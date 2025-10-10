Estudiantes del Sena y desplazados bloquearon la avenida El Dorado: Transmilenio sigue afectado

Manifestaciones en calle 26 afecta operación de Transmilenio en Bogotá - crédito @TransitoBta/X

La Secretaría de Movilidad confirmó que un bloqueo inició poco después de las 11 de la mañana sobre ambos sentidos de la avenida El Dorado en Bogotá, aunque pasado el mediodía la afectación se mantenía únicamente en el carril exclusivo de Transmilenio.

Durante la protesta, un grupo de manifestantes interrumpió el paso mediante el uso de un tronco colocado sobre la vía, buscando visibilizar sus demandas.

Según detalló la autoridad local, los buses de Transmilenio resultaron afectados en un primer momento, pero luego fueron desviados hacia el carril habitualmente reservado para carros particulares, alterando la circulación vehicular en toda la zona y ralentizando el tráfico en este importante corredor.

Las demandas de los desplazados de Arauca en Bogotá tomaron fuerza este lunes, luego de que uno de los manifestantes afirmara a Alerta Bogotá que la protesta se debe a una reunión fallida con el director de la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Vivienda. Según explicó el vocero, los participantes solicitan ahora la presencia de funcionarios de ambos organismos con el fin de encontrar “una solución a sus demandas”.

Por el momento, ninguno de los grupos manifestantes han emitido un comunicado oficial con relación a las razones de los bloqueos que alteran la movilidad de los ciudadanos.

Desde la Policía de Transito de Bogotá, sobre las 12:18 p. m. comunicaron en sus redes sociales que: “Se presenta manifestación en la Av. calle 26 con calle 25G hacen presencia nuestros uniformados en el lugar para regular la movilidad y generar acompañamiento”.

Por su parte, Transmilenio informó que a las 12:31 p. m. se presentaban las siguientes novedades:

Calle 26: Las estaciones Av. Rojas, Normandía, Modelia y el Portal Eldorado suspenden su operación temporalmente. Los servicios hacen retorno en la avenida Rojas.

Rutas de TransMiZonal desviando. Calle 72 con carrera 11

Por manifestación ajena a la operación, los servicios duales en el sector activan desvíos.

Rutas de TransMiZonal desviando, con un total de 31.091 usuarios afectados.

20 minutos después, la empresa realizó una actualización en la que da cuenta del aumento de las personas afectadas con un total de 45.501.

Calle 26: Las estaciones Av. Rojas, Normandía, Modelia y el Portal Eldorado suspenden su servicio temporalmente. Los servicios hacen retorno en la estación El Tiempo - Cámara de Comercio de Bogotá.Rutas de TransMiZonal desviando.

Calle 72 con carrera 11: Por manifestación ajena a la operación, los servicios duales en el sector activan desvíos.Rutas de TransMiZonal desviando.

Carrera 5 con calle 30: Rutas de TransMiZonal en el sector desvían.Calle 1 con calle 26Rutas de TransMiZonal del sector desviando.

Avenida Circunvalar

El recorrido de un grupo de manifestantes movilizándose por la avenida Circunvalar con calle 26 genera ajustes en la circulación en sentido sur-norte, según informaron las autoridades, uno de los corredores con mayor movimiento que tiene la ciudad por los puntos estratégicos que conecta. Hasta el momento, los organismos oficiales han dispuesto personal del grupo guía para brindar acompañamiento a quienes participan en la marcha y supervisar la situación en la zona.

La cuenta de Tránsito de la ciudad de Bogotá así lo informó: “Se presenta bloqueo en la Av. Circunvalar con Calle 26B, en sentido Sur-Norte, por manifestación. Ruta alterna: Carrera 7. Grupo Guía desvía y regula tráfico en la Zona”.

Como medida preventiva, las autoridades sugieren a los conductores cambiar sus rutas habituales y utilizar vías alternas como la carrera Séptima, a fin de evitar congestiones en el sector impactado por la movilización. Las recomendaciones buscan garantizar tanto el desarrollo pacífico de la protesta como la fluidez en el tráfico para quienes transitan por el área.