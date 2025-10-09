Funcionario del Acueducto buscado por vecinos, imágenes muestran que orinó en matera de edificio residencial

El trabajador de la Empresa de Acueducto fue captado mientras orinaba en la matera, lo que llevó a los vecinos a exigir que se responsabilice por lo sucedido.

Una cámara de seguridad captó a un trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá mientras orinaba en una matera dentro de un conjunto residencial, lo que ha generado indignación entre los vecinos y ahora buscan que el funcionario limpie la zona afectada.

Las imágenes del incidente, que rápidamente circularon en redes sociales, exhiben a un hombre vestido con el uniforme de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), entrando al edificio y acercándose a una matera ubicada en la esquina de las escaleras.

Según los usuarios, la acción ocurrió justo frente a la puerta de uno de los apartamentos. Los vecinos del conjunto han solicitado que el responsable acuda a limpiar, exigiendo una respuesta de la empresa y de las autoridades.

La respuesta institucional de la EAAB

La EAAB respondió a través de sus canales digitales en un comentario luego de la viralización de las imágenes. “Buenas noches, lamentamos profundamente lo sucedido. Hablamos con el usuario que reportó el hecho y en este momento se están realizando todos los procesos internos para evitar que situaciones como estas se vuelvan a presentar. Desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá rechazamos este tipo de acciones que van en contra de nuestros valores institucionales y tomaremos todos los correctivos necesarios con el funcionario involucrado en dicha situación”.

Esta declaración institucional apunta a la intención de la entidad pública de investigar al autor del hecho y reforzar los controles internos. La empresa sostuvo que el caso fue reportado de manera directa por un ciudadano y prometió medidas disciplinarias “para evitar la repetición de comportamientos ajenos a los valores corporativos”.

La sanción por orinar en el espacio público en Bogotá

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) considera orinar en la vía pública una infracción grave, sancionable con una multa tipo 4 que asciende a 759.200 pesos colombianos, según la legislación vigente. Este comportamiento es frecuente en diferentes sectores de Bogotá, lo que motivó que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá aumentara los operativos y campañas para sancionar a quienes atentan contra la limpieza urbana.

De acuerdo con información reunida, más de 4.000 personas han recibido comparendos este año por realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. Además, el secretario de Seguridad, César Restrepo, aclaró que “el espacio público no es un baño, no hay excusas. La persona que sea sorprendida por las autoridades orinando en la calle será multada, pues esta es una falta que genera graves problemas de convivencia en la ciudad”.

La regla tiene excepciones

Las autoridades indican que la exclusión a estas sanciones aplica a las personas habitantes de calle, quienes están exentas según la sentencia C-062 de 2021 de la Corte Constitucional, que reconoce su estado de vulnerabilidad social y limita la imposición de multas administrativas en estos casos.

El control de estas infracciones se ha concentrado en sectores con alta afluencia de personas en horarios nocturnos, como Jonás, el centro histórico, zonas turísticas, almacenes y áreas residenciales de Chapinero, Cedritos, Teusaquillo y el occidente de la ciudad.

El acompañamiento pedagógico por infracciones

Además de la multa económica, quienes sean sancionados deben cumplir actividades pedagógicas o comunitarias, como el aseo de parques, la limpieza de quebradas, la restauración de mobiliario urbano o la participación en campañas de sensibilización ambiental.

La normativa también detalla que la multa por orinar en espacio público se encuentra dentro de las más costosas del código, al igual que sanciones por agredir o lanzar objetos a uniformados, hacer mal uso de la línea de emergencias 123 o lavar vehículos en vía o espacio público.

Otras sanciones contempladas por la ley

El CNSCC establece multas diferenciales según la gravedad de la falta:

Tipo 1 : 94.900 pesos por no recoger los excrementos de mascotas o colarse en estaciones de transporte.

Tipo 2 : 189.800 pesos por evadir el pago del pasaje, generar riñas o irrespetar a la policía.

Tipo 3: 379.600 pesos por agredir a otra persona, botar escombros en lugares no autorizados o alterar la tranquilidad en barrios residenciales.

Actualmente, el funcionario de la Empresa de Acueducto identificado en el video permanece buscado por los residentes, quienes exigen acciones correctivas y que remedie la situación en la matera afectada. La institución aseguró que el caso está siendo investigado y prometió reforzar su compromiso con el respeto de los valores ciudadanos en todas sus actividades.