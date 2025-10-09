Colombia

Gustavo Petro aseguró que Estados Unidos intermedió entre Israel y Hamás por ‘presión internacional’: “Trump ha aprendido a pesar de su soberbia”

En su visita oficial a Bruselas, el presidente Petro aseguró que el mandatario norteamericano le dio la espada a Israel por miedo a quedar “aislado” del resto de países que rechazan el conflicto armado

Jhoan Pardo

Jhoan Pardo

El presidente Gustavo Petro ha
El presidente Gustavo Petro ha calificado las acciones de Israel en Gaza como un genocidio - crédito Lina Gasca/Colprensa y Fernando Vergara/AP - Montaje Infobae

En medio de su gira internacional por Bruselas, el presidente Gustavo Petro mostró su alegría por el acuerdo entre el Estado de Israel y Hamás, que culmina la primera fase de negociaciones tras dos años de conflicto armado en el Medio Oriente.

Sin embargo, el presidente colombiano aseguró que la decisión de Donald Trump por intermediar en las negociaciones correspondería al “miedo” por quedar aislado política y económicamente del resto de países.

Incluso, el mandatario colombiano aseguró que la voluntad de Estados Unidos por participar en la mediación sería producto de una presión internacional que llegó a su máximo líder a cambiar de opinión frente a la guerra.

“Los diplomáticos de América Latina, que nunca votaron en contra de un cese al fuego, las presiones de África, que nunca votó en contra de un cese al fuego, más las posiciones asiáticas harían que los países, la mitad de los países del Otan, más Estados Unidos, iban a quedar aislados, apoyando a Israel. Y creo que Trump ha aprendido, digamos, a pesar de su soberbia y los golpes que ha dado, ha aprendido que es la presión mundial la que lo lleva a decirle no a Israel y a imponer, junto a otros mediadores que son Catar, Egipto, la necesidad de una tregua”, señaló el mandatario.

Noticia en desarrollo...

