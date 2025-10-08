Petro compartió video en que le mandan saludos desde Londres y Lina Garrido lanzó pulla: “Tan bacano ser comunista en Inglaterra”

La representante Lina Garrido utilizó su cuenta de X para lanzar una crítica irónica al presidente Petro tras la difusión de un video de simpatizantes en Inglaterra, avivando el debate político en internet - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde suele compartir comentarios y reflexiones que exceden el ámbito de anuncios oficiales o decisiones de su Gobierno.

Esta dinámica ha provocado que, en diversas ocasiones, reciba críticas y cuestionamientos, ya que algunos consideran que ciertas publicaciones proyectan opiniones personales o generan debates alejados de la política institucional.

En ese contexto, la representante a la Cámara Lina Garrido, del partido Cambio Radical, respondió a una publicación del presidente Gustavo Petro en la que compartía un video de personas enviándole saludos desde Inglaterra. La congresista reaccionó con ironía a través de su cuenta de X y escribió: “Tan bacano ser progresista o comunista en Inglaterra”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Gustavo Petro Urrego publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado de un video en el que aparecen dos mujeres que, según afirman, se encuentran en Londres y le envían un saludo directo: “Desde Inglaterra saludos al presidente de Colombia”. Esta publicación se sumó a su activa interacción en plataformas digitales, generando comentarios y reacciones, tanto de apoyo como de crítica, por parte de diversos sectores y figuras públicas.

Gustavo Petro compartió mensaje de dos mujeres para él en rede sociales - crédito @petrogustavo

En el video compartido por el primer mandatario del país aparecen dos mujeres, quienes expresaron mensajes de apoyo desde Londres.

Una de ellas manifestó: “Gracias, Petro, porque en Colombia pusiste a hablar a tres generaciones de política y progresismo. Nos enseñaste el camino y allá vamos”. Posteriormente, la otra agregó: “Un saludo desde Londres, señor Presidente. Lo amamos. Total apoyo”. Finalmente, la primera concluyó su intervención diciendo: “Viva Colombia”.

En el video compartido por el primer mandatario del país aparecen dos mujeres, quienes expresaron mensajes de apoyo desde Londres - crédito @petrogustavo

La representante Lina Garrido respondió a la publicación del presidente Gustavo Petro Urrego citando el video y cuestionando la autenticidad del respaldo progresista en países como Inglaterra o Estados Unidos, en contraste con las dificultades que enfrentan quienes defienden esas ideologías en otros lugares.

“Tan bacano ser progresista o comunista en Inglaterra o Estados Unidos…. Jodido es serlo en Cuba o Nicaragua. Gustavo Narciso”, escribió la legisladora contradictora del Gobierno nacional y perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Lina Garrido contestó al mensaje de Gustavo Petro en redes sociales - crédito @linamariagarri1

Además de la representante Lina Garrido, varios usuarios en redes sociales cuestionaron al jefe de Estado por la publicación. Por ejemplo, el usuario @latamviews comentó: “‘Desde Inglaterra’ dos colombianas hablan del presidente de Colombia 🤦. Ya un poco triste la auto alabanza 🤷. Pero bueno dicen por ahí ‘dime de qué presumes y te diré de qué careces’”.

Lina Garrido pidió salir a las calles de Ibagué en protesta a la visita de Gustavo Petro

Lina María Garrido, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, se ha consolidado como una crítica frecuente del Gobierno, la legisladora ha cuestionado al primer mandatario en varias ocasiones antes de la publicación en que Petro compartió los saludos de dos mujeres desde Londres.

Antes de la visita del presidente Gustavo Petro Urregoa Ibagué el tres de octubre, publicó un video en su cuenta de X en el que promovió una acción contra el jefe de Estado, reafirmando su postura opositora y su presencia activa en el debate político nacional. La congresista señaló en aquella oportunidad que los habitantes de la capital del Tolima podrían asistir al evento encabezado por el presidente para manifestar su inconformidad con la administración nacional.

Lina María Garrido pidió protestar en contra de Gustavo Petro en Ibagué - crédito X

En su intervención, la representante recurrió a descalificaciones dirigidas a la imagen del presidente Gustavo Petro Urrego, llegando a establecer una analogía con el tradicional tamal tolimense.

“Este es el único copete que me gusta, el del tamal tolimense. No como el de Petro, implantado, feo, desordenado, que solo demuestra que es un traidor y mentiroso. Mañana va a estar aquí en Ibagué y todos vamos a salir a decirle: Fuera Petro“, señaló la representante a la Cámara perteneciente al partido de oposición Cambio Radical en el video que subió en sus redes sociales.