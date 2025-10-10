Colombia

Lotería de Bogotá resultados 9 de octubre: números ganadores del premio mayor de $10.000 millones

Este popular sorteo cuenta con más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Resultados de la Lotería de
Resultados de la Lotería de Bogotá (Infobae)

La Lotería de Bogotá publicó todos los números ganadores de su más reciente sorteo realizado este jueves 9 de octubre de 2025.

Este popular juego entrega un premio mayor de $10.000 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados Lotería de Bogotá

  • Fecha: jueves 9 de octubre de 2025.
  • Sorteo: 2815.

Premio mayor de $10.000 millones:

  • 3 0 8 4 Serie 378

A qué hora se juega la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, después de las 22:30 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Bogotá

Ganar un gran premio de la Lotería de Bogotá puede parecer todo un juego y una diversión, pero hay serias consecuencias para aquellos que no prestan atención a las reglas y regulaciones establecidas por el gobierno colombiano, para empezar tienes que cuidar tu boleto, no maltratarlo, pues es la prueba oficial para ser cconsiderado ganador.

Cuando se gana un premio de la Lotería de Bogotá, hay dos opciones para reclamarlos.

La primera se puede hacer con su lotero favorito o a través de cualquier tienda de los distribuidores oficiales, siempre y cuando la recompensa no supere los seis salarios mínimos mensuales.

La segunda aplica si el premio es mayor a los seis salarios mínimos mensuales, entonces tienes que acudir a las oficinas de Lotería Bogotá con el billete ganador, una copia de la cédula de ciudadanía, carta de autorización dirigida a la Lotería de Bogotá donde se solicite que sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o a través de cheque y diligenciar el formato SIPLAFT en la página de Lotería de Bogotá.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Lista de premios de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos, que son los siguientes:

  • Un premio mayor de 10.000 millones de pesos.
  • Un seco de 1.000 millones de pesos.
  • Dos secos de 500 millones de pesos.
  • Tres secos de 200 millones de pesos.
  • Seis secos de 50 millones de pesos.
  • 10 secos de 20 millones de pesos.
  • 30 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de Medellín entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo se juega la Lotería de Bogotá?

Para jugar la Lotería de Bogotá tiene distintas opciones, se puede comprar un boleto de manera física con los distribuidores oficiales en los puntos “Paga Todo” o en “LotiColombia”, también se tiene la opción de adquirirlo en línea.

Si se quiere comprar en línea primero hay que acceder a su página web oficial y acceder al perfil de usuario dando clic en el botón de “Perfil” e ingresando usuario y contraseña, si no se tiene uno, se puede crear en la opción de “regístrate”, luego se llena el formulario y se da clic en el botón de “registrarme”.

Cuando ya se acceda en el perfil, se selecciona la fecha del sorteo en el que se quiera participar, cabe mencionar que Loterías de Bogotá hace sorteos todos los jueves, en caso de que caiga en un día festivo, se cambia para cualquier otro día de la misma semana.

Sabiendo la fecha del próximo sorteo se elige la combinación ganadora, un número de cuatro cifras. Posteriormente, se escoge la serie dentro de las opciones existentes, que es un número de tres cifras.

Después, se elige la cantidad de fracciones por las que se quiere jugar, se compra el boleto y se finaliza el pedido. El costo de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción.

Creada desde 1967, las ganancias de la Lotería de Bogotá son destinadas para la Asistencia Pública, 75% para los programas de la Secretaría de Salud Pública y del Departamento de Protección y Asistencia Social, así como el 25% para el Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y de la Juventud.

Temas Relacionados

Lotería de Bogotácolombia-loteríascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 10 de octubre de 2025

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy viernes

Tenga en cuenta: este es

Rafael Santos salió al paso de supuestas declaraciones en medio de la pelea entre Dayana Jaimes y Lily Díaz

Hasta ahora, el cantante y actor se había mantenido distanciado de la controversia protagonizada por ambas mujeres

Rafael Santos salió al paso

Con una burlesca sonrisa fue arrestado alias Bombombum, uno de los más buscados del Magdalena Medio

Heimar Enrique Martínez Palomino, presunto miembro de la organización criminal Los de la M, fue arrestado en Bucaramanga por la Policía Nacional

Con una burlesca sonrisa fue

Indignación en Itagüi por un posible caso de maltrato animal: la Alcaldía tomó cartas en el asunto

Las autoridades verificaron las condiciones de los caninos y las trasladaron a centros especializados para su cuidado

Indignación en Itagüi por un

Prepare unas exquisitas cucas en casa siguiendo esta sencilla preparación: en menos de 40 minutos estarán listas

La combinación de especias y técnicas específicas marca la diferencia en este icónico bocado, cuya historia y proceso sorprenden a quienes buscan autenticidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El crudo testimonio de los

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

ENTRETENIMIENTO

Rafael Santos salió al paso

Rafael Santos salió al paso de supuestas declaraciones en medio de la pelea entre Dayana Jaimes y Lily Díaz

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

‘La casa de los famosos Colombia’ viviría un cambio clave para 2026: un nuevo “jefe” estaría por llegar

Cancelaron el concierto de Billy Idol en Bogotá, aunque se confirmó la devolución del dinero para los asistentes

Video: así fue la captura del artista puertorriqueño Almighty en un exclusivo sector de Medellín

Deportes

Nacional superó a Once Caldas

Nacional superó a Once Caldas por la mínima en el juego de ida de la Copa BetPlay

Juan Pablo Montoya descartó a Max Verstappen en la lucha por el campeonato de Fórmula 1: “Hay más chance de que el Titanic siga flotando”

Miguel Ángel Russo y ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de la carrera del estratega

Un negocio fallido con Boca Juniors y el hijo de ‘Chicho’ Serna, lo que hay detrás de la crisis económica en Pereira

Hora y dónde ver el UFC de Río de Janeiro: el regreso de ‘Do Bronx’ al octágono