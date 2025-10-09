Cali instaló 31 reductores de velocidad en zonas críticas para reducir la siniestralidad vial: estos son los puntos intervenidos

La medida busca disminuir entre un 30% y 40% los accidentes viales en las zonas intervenidas, según autoridades locales - Alcaldía de Cali

La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali, por medio de su Área de Señalización, anunció la entrega oficial de 31 nuevos reductores de velocidad instalados en 20 puntos estratégicos de la ciudad, seleccionados por registrar altos índices de siniestralidad vial. La recepción de estos dispositivos, llevada a cabo los días 6 y 7 de octubre, estuvo a cargo de la entidad contratista responsable de su suministro e instalación.

De acuerdo con Sandra Satizábal, líder del Área de Señalización en Movilidad Distrital, el equipo técnico revisó que cada reductor cumpliera con las características técnicas estipuladas en el Manual de Señalización de 2024: pintura amarilla, tachas reflectivas y la correspondiente señalización vertical, asegurando así su visibilidad tanto de día como de noche.

Satizábal enfatizó que la medida tiene como propósito “salvar vidas”, al reducir la velocidad de todos los actores viales --motociclistas, conductores, ciclistas y peatones-- en zonas conflictivas de la capital del Valle del Cauca. La funcionaria estima que, con estas intervenciones, se podrá disminuir entre un 30% y un 40% los índices de incidentes viales en estos sectores.

Los nuevos reductores cumplen con las normas técnicas de señalización de 2024, mejorando la visibilidad y seguridad en las vías de Cali - Alcaldía de Cali

Algunos de los puntos intervenidos muestran ya resultados significativos. En calle 21 con avenida 5B norte, se reporta que desde la colocación del reductor, no se han presentado nuevos accidentes. La glorieta de la calle 1 con carrera 56 recibió tres reductores, buscando disminuir la frecuencia de incidentes en esta zona.

Los nuevos sitios que cuentan con reductores de velocidad son:

Calle 21 con avenida 5B norte.

Calle 1 con carrera 55.

Calle 1 con carrera 56 ( glorieta ).

Carrera 56 con calle 7 oeste.

Calle 1 con carrera 66.

Carrera 86 entre calles 28 y 34.

Carrera 83C entre calles 34 y 37A.

Carrera 69 entre calles 42 a 46.

Calle 42 entre carreras 31 a 39.

Carrera 68 entre calles 16 y 25.

Carrera 24 entre calles 7A y 7.

Carrera 25 con calle 2 oeste.

Carrera 121 entre calles 25 y 22A

Calle 4 oeste entre carreras 94 y 96.

Carrera 46A entre calles 40 y 41.

Carrera 88 entre calles 4 y 4C.

Calle 8 entre carreras 27 y 28.

Calle 20 entre carreras 6 y 5.

Carrera 127 entre calles 11 y 12

Calle 13 oeste con carrera 51

La nueva ciclo-banda cuenta con pintura plástica de larga duración y tachas reflectivas para mayor seguridad nocturna - Alcaldía de Cali

Paralelamente, la Secretaría de Movilidad Distrital avanza con nuevas obras para fortalecer la infraestructura vial y la movilidad segura en Cali. En cumplimiento del Plan de Desarrollo ‘Cali, Capital Pacífica de Colombia 2024-2027’, se están implementando 1,2 kilómetros de ciclo-banda en la calle 8 entre carreras 1 y 15, como parte de la consolidación de la red de ciclo-infraestructura.

De acuerdo con Karen Rojas, coordinadora de Proyectos de Movilidad Activa de la Secretaría, la obra busca garantizar la continuidad de la red de trayectos exclusivos para ciclistas, mejorando la seguridad y promoviendo la movilidad activa y sostenible.

La ciclo-banda recorre desde el Bulevar del Río hasta la carrera 15, con proyección a conectarse en 2026 con la avenida 2 norte y las canchas Panamericanas. La zona autorizada para ciclistas cuenta con pintura plástica de larga duración y tachas reflectivas para maximizar la visibilidad nocturna. Igualmente, en el sur de Cali, la entidad ejecuta la demarcación de 3 kilómetros de ciclo-banda sobre la calle 16 entre carreras 100 y 86, con la meta de alcanzar 4,2 kilómetros antes de finalizar 2025.

Las obras de infraestructura vial involucran a 50 demarcadores y buscan promover el uso responsable de los ciclo-carriles en Cali - Alcaldía de Cali

Los trabajos cuentan con la participación de 50 demarcadores distribuidos en cuatro cuadrillas, que operan tanto en horario diurno como nocturno para asegurar el desarrollo eficiente de las obras. “Invitamos a todos los caleños y caleñas a usar responsablemente estos ciclo-carriles. Es fundamental que respetemos estos corredores, que son exclusivamente para los ciclistas. Garantizando el respeto, continuaremos en la construcción de una ciudad más saludable, sostenible y segura para todos y todas”, puntualizó Rojas.