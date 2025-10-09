Andrea Valdiri se pronunció frente a las polémicas que están rondando a Yina Calderón: “Por 52 millones de colombianos ese día le pegamos la pela”

La barranquillera se burló de los problemas que ha enfrentado la DJ con el estreno de su programa de chismes - crédito @rechismes/IG

La DJ y empresaria Yina Calderón enfrenta una oleada de controversias a raíz del lanzamiento de El escándalo TV, un programa digital con el que, según ella, busca competir directamente con formatos de variedades y entretenimiento establecidos desde hace años en la televisión nacional.

Desde el primer capítulo que se emitió, Calderón prometió un espacio capaz de rivalizar por audiencia y comentarios, lo que provocó reacciones negativas sobre la propuesta de la huilense, en plataformas como Instagram y Tiktok.

La respuesta más rápida llegó de parte de Emiro Navarro, creador de contenido y participante de realities, quien utilizó sus redes para pedir a Calderón que dejara de mencionarlo en su programa.

“Yo no me meto contigo, no me interesa nombrarte, sácame de tu boca. Y es que si fuera verdad, uno dice: ‘Listo, la pelada es informativa’, pero no”.

Ante esa declaración, Calderón contestó recurriendo a insultos personales y solicitó que Navarro respetara el espacio de El escándalo TV. Durante el mismo intercambio, el exparticipante ironizó sobre la calidad de producción del programa: “Ve a comprar unos mejores equipos, que esa mondá parece que estás encerrada en un baño y eso se escucha mal”.

En medio de esta disputa, un tercer protagonista apareció tras contactar a Calderón en una transmisión, ofreciendo contar lo que supuestamente ocurrió con Emiro Navarro, diciendo que el joven influencer se aprovechó económicamente de él para recorrer la ciudad de Nueva York.

La interacción se tornó agresiva cuando el interlocutor dedicó insultos a Calderón y mencionó la inminente participación de la DJ en el evento Stream Fighters. Su comentario incluyó reproches y la frase:

“Espero que la Valdiri te parta la cara en el ‘Stream Fighters’ por malparida, sapa, ya deja de hablar tanta mierda, eres una loca, es más la gente está harta de ti”.

Sorprendida por el tono y la hostilidad, Calderón decidió finalizar la llamada y suspender la transmisión.

El ambiente digital siguió cargado y, el 9 de octubre, Andrea Valdiri compartió su posición sobre las polémicas de Calderón a través de sus historias personales en redes, en un mensaje dirigido a sus millones de seguidores.

“Yo no sé si levantarme feliz o preocupada, porque qué responsabilidad tan hujueput* la que tengo por Colombia. Entró octubre y Yina no le ha pegado a ni una. Esto parece un partido de la selección Colombia. Bueno machi, no te preocupes, por los 52 millones de colombianos, ese día le pegamos la pela”, manifestó Valdiri, refiriéndose a la DJ y anticipando su próximo encuentro y utilizando una de las canciones de Ryan Castro para burlarse de la situación.

Melissa reaccionó a la pelea de Emiro y Yina

La finalista de La casa de los famosos, apareció en redes sociales para aclarar que nunca tuvo un distanciamiento con Emiro y aseguró que aún mantienen una amistad fuerte.

“Yo a Emiro le debo demasiado, es una excelente persona, es un gran amigo, yo por él hasta sería capaz de hacer las paces con Karola, es para que vean que yo lo quiero mucho”, reveló la paisa.

“No soy de esas amigas que lo acosa, como ustedes pueden ver, yo dejo que él haga su vida, pero cuando nos reunimos, nos adelantamos y para ser amigo, no tienes que estas las 24/7, puedes estar cuando te necesiten”, explicó.

El video también fue aprovechado para contestarle a Yina y la acuso de hablar de más sin saber. “Entonces, para esa boquisucia, boquipodrida que está diciendo por ahí que él y yo no somos amigos, mor si somos y estamos más unidos que nunca”, concluyó Melissa.