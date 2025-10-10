Juan David Tejada dio detalles de la separación de Aida Victoria Merlano: “Cosas que como no cuadran”

El emotivo mensaje de Juan David Tejada sobre su hijo tras la ruptura con Aida Victoria Merlano - crédito @jdt21_5//Instagram

La separación entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano ha generado interés,, tanto por el vínculo sentimental que los unía, como por la manera en que ambos han gestionado la ruptura y su vida familiar posterior.

En una reciente entrevista con el periodista Jose Esteban Mora, Tejada señaló que la decisión de poner fin a la relación fue tomada de manera conjunta, sin episodios de infidelidad, y que el respeto mutuo ha sido la base para mantener una convivencia cordial, especialmente en lo que respecta a la crianza de su hijo en común.

Jose Esteban Mora: ¿Pero hay tranquilidad cien por ciento?

Juan David Tejada: Tranquilos, totalmente.

Jose Esteban Mora: ¿No fue infidelidad?

Juan David Tejada: Nada de infidelidad, más bien no nos hemos portado.

Jose Esteban Mora: ¿Siempre así?

Juan David Tejada: Sí, me siento muy bien.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al referirse a los motivos de la separación, Tejada recalcó que no existieron traiciones ni conflictos graves y subrayó que ambos actuaron con integridad durante la relación, mientras explicaba que, aunque son personas diferentes y surgieron situaciones que no lograron conciliar, la decisión de separarse fue el resultado de un acuerdo maduro y reflexivo.

Juan David Tejada habla sin filtros sobre la fama, la familia y el futuro tras su separación de Aida Victoria Merlano - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/IG

Jose Esteban Mora: Sobre todo porque dices que no fue infidelidad, que es una gran mujer como la mencionas, entonces queda como esa duda de qué pudo haber pasado.

Juan David Tejada: No, cosas que como que no cuadran de parte de ella, de parte mía y, y decidimos tomar esta decisión.

Además, destacó que las familias de ambos han mostrado comprensión y apoyo, respetando las decisiones tomadas por la pareja: “No, han respetado de parte de ella y de parte de la familia mía, han respetado mucho las decisiones que hemos tomado los dos”.

En la actualidad, la relación entre Tejada y Merlano se centra en el bienestar de su hijo y a pesar de los compromisos laborales y los frecuentes viajes, Tejada procura aprovechar al máximo el tiempo que comparte con él.

“Los momentos que puedo estar con él, estoy. Pues me toca viajar mucho, andar por todos lados. Ahí es el único momento que no lo veo, pero de resto, cuando se puede, estoy muy pendiente de él”, indicó Tejada en la entrevista.

La vida de Juan David Tejada después de su separación de Aida Victoria Merlano - crédito @roxxy_clips1/TikTok

El vínculo familiar se mantiene fuerte, y el hijo que comparte con Merlano es descrito como un “miniagropecuario”, reflejando el entusiasmo de Tejada por transmitirle su pasión por el mundo rural.

El entorno familiar, tanto de su lado como del de Merlano, ha acogido con cariño al niño, y la convivencia con sus hermanos y abuelos se desarrolla en un ambiente de afecto y armonía, según reveló el empresario.

“Lo aman, de verdad. Todo el mundo lo ama”, aseguró Tejada.

Respecto a la situación legal de Aida Victoria Merlano, que ha sido objeto de atención mediática, Juan David Tejada manifestó tranquilidad y confianza en el futuro, pues aseguró que, aunque el proceso judicial sigue abierto, no siente preocupación inmediata y está dispuesto a afrontar cualquier circunstancia que pueda surgir.

“No, yo estoy tranquilo y el día que toque hacer algo, hablarlo o lo que sea, aquí vamos a estar”, expresó, dejando abierta la posibilidad de abordar el tema en profundidad cuando sea necesario. Por ahora, la prioridad para él es mantener la estabilidad y el bienestar de su hijo.

Juan David Tejada habló sobre lo que piensa de la situación legal de Aida Victoria Merlano y el futuro de su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

La fama y la exposición pública, inherentes a su relación con Merlano y a su propia actividad, forman parte de la cotidianidad de TeTejada y durante la conversación también relató cómo ha sido llevar su vida ahora que se ha vuelto más reconocido en el mundo del entretenimiento.

En sus declaraciones indicó que en lugares como aeropuertos o espacios concurridos, la atención de la gente se manifiesta en saludos, fotografías y videos, pero aseguró que lejos de incomodarle, considera que esta visibilidad es una experiencia positiva.

“No, a mí no me incomoda, a mí me ha parecido muy chévere”, contestó la expareja de Aida Victoria Merlano.

Finalmente se refirió al plano personal y profesional, asegurando que mantiene su enfoque en el sector agropecuario, un ámbito que considera fundamental para su presente y su futuro.

Con entusiasmo, anticipa que su dedicación a este campo y en el foco de los medios continuará durante mucho tiempo y que nuevos proyectos están en camino, reafirmando su compromiso con el desarrollo rural y la innovación en el sector.