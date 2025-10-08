Colombia

Centro Democrático lanzó duro mensaje a Gustavo Petro, tras recientes disturbios en las marchas pro Palestina: “¿Qué pretende?”

El partido opositor al Gobierno, con un video en sus redes sociales, lanzó duras críticas contra el jefe de Estado, por cuenta de los constantes señalamientos a los líderes de esta colectividad y lo que sería la invitación a que se lleven a cabo movilizaciones por todo el país, como sucedió en el estallido social de 2021

Mario Alejandro Rodríguez

Mario Alejandro Rodríguez

El Centro Democrático acusó a Gustavo Petro de poner en riesgo la institucionalidad del país - crédito Infobae

El partido Centro Democrático, principal fuerza opositora al Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, intensificó el miércoles 8 de octubre de 2025 su postura crítica frente al mandatario tras los recientes disturbios ocurridos durante las marchas pro Palestina: que se adelantaron el martes 7 de octubre y dejaron graves incidentes de orden público en Medellín.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la colectividad opositora cuestionó abiertamente las acciones y declaraciones del gobernante, al plantear interrogantes sobre sus intenciones: cuando restan 303 días, pues su mandato terminará el 7 de agosto de 2026; aunque los temores de que no cumpla con lo dispuesto en la Constitución van en aumento.

El partido de oposición al Ejecutivo, en sus redes sociales, se refirió a lo que sería la estrategia del presidente de cara a la recta final de su mandato - crédito @cedemocratico/X

“¿Qué pretenden? ¿Someternos nuevamente a la toma guerrillera que vivió Colombia en el mal llamado paro nacional? ¿Qué quieren? ¿Desestabilizar a Colombia como argumento para ganar elecciones?”, expresó el partido en el mensaje recogido en sus plataformas, y que fue replicado por algunos de los miembros de la colectividad en sus respectivos perfiles.

La agrupación, que ha sido blanco de señalamientos por parte del Gobierno, acusó a la administración actual de carecer de legitimidad para criticar a la oposición. “Se quedaron sin discurso. No tienen autoridad moral para hablar por el pésimo Gobierno que han hecho, porque lo que sí es cierto es que su mesías terminó siendo un fiasco”, afirmó el Centro Democrático.

Centro Democrático atizó la crisis en la gestión de Gustavo Petro

El mensaje también abordó el impacto de las políticas económicas del Gobierno, al señalar el incremento en el precio de la gasolina como uno de los factores que afecta de forma grave a los transportadores. “Casi acaban con este país por el alza de la gasolina. Hoy el precio está casi al doble. Los transportadores quebrados, pero ahí sí callan como cómplices”, denunció el partido.

El presidente Gustavo Petro ha demostrado que su discurso cada vez está más radicalizado, como quedó en evidencia en su reciente visita a Ibagué - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En materia educativa, el Centro Democrático criticó el manejo de los recursos destinados al sector y la situación de los jóvenes endeudados. “Cientos de jóvenes con deudas altísimas por estudiar deciden luchar y representarlos, pero se quedan callados como cómplices cuando su gobierno derrochó el dinero que era para la educación”, sostuvo la colectividad en sus canales.

El sistema de salud también fue objeto de cuestionamientos, al destacar sus reconocimientos internacionales y advertir sobre su actual fragilidad. “Un sistema de salud con faltantes, pero reconocido internacionalmente por su cobertura y por su calidad. Votaron por el cambio. Hoy está al borde de la quiebra, pero ahí sí no dicen nada”, señaló el partido de oposición en su video.

Finalmente, el partido atribuyó a la administración de Gustavo Petro la responsabilidad de buscar la confrontación política como estrategia electoral, al tiempo que reivindicó la necesidad de restaurar la confianza y la seguridad. Sobre todo, cuando el país estaría atravesando una serie de situaciones que han golpeado al concepto de la institucionalidad.

El Centro Democrático acusó a Gustavo Petro de tener interés en casar peleas con sectores de la oposición, para fortalecer su imagen de perseguido - crédito Carlos Ortega/EFE

Su estrategia es buscar un enemigo político como caballito electoral, pero su rabo de paja no les permite mirarse a sí mismos y ser conscientes de que por ellos es que Colombia está condenada al atraso. Mientras tanto, Colombia padece los estragos de un nefasto gobierno", enfatizó el Centro Democrático, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Y advirtieron que lo que se necesita es recuperar la confianza, la seguridad “y que Colombia vuelva a ser el país como cuando Álvaro Uribe fue presidente”. Mensaje que generó comentarios de respaldo, pero también fuertes críticas, al provenir de una de las colectividades que hace férrea oposición a la actual administración y que causa reacciones en el oficialismo.

