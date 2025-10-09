Colombia

Daniel Quintero retiró valla digital revictimizante para la comunidad gay, que usó para atacar a Abelardo de la Espriella: “Pido disculpas”

El precandidato presidencial señaló que no fue su intención ofender a ninguna persona con sus acciones, sin embargo, fue cuestionado por sus estrategias contra sus contradictores

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Quintero se arrepintió de valla
Quintero se arrepintió de valla digital que publicó sobre Abelardo de la Espriella - crédito @QuinteroCalle/X

La publicación de un fotomontaje en el que el precandidato presidencial Daniel Quintero aparece junto a una imagen alterada del abogado y también precandidato Abelardo de la Espriella desencadenó una ola de críticas dentro y fuera del Pacto Histórico.

La controversia se intensificó cuando líderes políticos y congresistas del movimiento progresista manifestaron su rechazo a la acción de Quintero, cuestionando tanto el mensaje como las implicaciones éticas y políticas del acto.

En la imagen difundida, Abelardo de la Espriella aparece en una valla publicitaria con una blusa corta, un gato y objetos de colores en la mano, mientras que la figura de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, permanece sin alteraciones. Este montaje fue interpretado por diversos sectores como una burla que recurre a estereotipos y referencias a la orientación sexual para desacreditar a un adversario político.

Tras el rechazo que generó la valla en distintos sectores del país, el exalcalde Medellín publicó un mensaje en sus redes sociales en el que confirmó la eliminación de la publicidad en la que sale el abogado. De hecho, justificó su decisión al entender que se trataba de un mensaje que revictimizaba a la población Lgtbiq+.

El precandidato presidencial señaló que
El precandidato presidencial señaló que no fue su intención ofender a ninguna persona con sus acciones - crédito @QuinteroCalle/X

“Después de una maravillosa conversación con Temblores ONG, he borrado la imagen de esta valla en la que Abelardo de la Espriella aparece con un gatico y que muchos interpretaron alusivas a la población LGTBIQ+. Pido disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos. Vamos pa’ lante. Los, las y les quiero mucho”, escribió el prescandidaro presidencial en su cuenta de X.

La lluvia de críticas que recibió Daniel Quintero por valla digital<b> </b>

Las primeras reacciones provinieron de integrantes del Pacto Histórico. Isabel Zuleta, congresista, condenó la publicación al afirmar que representa un “pésimo mensaje” y advirtió sobre las consecuencias de la estigmatización, señalando que “la estigmatización cuesta vidas, parece que a usted eso no le importa. Esto no representa al progresismo”.

Isabel Zuleta sobre la publicación
Isabel Zuleta sobre la publicación de Daniel Quintero - crédito X

Por su parte, Wilson Arias, senador del mismo movimiento, consideró que la acción de Quintero “está mal en todos los sentidos” y subrayó que no se trata únicamente de un problema de formas, sino de un asunto “ético, estético e ideológico”.

El representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, también se sumó a las críticas, acusando a Daniel Quintero de “ridiculizar el legado del presidente Gustavo Petro”. Mondragón enfatizó la importancia de la coherencia dentro del movimiento progresista y expresó: “Daniel Quintero no subestime a las bases del progresismo. En el Pacto Histórico estamos haciendo un esfuerzo inmenso para sustentar la lucha por la Justicia Social, la fraternidad entre pueblos, el patriotismo verdadero. No ridiculice el legado del presidente Gustavo Petro”.

Gustavo Bolívar cuestionó a quienes
Gustavo Bolívar cuestionó a quienes respaldan a Daniel Quintero - crédito Carlos Ortega/EFE

Bajo la misma línea, Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), rechazó el mensaje de Quintero y sostuvo que “esta persona no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual”. Bolívar cuestionó además a quienes respaldan a Quintero, recordando que ha promovido el cierre del Congreso de la República y que, con publicaciones como la reciente, se burla de la población Lgtbiq+.

El exfuncionario también señaló que Quintero mantiene alianzas con la política tradicional colombiana y ha manifestado en repetidas ocasiones su “odio” hacia quienes piensan diferente, especialmente hacia políticos de derecha. Bolívar concluyó su intervención con una crítica a la coherencia de los simpatizantes de Quintero: “Perdieron la coherencia compañer@s. Años luchando por una causa y terminan apoyando a alguien que representa todo lo que aborrecían”.

A su turno, Jesús David Araque, concejal de Bogotá, calificó la publicación como “bochornosa” y planteó interrogantes sobre el respeto a la comunidad homosexual y la autenticidad del progresismo de Quintero. Araque preguntó: “¿Esto no es una ofensa contra la comunidad gay del país? ¿Daniel Quintero quiere ser un candidato progresista burlándose de una población que tanto dice defender el Pacto Histórico ¿Petro avaló a este candidato? ¡Bochornoso!”.

