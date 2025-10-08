Torturaron y asesinaron a escolta de la UNP en Atlántico: lo encontraron con manos atadas y un tiro de gracia

El cuerpo del escolta fue trasladado a la sede de Medicina Legal para su necropsia - crédito UNP

Hay conmoción en el departamento del Atlántico después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de Víctor Alfredo Guerrero Moreno cerca al municipio de Ponedera.

El funcionario, de 40 años y miembro activo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue encontrado sin vida en el corregimiento de Santa Rita, jurisdicción del municipio de Ponedera, en circunstancias que apuntan a una ejecución selectiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El descubrimiento se produjo alrededor de las 4:40 p. m. del martes 7 de octubre, cuando habitantes de la zona que transitaban en motocicleta encontraron el cuerpo tendido en el suelo en plena vía pública.

Según las primeras pesquisas de las autoridades, Guerrero vestía jean azul, camiseta negra y tenis oscuros. Además, los investigadores encontraron que el cuerpo presentaba graves lesiones, además de las manos atadas y un evidente tiro de gracia.

Entre las versiones que ya están en manos de las autoridades, algunos testigos relataron que el escolta habría sido obligado a descender de un vehículo y asesinado en el lugar, una vía poco concurrida conocida como la trocha del Uvero, que suele ser casi exclusivo para los campesinos agrícolas del municipio.

Entretanto, se conoció que el Departamento de Policía Atlántico asumió la investigación y desplegó un equipo interdisciplinario y especializado en criminalística para recolectar el material probatorio, además de indagar con los vecinos del sector.

“Se están verificando las posibles trayectorias de escape. No descartamos ninguna hipótesis”, señaló una fuente policía en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Hasta el momento, los motivos del homicidio permanecen sin esclarecer, aunque fuentes cercanas a la investigación consideran que podría estar vinculado a la labor de Guerrero como escolta en el Caribe, donde cumplía misiones de protección a personas asignadas por la institución.