Ya hay fecha para escoger al alcalde que tomará el lugar de Jaime Andrés Beltrán en Bucaramanga

Beltrán dejó su cargo como alcalde de Bucaramanga - crédito Colprensa

Debido a que apoyó a candidatos para el Concejo de Bucaramanga que no estaban vinculados a su partido político, antes de cumplir su segundo año en la Alcaldía de Bucaramanga, se registró la destitución de Jaime Andrés Beltrán del cargo.

El también pastor cristiano evangélico, que ha sido llamado popularmente como el “Bukele colombiano” por las políticas que implementó en la capital de Santander, anunció que no estaba de acuerdo con la decisión, pero que respetaría el fallo.

De esa forma, el gobernador del departamento, Juvenal Díaz, escogió a Eduard Jesús Sánchez Ariza como alcalde encargado de Bucaramanga, mientras se terminaba de coordinar lo relacionado con la ejecución de unas elecciones atípicas en la ciudad.

Ya hay fecha para escoger al nuevo alcalde de Bucaramanga

Díaz se encargó de seleccionar al alcalde encargado de Bucaramanga - crédito Gobernación de Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, aseguró a Caracol Radio que las elecciones atípicas para elegir al nuevo alcalde de Bucaramanga se realizarán en diciembre, a la espera de la confirmación oficial por parte del registrador nacional, Hernán Penagos.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario regional, solo falta una comunicación escrita por parte de la Registraduría Nacional para fijar la fecha definitiva de los comicios.

Díaz Mateus afirmó que la jornada electoral se llevaría a cabo el domingo 14 de diciembre, apenas unas horas antes del inicio de las tradicionales novenas de aguinaldo. Agregó que está pendiente de la respuesta del registrador sobre la viabilidad presupuestal y logística para desarrollar las elecciones en ese segundo domingo de diciembre.

Según informó el medio citado, el calendario electoral comenzaría el martes 14 de octubre, justo después del puente festivo de la Raza. El gobernador explicó que la Registraduría Nacional requiere dos meses para preparar la organización y el desarrollo de las elecciones, por lo que consideran necesario iniciar el proceso en octubre para garantizar que todo el procedimiento se cumpla en los tiempos previstos.

Sánchez estará en el cargo hasta diciembre de 2025 - crédito @AlcaldiaBGA/X

Durante la entrega de nuevo parque automotor para la Policía Nacional en la plaza cívica de Bucaramanga, Díaz Mateus resaltó que llevar a cabo los comicios en la fecha sugerida evitará inconvenientes logísticos y administrativos. “Nos toca así para que no sea un fiasco”, declaró.

Mientras tanto, la administración departamental aguarda la confirmación oficial de la registraduría para ultimar detalles y dejar en firme la convocatoria a elecciones atípicas en Bucaramanga, con el objetivo de garantizar transparencia y orden en el proceso.

¿Por qué destituyeron a Jaime Andrés Beltrán?

Beltrán indicó que hay posibilidades de que busque llegar a la presidencia - crédito redes sociales

El Consejo de Estado anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga mediante un fallo en segunda instancia. Esta decisión judicial no corresponde a una destitución por motivos disciplinarios, ni implica inhabilidad o señalamiento penal alguno contra Beltrán.

Beltrán sostuvo que su salida no afecta su carrera pública ni representa una sanción, y reafirmó el carácter judicial-administrativo de la decisión que lo separa del cargo. En su despedida, se dirigió a la ciudadanía para pedir continuidad en los proyectos iniciados durante su administración y reiteró que se mantendrá activo en labores sociales y comunitarias, además de manifestar confianza en el cumplimiento de los plazos legales para el desarrollo de la elección atípica.

“Recuperamos la fe, le entregamos la ciudad a Dios. Eso no puede retroceder. Tenemos que seguir avanzando. Hemos luchado de manera frontal sobre los que quieren coartar las libertades y las democracias y le devolvimos la fe a la fuerza pública”, puntualizó Jaime Andrés Beltrán en su mensaje de despedida.

Este discurso fue correspondido por el alcalde encargado, que se comprometió a trabajar para cumplirle a los bumangueses durante el tiempo que esté en el cargo.

“Se mandó un mensaje de que Bucaramanga no puede parar. En medio de las diferencias políticas debemos seguir adelante y buscar que todas las iniciativas que llegan al Concejo Municipal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo reciban el trámite correspondiente. Queremos trabajar de la mano con el Concejo Municipal para que estas iniciativas avancen y logremos cumplirle a la ciudad”, indicó Eduard Sánchez en la posesión como alcalde encargado.