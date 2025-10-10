Colombia

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

El gobernador de Antioquia condenó el ataque que dejó a dos menores lesionados, y responsabilizó al frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Primo Gay y Richard

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

El Ejército entregó detalles de los protocolos realizados para evacuar a los menores - crédito @Ejercito_Div7/X

Hay dolor e indignación en Antioquia luego de que un artefacto explosivo, presuntamente instalado por el frente 36 de las disidencias de las Farc, detonara en la mañana del viernes 10 de octubre en la vereda La Cordillera, zona rural de San Andrés de Cuerquia.

La explosión dejó gravemente heridos a una niña de seis años y a un niño de ocho, según información del Ejército Nacional y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Séptima División del Ejército, comandada por el mayor general Fabio Caro, los responsables serían integrantes del frente 36, bajo el mando de alias Primo Gay y “Richard”.

“(...) se tuvo conocimiento de la información proporcionada por la población civil, de una menor de seis años y un menor de ocho años, los cuales sufrieron heridas graves a causa de la activación de artefactos explosivos improvisados, los cuales son instalados de manera constante e indiscriminada por parte del grupo armado organizado Estructura 36, al mando de alias Primo Gay y Richard, quienes delinquen en esta jurisdicción”, señaló el oficial.

Uno de los menores perdió
Uno de los menores perdió parte de su brazo, según denunció el gobernador de Antioquia - crédito @AndresJRendonC ·/X

La institución advirtió sobre la “flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH)” mediante la instalación de artefactos explosivos improvisados en las veredas del municipio, una práctica que pone en riesgo la vida e integridad no solo de los menores, también de campesinos, habitantes de la zona rural y miembros de la fuerza pública.

El mayor general Caro explicó que una vez conocida la información proporcionada por la población civil sobre las heridas sufridas por los menores, las unidades de la Cuarta Brigada activaron los protocolos para garantizar su atención médica. Se solicitó apoyo aéreo a la Fuerza Aeroespacial Colombiana para el traslado de los niños; sin embargo, las condiciones climáticas impidieron el acceso de la aeronave a la zona.

El personal médico, con asistencia de tropas del Ejército, realizó el traslado terrestre de los niños hasta Santa Rosa de Osos, donde fueron estabilizados antes de ser trasladados finalmente por vía aérea a Medellín para recibir cuidados de mayor complejidad.

La evacuación de los menores
La evacuación de los menores enfrentó complejidades por las dificultades climáticas y del terreno - crédito Ejército

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que, producto de la explosión de la mina antipersona, uno de los niños perdió un brazo. “Me informan que en San Andrés de Cuerquia, dos niños de 8 y 6 años, resultaron heridos de gravedad por un artefacto explosivo de Farc. Uno de ellos perdió su brazo. Denunciaré ante la comunidad internacional estas violaciones al DIH”, dijo, vía X.

El gobernador Rendón señaló que estos hechos serán denunciados ante la comunidad internacional y criticó la respuesta del gobierno nacional, afirmando a través de su cuenta en X que “el actual gobierno colombiano suele restarle importancia a estas denuncias, toda vez que evidencian el engaño de su fracasada paz total”.

Asimismo, expresó que “los criminales de Farc andan preocupados por la repercusión de este hecho. Pero su terrorismo no se puede esconder, para eso no hay perdón ni en la tierra, ni en el cielo: van es para la cárcel o el infierno”.

El gobernador de Antioquia anunció
El gobernador de Antioquia anunció que va a denunciar penalmente este acto terrorista contra los niños - crédito Ejército

Agregó que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) coordinó junto a la Fuerza Aérea las labores para que los menores recibieran atención en centros asistenciales de primer nivel. En primera instancia, los niños fueron atendidos en el Hospital Gustavo González Ochoa y posteriormente remitidos al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.

En la tarde de este viernes, el mandatario departamental tenía previsto visitar a los menores en el Hospital Pablo Tobón Uribe, mientras la comunidad y las autoridades locales continúan reclamando garantías de seguridad en la región.

