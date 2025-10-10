Así puede saber si se rajó o no en el examen del Icfes: cómo consultar los resultados de las pruebas Saber 11 para calendario A

El Icfes publica los resultados del Saber 11 para el calendario A de 2025, clave para el ingreso a la educación superior en Colombia - crédito Colprensa

El acceso a los resultados del Icfes Saber 11 para el calendario A de 2025 ha generado una oleada de consultas entre los más de 640.000 estudiantes que presentaron el examen el 10 de agosto.

La publicación oficial, que fue adelantada para el viernes 10 de octubre, permite a los aspirantes conocer su desempeño en una de las evaluaciones más determinantes para el ingreso a la educación superior en Colombia.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó que la consulta de resultados se realiza exclusivamente a través de su portal oficial www.icfes.gov.co, en el que cada estudiante puede acceder a su puntaje global y a los resultados específicos en las áreas de Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

Para ello, es necesario ingresar el número de documento y el número de registro, completando un proceso de verificación de seguridad.

La entidad reiteró que todos los canales de consulta son gratuitos y ha advertido sobre los riesgos de compartir datos personales en sitios no verificados, ante la proliferación de mensajes fraudulentos que prometen modificar o anticipar resultados.

Así puede interpretar el resultado de la prueba Saber 11

El caso de Samuel Huertas Moreno, quien obtuvo el puntaje perfecto de 500/500, destaca el esfuerzo académico en el Saber 11 - crédito @JorgeEmilioRey/X

El examen Saber 11 se estructura en una escala de 0 a 500 puntos. El promedio nacional de 2024, que sirve como referencia para el año en curso, se ubicó en 259 puntos, mientras que la media teórica es de 250.

Un puntaje superior a 250 se considera positivo, y quienes superan los 350 puntos se sitúan entre los mejores del país. De hecho, el caso de Samuel Huertas Moreno, estudiante de Fosca, Cundinamarca, que alcanzó la calificación máxima de 500/500, fue destacado públicamente por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, resaltando tanto el esfuerzo individual como el trabajo del colegio María Medina.

La interpretación de los resultados varía según los rangos establecidos. Un puntaje por encima de 350 permite aspirar a universidades de alta exigencia y a becas prestigiosas como Generación E, que exige al menos 345 puntos.

Entre 259 y 349 puntos, el resultado se sitúa por encima del promedio nacional y facilita el acceso a beneficios en universidades privadas; con más de 270 puntos es posible postularse a programas como Jóvenes a la U.

Un puntaje cercano a 250 es considerado aceptable, aunque no garantiza becas ni beneficios especiales, y algunos programas universitarios de menor demanda lo aceptan como requisito.

Más de 640.000 estudiantes consultan sus puntajes del examen Saber 11, disponibles desde el 10 de octubre en el portal oficial del Icfes - crédito Icfes

Por debajo de 250 puntos, el desempeño se considera bajo y puede limitar las opciones de ingreso a ciertas carreras o instituciones, mientras que un resultado muy bajo podría motivar la repetición del examen para mejorar las oportunidades académicas.

Cada universidad fija sus propios criterios de admisión. En las instituciones públicas, carreras como Medicina o Derecho suelen requerir más de 340 puntos, mientras que los programas técnicos o tecnológicos aceptan puntajes menores.

Las becas educativas también establecen requisitos específicos: el programa Generación E exige un mínimo histórico de 345 puntos y condiciones socioeconómicas particulares, mientras que Jóvenes a la U requiere al menos 270 puntos para acceder al financiamiento total de los estudios universitarios.

El Fondo Fest, administrado por la Secretaría de Educación del Distrito (Bogotá), otorga créditos condonables de entre 70% y 100% a quienes hayan presentado la prueba y deseen cursar programas técnicos, tecnológicos o profesionales.

El proceso de consulta de resultados es completamente virtual. Los estudiantes deben ingresar al sitio web oficial del Icfes, seleccionar la opción “Resultados”, elegir el examen correspondiente y el periodo, e ingresar los datos solicitados. La publicación incluye tanto el puntaje global como los resultados por área, permitiendo comparar el desempeño individual con el promedio departamental y nacional.

El promedio nacional del Saber 11 en 2024 fue de 259 puntos; puntajes superiores a 250 se consideran positivos para la educación superior - crédito Colprensa

El calendario de la prueba Saber 11 para 2025 inició el 25 de julio con la publicación de citaciones, y la jornada de aplicación se realizó el 10 de agosto en 1.400 sedes distribuidas en 561 municipios.

La fase final se completa con la publicación de los resultados individuales el 10 de octubre, mientras que los resultados de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico se mantienen para el 17 de octubre, según el cronograma oficial.

La entidad implementó la plataforma Ágil Icfes para ofrecer atención personalizada, resolver inquietudes y facilitar trámites relacionados con los resultados. La entidad insiste en que los estudiantes utilicen únicamente los canales oficiales y eviten intermediarios o enlaces externos que prometan acceso anticipado o alteración de los resultados.