Colombia

Precandidatos presidenciales se unieron para rechazar la propuesta de una constituyente: “Una amenaza para la institucionalidad”

Los líderes políticos fueron enfáticos en que la propuesta del Gobierno Petro pondría en riesgo la estabilidad democrática y los principios establecidos en la Constitución de 1991

Licsa Gómez

Los precandidatos afirmaron que reemplazar la Constitución sin consenso sería un retroceso institucional - crédito X

Un grupo de seis precandidatos presidenciales manifestaron su rechazo a la iniciativa del presidente Gustavo Petro y de sectores afines de convocar una Asamblea Constituyente.

A través de un video difundido en redes sociales, los dirigentes calificaron la propuesta como “una amenaza para la institucionalidad” y advirtieron que atenta contra la estabilidad democrática del país.

Juan Manuel Galán, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba y Mauricio Gómez Amín hicieron un llamado a la defensa de la Constitución de 1991, asegurando que cualquier intento de reemplazarla sin un consenso amplio podría significar un retroceso institucional.

Rechazar la constituyente no es una opinión, es un deber. Es una defensa inquebrantable de la estabilidad institucional que Colombia ha construido con esfuerzo durante más de 30 años”, señalaron en su declaración conjunta.

El pronunciamiento se produjo luego de que Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, revivieran públicamente la idea de convocar una constituyente. El mandatario había expresado en su cuenta de X que la propuesta no había prosperado por “trampas en el Congreso” y por la influencia de los congresistas de oposición sobre las instituciones.

Defensa de la Constitución de 1991

En el mensaje, los precandidatos calificaron la propuesta de una Constituyente como “una distracción peligrosa" - crédito Colprensa

En el video compartido, los seis precandidatos defendieron el valor de la Carta Magna vigente, resaltando que esta garantiza los derechos fundamentales, la economía social de mercado, la participación ciudadana y la separación de poderes.

“La Constitución del 91 no es un obstáculo, al contrario, es el pilar de nuestra democracia, es el garante de los derechos fundamentales de todos los colombianos”, afirmaron.

Los precandidatos también expresaron su respaldo al registrador nacional, destacando su papel en la organización electoral. En su mensaje advirtieron que “atacar su labor o debilitar su rol es atacar directamente la confianza en el sistema democrático”. Además, calificaron la propuesta de constituyente como “una distracción peligrosa que pone en riesgo los derechos conquistados, la institucionalidad y la paz jurídica”.

Armando Benedetti cuestionó la decisión del Partido Conservador con respecto a la reforma a la salud - crédito @AABenedetti

Benedetti, por su parte, respondió en su cuenta de X al rechazo de varios partidos políticos a la reforma a la salud, particularmente tras la decisión del Partido Conservador de retirarse del debate. Según Benedetti, esa postura evidenciaría un bloqueo institucional en el Congreso. “No queda duda del bloqueo institucional, por eso se abre camino a una Constituyente”, escribió el funcionario en su mensaje.

Benedetti cuestionó la capacidad del Congreso para realizar reformas estructurales, especialmente en temas de salud y justicia, y señaló la falta de debate interno en algunos partidos. En su publicación afirmó que la negativa del Partido Conservador demuestra “la parálisis legislativa” que impide la aprobación de proyectos clave para el Gobierno.

La representante Katherine Miranda respondió al ministro en la misma red social, defendiendo la función de contrapeso del Congreso. Lo que usted llama ‘bloqueo institucional’ es democracia: contrapesos y oposición legítima. Amenazar con una Constituyente para doblegar al Congreso y la justicia desnuda un anhelo de dictadura y una peligrosa intención de concentrar el poder”, escribió la congresista.

La discusión sobre la propuesta de una Asamblea Constituyente continúa generando reacciones entre distintos sectores políticos, en medio del debate sobre las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y el papel de las instituciones en la defensa del orden democrático.

El presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, revivieron públicamente la idea de una Constituyente - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Mientras la oposición advirtió que la convocatoria de una nueva constituyente podría alterar los equilibrios entre los poderes públicos y modificar las reglas del sistema político, sectores del oficialismo sostienen que el mecanismo es necesario para garantizar transformaciones profundas en temas como la justicia, la salud y la participación ciudadana.

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Así fue el emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco a mascota que tuvo que recibir la eutanasia

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20: siga el minuto a minuto

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

América de Cali lanzó camiseta retro en homenaje al tricampeonato y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico previo a México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”