Con un bate en la mano, concejal se enfrentó a manifestantes a favor de Palestina que trataron de vandalizar un McDonald’s en Medellín

El concejal Andrés “el Gury” Rodríguez, del Centro Democrático, fue captado portando un bate en medio de los disturbios cerca del McDonald’s de Oviedo - crédito @Hernan_MurielP/X

La jornada de movilizaciones en solidaridad con Palestina que se realizó este martes 7 de octubre en varias ciudades del país derivó en graves enfrentamientos en Medellín, particularmente en el sector de El Poblado, donde se registraron disturbios y actos vandálicos al final de la tarde.

Lo que más generó polémica fue la aparición del concejal Andrés “el Gury” Rodríguez, del partido Centro Democrático, portando un bate e increpando a algunos manifestantes cerca del centro comercial Oviedo, donde se encuentra un restaurante McDonald’s.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video del cabildante, difundido ampliamente en redes sociales, lo muestra caminando con el bate mientras grita a los presentes.

Aunque en las imágenes no se observa un enfrentamiento físico, la actitud del concejal fue interpretada por muchos como una incitación a la violencia.

Rodríguez, sin embargo, defendió su actuación y aseguró que intervino ante un intento de ataque contra un establecimiento donde, según dijo, había niños.

“Estaban atacando el McDonald’s de la avenida El Poblado, lleno de niños en su interior. ¿Uno los enfrenta para defender a los niños y el ‘paraco’ es uno? Hágame el favor. Vandalizaron todos los locales y se ponen a llorar”, escribió el concejal en su cuenta de X, justificando su presencia en la zona. Horas antes, había publicado un mensaje en el que advertía que saldría a “defender la ciudad” de quienes, según él, “buscan destruirla”.

“El Gury” Rodríguez enfrenta a manifestantes con un bate en protesta pro-palestina - crédito @Hernan_MurielP/X

El episodio se produjo luego de que una movilización inicialmente pacífica en apoyo a Palestina se tornara violenta en su tramo final.

Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, los enfrentamientos comenzaron cuando algunos manifestantes arremetieron contra locales comerciales y mobiliario urbano en la avenida El Poblado, lo que llevó a la intervención de la Policía Nacional y de gestores de convivencia.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, explicó que “hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación, pero frente a los hechos registrados en la avenida El Poblado se dispuso el uso diferenciado de la fuerza”.

En su cuenta de X, Villa Mejía fue tajante al rechazar los actos violentos: “Esto no es protesta, es vandalismo. Generan terror y cometen delitos. Quieren incendiar a Colombia y Medellín no lo va a permitir”.

Sin embargo, el actuar de algunos funcionarios municipales también ha sido cuestionado. Videos difundidos en redes sociales muestran a presuntos empleados de la Secretaría de Seguridad golpeando repetidamente a una persona tendida en el suelo, mientras otros asistentes pedían calma.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Medellín resultaron heridos durante los disturbios en la avenida El Poblado - crédito Manuel Villa Mejía/X

En otra grabación se escucha a una mujer gritando que la movilización era pacífica, aunque para ese momento la situación ya se había salido de control.

La presencia del concejal Rodríguez con un bate en la mano intensificó el debate sobre los límites entre la protesta, la defensa de bienes privados y la actuación de los funcionarios públicos.

Diversas voces criticaron que un servidor público asumiera un rol de enfrentamiento en medio de una situación de orden público, mientras otros sectores lo respaldaron por “salir a proteger la ciudad”.

Uno de los pronunciamientos más fuertes contra el concejal provino del activista y exdiputado Hernán Muriel, quien en su cuenta de X expresó: “Qué vergüenza Medellín: en este video queda claro qué pasó en la movilización en apoyo a Palestina. Un concejal de bolsillo de Federico Gutiérrez se armó con un bate y quiso atacar, provocar a las personas amenazándolas y gritándolas todo el tiempo, pero los manifestantes le respondieron con respeto y calma. Parecía un niño malcriado en medio de una rabieta con un arma en la mano sin siquiera saber usarla”.

Concejal de Medellín aparece con un bate durante disturbios en El Poblado - crédito @carlosmpat/X

Muriel añadió que el concejal “no solamente hizo un tremendo ridículo, sino que demostró de qué está hecha la Alcaldía hoy: violencia, persecución, agresividad, poca inteligencia emocional, barbaridad, ínfulas de dictadorzuelos”, y remató su mensaje señalando que “este es el peor Concejo que ha tenido esta ciudad. Y el alcalde, que usa a sus funcionarios como su batallón privado de paramilitares, ni se diga”.

Por su parte, simpatizantes del Centro Democrático defendieron al cabildante, señalando que “salió en defensa de los ciudadanos” y que su presencia fue una respuesta ante “la falta de autoridad del Estado”.

El activista y exdiputado Hernán Muriel criticó en X la actuación del concejal Andrés “el Gury” Rodríguez, a quien calificó de “violento” y “ridículo” por salir con un bate en medio de la protesta en El Poblado - crédito red social X

El Ministerio del Interior anunció que evaluará las actuaciones tanto de la Policía como de los gestores de convivencia durante los hechos.

La Alcaldía de Medellín, en un comunicado, reiteró que no permitirá que las manifestaciones se conviertan en escenarios de violencia y enfatizó que las autoridades trabajan para identificar a los responsables de los ataques a establecimientos comerciales.