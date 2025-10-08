Violenta reacción ciudadana ante nuevo caso de inseguridad en estación de Transmilenio en Bogotá: todo quedó en video

Ciudadanos recuperan celular robado en Transmilenio tras enfrentar a ladrones en Bogotá - crédito TransMilenio/Captura video

El impacto de la inseguridad en Bogotá volvió a hacerse visible tras la viralización de un video en redes sociales que muestra a varios ciudadanos enfrentando directamente a presuntos delincuentes.

El incidente ocurrió cuando los ladrones de nacionalidad venezolana robaron un celular de una estudiante dentro de la estación de Transmilenio en la Calle 45, ubicada en la localidad de Teusaquillo.

La comunidad, visiblemente exasperada por la reiteración de estos delitos, optó por enfrentar a los responsables, quienes eran de nacionalidad venezolana, y logró recuperar el celular sustraído.

El incidente se produjo cuando los presuntos ladrones intentaron escapar tras cometer el hurto. La respuesta inmediata de los presentes impidió la huida de los delincuentes y permitió la devolución del objeto personal a la joven afectada.

Las imágenes compartidas en plataformas digitales muestran cómo los ciudadanos, en un acto de justicia por mano propia, propinaron fuertes patadas a uno de los extranjeros involucrados en el robo.