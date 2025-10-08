Piter Albeiro reveló que casi roban a su mamá y dio trucos para evitar algunos tipos de atraco

Piter Albeiro alerta sobre la peligrosa estafa que casi engaña a su madre con una llamada bancaria - crédito @piteralbeiro/Instagram

Un reciente intento de estafa telefónica dirigido a la madre del humorista Piter Albeiro ha puesto en evidencia la sofisticación de los métodos empleados por los delincuentes para obtener información bancaria confidencial.

El caso, relatado por el propio Albeiro en el pódcast Hablando miércoles, junto al creador de contenido Juancito, dejó en evidencia cómo los estafadores manipulan emocionalmente a sus víctimas, especialmente a los adultos mayores, y resalta la importancia de adoptar medidas preventivas ante este tipo de fraudes.

De acuerdo con las declaraciones del comediante y empresario colombiano, la situación comenzó cuando su madre recibió una llamada de supuestos empleados bancarios que, utilizando su nombre completo, le informaron sobre una presunta transacción en curso en su cuenta y a partir de ahí empezaron a buscar sacarle información.

“Llamé hace unos días a mi mamá y me dijo: ‘Hijo, casi me roban’. Y yo: ‘¿Qué pasó?’ y me dijo: ‘No imagínese, me fueron llamando del banco y con mi nombre y todo’. Y empiezan a echarle el cuento que en este momento le están haciendo una transacción a ver si autoriza. Y mi mamá: ‘No, ¿cuál transacción?’ Se van de una vez a decirle que la estaban ayudando a que ella no fuera robada", empezó contando Piter Albeiro.

Los interlocutores, con un discurso convincente, aseguraron que intentaban protegerla de un robo y le solicitaron que confirmara si reconocía la operación, según la historia del humorista y ante la negativa de la mujer, los estafadores insistieron en que debían bloquear sus tarjetas de inmediato.

“Mi mamá le decía: ‘No, no, no, ninguna transacción. Yo tengo aquí mis tarjetas, tengo la que termina en 3148 (se ríe)’. Y yo: ‘Mamá, ¿pero usted cómo les va a empezar a decir eso?’, y dijo: ‘no, pues digo, pero yo les decía solo eso, yo no les daba todos los números, y les decía: Sí, aquí las tengo, nadie puede tener mis tarjetas y yo no le suelto los números a nadie’. Y entonces el tipo le decía: ‘Pero qué raro, mire, es una transacción por cinco millones ochocientos’. Y ella: ‘No, ¿cuáles cinco millones? ¿Cómo se le ocurre? Yo no he autorizado a nadie de una vez le digo’. Y entonces el tipo le dice: ‘No, tranquila, señora. Vamos ya mismo a bloquear las tarjetas para que no la roben“, contó Piter Albeiro.

Pero eso no fue todo, el humorista dijo que los estafadores le indicaron a su mamá en la llamada telefónica que recibiría un código por correo electrónico, el cual debía compartir con ellos para completar el supuesto proceso de seguridad.

“Le decía: ‘Le va a llegar un código al correo electrónico, ¿vale? Cuando le llegue el código al correo electrónico, me avisa el código porque el banco no me deja acceder. Revise su correo electrónico’. Pero no le pedían el correo electrónico para que ella no sospechara. Y mi mamá: ‘No, aquí no ha llegado nada al correo’. Y el man: ‘Revise el spam, revise el correo otra vez’. Entonces ella le dijo: ‘Deme un momentico’, y el tipo: ‘tranquila, yo me quedo acá en la línea, no se preocupe, no esté nerviosa’“, reveló el colombiano.

Durante la conversación, la madre del empresario no proporcionó información sensible, aunque sí mencionó detalles parciales de sus tarjetas, pues la insistencia y el tono tranquilizador formaron parte de la estrategia para ganarse su confianza y evitar que sospechara del engaño.

En su relato, Piter Albeiro indicó que fue una sugerencia de acceder a un enlace enviado por WhatsApp lo que hizo que su madre reconociera la táctica de robo y finalmente se negó a continuar, pues él ya le había advertido a su familia sobre los riesgos de hacer clic en enlaces maliciosos recibidos por aplicaciones de mensajería o correo electrónico, ya que estos pueden conducir a la pérdida de contraseñas o al acceso no autorizado a cuentas bancarias.

“Cuando ven que es una persona mayor, peor aún porque le dicen: ‘¿Qué será? ¿No? Bueno, raro. A veces se demora un poco por la red y eso. Le voy a mandar un WhatsApp y usted en ese link’, pero cuando mi mamá escuchó que WhatsApp, link, dijo: ‘Nooo, papá, esa ya me la sé’, porque yo siempre le he dicho que nunca le dé clic a un link de WhatsApp... Eso de que: ‘Está por perder su contraseña y WhatsApp ahora va a costar tantos dólares mensuales para seguir siéndolo gratis, haga clic acá’, no, pero marica, hay gente que cae",

Durante la conversación, Juancito aportó ejemplos de correos electrónicos fraudulentos que imitan la imagen de empresas reconocidas, como Meta, pero que provienen de direcciones sospechosas y advirtió que, aunque los mensajes parezcan legítimos por el uso de logotipos y diseños profesionales, es fundamental verificar siempre el remitente antes de interactuar con cualquier enlace.

“Por favor, no le den clic a nada de cualquier enlace que le manden, a nada”, recomendó Juancito, alertando sobre las consecuencias inmediatas que puede tener un solo clic en un enlace malicioso: "De verdad, te jodes con solamente apretar el clic en el link, ¿oíste? Te jodes“.

Finalmente, ambos personajes coincidieron en que los estafadores perfeccionan sus técnicas constantemente y que la ingeniería social, basada en la manipulación emocional y la suplantación de identidad, representa una amenaza creciente.

Entre las recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes, destacaron la importancia de no compartir información personal ni códigos de verificación por teléfono, desconfiar de solicitudes urgentes o inusuales, y prestar atención a los detalles de los remitentes en correos electrónicos y mensajes.