de Acueducto Carrera Primera, así se va a llamar. Y es que Cusezar está haciendo conexiones y va a romper todo el barrio Juan 23…”, dijo el edil, hasta que fue interrumpido por los animales.

Al parecer, sus mascotas querían irse con él justo en ese momento y por eso intentaban llamar su atención. Uno de ellos encontró la manera de suspender sus labores de manera momentánea, para que este se fuera con él. El perro sujetó con su boca la correa que estaba amarrada al apoyabrazos de la silla en la que estaba sentado el edil mientras daba sus declaraciones, y empezó a halarla en repetidas ocasiones y con fuerza.

El edil Nicolás Velasco fue
El edil Nicolás Velasco fue interrumpido mientras intervenía en la sesión debido a que su perro quería irse con él - crédito @VelascoNicolasO/X

De esta manera, logró llevarse al funcionario; alejó al funcionario del micrófono y de la mesa, impidiendo que continuara con su intervención. Mientras tanto, Velasco Orjuela intentaba sostenerse de la mesa, pero sus esfuerzos fueron inútiles, por lo que reaccionó con risas y, apenas pudo, se levantó del asiento y buscó regresar a su puesto. Sin embargo, en el video se ve cómo el perro sigue intentando jugar con el edil, mientras este buscaba que soltara la correa que atrapó con su boca.

En sus redes sociales, el funcionario compartió el video del divertido momento con un corto mensaje en el que, además de acompañar la grabación, invitó a la ciudadanía a adoptar mascotas y a abstenerse de adquirirlas por vías comerciales: “Así como cuando llevas a los tres perros a sesionar y les agarra el afán. Y recuerden, adopta, no compres”, escribió.

Su publicación tuvo una amplia acogida y los internautas no tardaron en hacer comentarios acerca de lo ocurrido con los perros. Varios resaltaron la ternura de los animales y lo divertido de la situación, que causó risas en medio de una reunión seria de trabajo.

El edil instó a la
El edil instó a la ciudadanía a adoptar mascotas - crédito Dpyba

“¡Tan lindo el señor, con esa paciencia”; “Como no amarlos, los animales son una mezcla de inocencia y amor puro”; “Eso pasa por llevar a los hijos al trabajo”; “Me encanta!!! Que amen tanto a los perritos”, “Este video me hizo el día. Cómo estos seres pueden cambiar vidas”, comentaron algunos usuarios de Instagram.

Perro de magistrada tendría su propio escolta de la Policía

Este episodio se suma a otros tantos reportados en Colombia, que han involucrado a tiernos animales y que se han robado las miradas y las reacciones de los ciudadanos. En mayo de 2025, por ejemplo, un pequeño perro fue captado en video mientras era acompañado por un uniformado de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

En el video, que fue registrado por una ciudadana, se observa al oficial sujetando al animal con una correa, mientras lleva también un guacal para perro y una maleta grande de color café. La imagen del agente junto al can llamó la atención de quienes transitaban por la terminal aérea, que se sintieron atraídos por la ternura que transmitía el perro.

El policía confirmó que podía ser grabado y aseguró que la mascota es de una magistrada, cuyo nombre no reveló - crédito @ruidiaz_ddhh/X

La situación motivó a una mujer, cuya identidad no fue revelada, a acercarse al uniformado para preguntarle por qué llevaba al perro consigo. En la breve conversación que mantuvo con el policía, la ciudadana indagó sobre la razón de su presencia junto al animal. El oficial respondió de manera directa: “Porque yo soy el escolta”. Al insistir sobre la pertenencia del perro, el policía aclaró: “De una magistrada”.

La reacción de la mujer ante la escena fue de asombro y simpatía, expresando su admiración por el animal y la situación inusual. “Ay, no, qué belleza (…) No, pero divino, hágame el favor, el escolta del perrito de la magistrada, una cosa que solo se ve en Colombia”, manifestó la ciudadana.

