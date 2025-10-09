Colombia

Fico Gutiérrez aseguró que habrá otra marcha propalestina el 10 de octubre y acusó al gobierno Petro: “Serán 10 meses difíciles”

El alcalde de Medellín advirtió sobre una próxima movilización en apoyo a Palestina, y señaló al Ejecutivo nacional de fomentar estas protestas para desviar la atención de las investigaciones por corrupción en el Gobierno

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El mandatario local anticipó una
El mandatario local anticipó una nueva jornada de manifestaciones, atribuyendo su organización a grupos afines al oficialismo, a quienes acusa de buscar distraer a la opinión pública de recientes escándalos judiciales - crédito Colprensa

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, advirtió a través de su cuenta de X que se realizará una nueva marcha propalestina el 10 de octubre y responsabilizó al Gobierno de Gustavo Petro por incentivar estas manifestaciones.

El mandatario municipal anticipó en su mensaje que se avecinan “diez meses difíciles”.

El anuncio de Federico Gutiérrez se produjo tras una manifestación pro Palestina celebrada la tarde del 7 de octubre en Medellín, cuando decenas de personas expresaron su apoyo con consignas, la quema de banderas y la presencia de funcionarios de la Personería, autoridades y veedores de derechos humanos.

Federico Gutiérrez señaló que las nuevas convocatorias a marchas pro Palestina forman parte de una estrategia impulsada por colectivos alineados con el gobierno de Gustavo Petro, a quienes acusa de intentar desviar la atención de los casos de corrupción que involucran a antiguos funcionarios de Medellín.

“Han convocado de nuevo para mañana viernes las marchas pro Palestina con los colectivos violentos que maneja el gobierno Petro. Su intención es desviar la atención sobre los escándalos de corrupción de sus amigos, los que se robaron a Medellín. Quieren tapar las primeras capturas que involucran a Quintero y a su hermano en el saqueo de Medellín”, afirmó Federico Gutiérrez en un mensaje de su cuenta en la red social X.

Fico Gutiérrez cuestionó las marchas
Fico Gutiérrez cuestionó las marchas que estarían programas en Medellín para el 10 de octubre - crédito @FicoGutierrez

En ese sentido, el mandatario local paisa advirtió que detrás de estas movilizaciones existe un intento deliberado de restar importancia a la crisis de violencia que atraviesa Colombia, situación que él atribuye a los resultados poco favorables de la política de “Paz Total”. Además, consideró que se busca generar disturbios en las ciudades gobernadas por opositores a Gustavo Petro.

“Su intención es desviar la atención sobre la violencia que vive Colombia, producto de la fallida ‘Paz Total’. Su intención es de nuevo incendiar las ciudades que son gobernadas por quienes somos oposición a Petro”, afirmó el alcalde de la capital de Antioquia en su publicación.

Gutiérrez insistió en la necesidad de unión y aseguró que, a pesar de las dificultades que anticipa para los próximos meses, mantendrá su compromiso de defender Medellín y respaldar a sus habitantes desde su rol como alcalde.

Gutiérrez insistió en la necesidad
Gutiérrez insistió en la necesidad de unión y aseguró que, a pesar de las dificultades que anticipa para los próximos meses, mantendrá su compromiso de defender Medellín y respaldar a sus habitantes desde su rol como alcalde - crédito @FicoGutierrez/X

“Serán 10 meses duros, pero con toda la convicción resistiremos y sacaremos adelante a Colombia desde las regiones. Debemos estar unidos. En Medellín nos mantenemos firmes. Y yo como Alcalde de Medellín, defenderé nuestra ciudad y nuestra gente”, señaló en su publicación el mandatario.

Previo a estos pronunciamientos, Federico Gutiérrez ya había responsabilizado a Gustavo Petro por los desmanes ocurridos durante la protesta del 7 de octubre en Medellín.

En dicho mensaje, Gutiérrez reiteró su rechazo a cualquier acto violento en Medellín y advirtió que la violencia y el vandalismo no pueden justificarse bajo discursos aparentemente positivos.

Además, sostuvo que desde el año pasado ha alertado sobre el riesgo de una nueva ola de disturbios supuestamente alentada por el presidente Gustavo Petro, y apeló a la responsabilidad de las instituciones para mantener el orden y las libertades en el país.

“En Medellín no toleramos la violencia y el vandalismo disfrazado de ‘buenas intenciones’. Desde el año pasado lo vengo advirtiendo. Petro quiere volver a incendiar a Colombia. Necesitamos que las instituciones preserven el orden y la libertad”, escribió en su cuenta de X en aquella oportunidad.

Federico Gutiérrez lanzó pulla a
Federico Gutiérrez lanzó pulla a Petro y pidió a las instituciones preservar el orden y la libertad - crédito @FicoGutierrez

En otro pronunciamiento, Federico Gutiérrez, condenó los hechos de violencia registrados durante la manifestación pro palestina del 7 de octubre de 2025, que derivó en enfrentamientos y daños materiales en diferentes puntos de la ciudad.

El mandatario local aseguró que la protesta se desvió de su carácter pacífico y terminó afectando la tranquilidad de las familias.

“Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo; en ese momento intervinimos como autoridad”, aseveró en su publicación de la red social X el alcalde de Medellín.

Este es el software que

El cantante Almighty es detenido

De 70 puñaladas asesinaron a

Petro designará a exfiscal polémico

Universidad de Chile vs. Deportivo
