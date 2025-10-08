Colombia

Gobierno estaría planeando intervenir las ciudades: esta fue la alerta del alcalde Federico Gutiérrez tras marchas pro Palestina en Medellín

El alcalde de la capital paisa aseguró que desde la Casa de Nariño se busca reducir el poder de los mandatarios locales

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Federico Gutiérrez acusa a Gustavo
Federico Gutiérrez acusa a Gustavo Petro de vínculos con bandas criminales en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Las marchas en apoyo a Palestina en Medellín, el martes 7 de octubre de 2025 —mismo día en que los terroristas palestinos de Hamas asesinaron a sangre fría a más de 1.200 civiles en territorio israelí en 2023—, dejaron enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, además de un saldo de 10 gestores de seguridad heridos, producto de los impactos con objetos lanzados desde las multitudes.

Las agresiones han sido ampliamente rechazadas, al considerarse que desvirtúan el objetivo de la protesta y, además, llegan al punto de estigmatizarla.

Los hechos causaron conmoción en el país y llamaron la atención de las autoridades por la violencia con la que terminan algunas de las jornadas de manifestaciones afines al Gobierno actual. Según el alcalde Federico Gutiérrez, estos eventos podrían ser utilizados por el Gobierno nacional para sacar provecho a su favor.

“Atención Medellín. El gobierno Petro se prepara para intervenir en las decisiones de Medellín con la excusa de lo ocurrido ayer durante la jornada de violencia y vandalismo que generaron sus amigos”, inicia el mensaje publicado por el funcionario en su cuenta de X.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el mandatario de la capital paisa alertó a los ciudadanos que el propio presidente Gustavo Petro estaría pensando en intervenir en las decisiones de su Administración, según explicó, como represalia a los hechos de vandalismo ocurridos el 7 de octubre de 2025.

Según Gutiérrez, desde la Casa de Nariño se estaría preparando una “comisión nacional” para presionar las acciones de los gobiernos locales, según él, para impedir que ejecuten sus propias iniciativas dentro de las ciudades que gobiernan, así como impedir nuevos actos de vandalismo por parte de sectores que se autodenominan como afines a las políticas gubernamentales.

“Crearán una comisión a nivel nacional para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismo mandan”, indicó el alcalde.

Noticia en desarrollo...

Federico GutiérrezGobierno PetroMedellínDivisión de poderes en ColombiaMarchas pro PalestinaIntervenir ciudadesMandatarios localesColombia-Noticias

