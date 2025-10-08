Colombia

Petro insistió en sus señalamientos a concejal del Centro Democrático que salió con su bate en Medellín: "Grupos creados por el fascismo"

A través de su perfil de X, que siguen más de 8,3 millones de usuarios, el jefe de Estado apuntó contra el cabildante Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, que causó controversia por haberse movilizado en contra de los manifestantes de las violentas protestas pro Palestina en la jornada del martes 7 de octubre

El presidente Gustavo Petro arremetió
El presidente Gustavo Petro arremetió contra el concejal de Medellín Andrés 'El Gury' Rodríguez

Con un nuevo y extenso mensaje en su perfil de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró el miércoles 8 de octubre de 2025 sus señalamientos contra Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, concejal de Medellín por el Centro Democrático, tras la difusión de videos en los que el edil aparece portando un bate y confrontando a manifestantes en la capital antioqueña.

El concejal, que apoya la gestión del actual alcalde, Federico Fico Gutiérrez, fue uno de los protagonistas de la jornada en la que se registraron fuertes desórdenes, ocurridos en marchas de apoyo a Palestina en el sector de El Poblado. El incidente generó una intensa discusión sobre el papel de las autoridades locales y la respuesta ante disturbios en la ciudad.

En medio del revuelo, Petro citó en su cuenta de X una imagen compartida por el periodista Félix de Bedout, que parecía comparar al concejal con uno de los personajes de la película La naranja mecánica, dirigida por el cineasta estadounidense Stanley Kubrick y conocida por sus representaciones de violencia, que fue todo un ícono del cine durante la década de los 70.

Con este extenso mensaje, el
Con este extenso mensaje, el presidente Gustavo Petro se expresó sobre lo que sería la violenta reacción del concejal Andrés 'El Gury' Rodríguez en protestas en Medellín

Los duros ‘dardos’ de Gustavo Petro al concejal del Centro Democrático: lo acusó de fascismo

El mandatario aprovechó para lanzar duras críticas a lo que describió como la presencia de “grupos de acción directa creados por el fascismo en Medellín”, y afirmó que “no solo sirven para disolver manifestaciones pro Palestina y el derecho fundamental a la reunión del pueblo”, sino que “sirven fundamentalmente para ejercer la gentrificación; fenómeno común en la ciudad.

Según el presidente, esta ha sido la manera como ha crecido Medellín en los últimos tiempos, “expulsando pobres de sus barrios para hacer edificios y buen urbanismo para ricos”.

Esta fue la crítica del
Esta fue la crítica del periodista Félix de Bedout al concejal de Medellín Andrés 'El Gury' Rodríguez

En esa línea discursiva, el primer mandatario anunció la existencia de órdenes dirigidas a la fuerza pública respecto a estos episodios. “La orden que di a la policía es disolver los grupos de acción directa de la alcaldía e iniciar investigación penal. El paramilitarismo está prohibido en Colombia”, declaró el mandatario en X, en la que hizo evidente su indignación ante lo sucedido.

E insistió que la petición que le dio a la policía es no atacar la ciudadanía y sus derechos. “Cuando chocan por intereses diferentes, se separan y se busca la paz en el conflicto”, remarcó el gobernante, que expresó su expectativa de que, en caso de violencia durante el ejercicio de derechos, se actúe “en contra de esos grupos” y no contra los protestantes.

“Estamos mirando el comportamiento de la policía en los hechos, y queremos que la ciudadanía que sufrió los golpes y la agresión se lo digan al Gobierno”, puntualizó.

El cabildante de Medellín, del partido Centro Democrático, arremetió contra manifestantes con un bate, durante los incidentes en el sector de El Poblado - crédito @Hernan_MurielP/X

¿En qué actos estuvo involucrado el concejal Andrés Rodríguez?

Rodríguez, que fue vocero del movimiento que promovió la revocatoria del exalcalde Daniel Quintero, fue captado en imágenes difundidas en redes acercándose a un establecimiento de una cadena de hamburguesas mientras este era vandalizado, portando un bate y profiriendo insultos a algunos asistentes de la protesta, en la que estuvieron 400 personas.

Posteriormente, defendió su accionar en su cuenta de Instagram, en la que aseguró que estaba “defendiendo la ciudad” y la propiedad privada frente a ataques y alteraciones al orden público. El político local sostuvo en sus mensajes que su intervención fue con el ánimo de proteger tanto a ciudadanos como al patrimonio público y privado; lo que causó controversia.

La jornada de manifestaciones en Medellín coincidió con movilizaciones en varias ciudades del país en respaldo a la causa palestina; algunas de las cuales terminaron en enfrentamientos con la policía, daños a comercios y alteraciones del tráfico, particularmente en la avenida de El Poblado, una de las más concurridas de la ciudad, por su interés turístico.

