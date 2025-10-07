“Nos hablaban como animales”: crudo testimonio de la colombiana de 20 años arrestada por agentes del ICE, tras salir de una audiencia de asilo

En el momento de su detención, Rangel contaba con un Número de Seguro Social y un Permiso de Trabajo vigente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La colombiana Nayarith Yuseth Rangel Blanco, de 20 años de edad, que fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ahora busca transformar su experiencia en una plataforma de denuncia sobre las condiciones que enfrentan los migrantes en los centros de detención de ese país.

Rangel Blanco, que fue deportada a Colombia tras el episodio que vivió luego de un juicio en Georgia, relató a Univisión Estados Unidos que, tras su extradición, intenta reconstruir su vida y brindar apoyo a quienes aún permanecen bajo custodia.

“Dios tenía un propósito para mí. Aprendí a valorar la vida y quiero alzar la voz por quienes siguen allá, viviendo cosas desgarradoras”, manifestó la joven con determinación en el diálogo con el medio internacional.

El caso de Rangel comenzó a tomar notoriedad luego de que su pareja, Alejandro Limares, denunciara públicamente las condiciones a las que fue sometida tras su detención. Según Limares, la joven permaneció más de 24 horas en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Atlanta (capital de Georgia) sin acceso a alimentos ni a su medicación para el asma, y expuesta a temperaturas extremadamente frías.

Los agentes del ICE arrestaron a la joven inmediatamente después de salir de su audiencia preliminar de asilo en una corte de Atlanta - crédito Lucy Nicholson/Reuters

Esta situación se produjo pocos días después de su arresto, el 7 de agosto, cuando tres agentes de ICE la interceptaron al salir de su audiencia preliminar de asilo. Testigos presenciales describieron el procedimiento como realizado con una “muy mala actitud” por parte de los funcionarios.

A pesar de que Rangel contaba con un permiso de trabajo vigente y número de seguro social, las autoridades justificaron su detención argumentando que había ingresado de forma irregular al país el 3 de septiembre de 2023. La joven ya tenía una nueva cita judicial programada para marzo de 2026, lo que no impidió que fuera arrestada tras la audiencia.

Durante su tiempo bajo custodia, que se extendió por un mes y 20 días en dos centros de reclusión diferentes, Rangel aseguró a Univisión Estados Unidos que fue víctima de malos tratos y negligencia médica. “Recibimos muchos maltratos. Todos nos hablaban como si fuéramos animales. Yo lloraba todos los días”, describió.

La joven afirmó que solicitó atención médica en varias ocasiones debido a un dolor en el pecho, pero las autoridades minimizaron sus síntomas. “Decían que era solo estrés. Pasaba muchas horas aislada, sin poder pedir ayuda”, relató.

Los agentes justificaron la detención argumentando que la joven había ingresado de manera irregular a Estados Unidos el 3 de septiembre de 2023 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El arresto de la joven, que se hizo en un ascensor

La joven, de nacionalidad colombiana fue arrestada en el propio edificio judicial de Atlanta, capital del estado de Georgia, justo después de concluir su audiencia preliminar de asilo en agosto de 2025.

Según un testigo citado por Univisión, la intervención de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional ocurrió cuando Rangel se dirigía al ascensor tras recibir la notificación de una nueva audiencia máster, programada para marzo de 2026.

Tres funcionarios la interceptaron, la llamaron por su nombre y le informaron que quedaba bajo custodia: “Uno de ellos, con muy mala actitud, me separó, me hizo un gesto con el brazo y dijo: ‘ella está detenida’”, contó un testigo del arresto, según declaraciones recogidas por Univisión.

La intervención de los agentes del ICE se produjo cuando Rangel se dirigía al ascensor tras recibir la notificación de una nueva audiencia máster - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La situación legal de Rangel presenta particularidades, ya que al momento de su detención disponía de un Número de Seguro Social y un Permiso de Trabajo vigentes, elementos que suelen otorgar cierta protección temporal a quienes se encuentran en procesos migratorios.

No obstante, los agentes justificaron la medida argumentando que la joven había ingresado de manera irregular a Estados Unidos el 3 de septiembre de 2023, de acuerdo con la información proporcionada por el mismo testigo a Univisión.

Durante la audiencia preliminar, la corte no desestimó el caso de Rangel, sino que decidió mantener el proceso bajo su jurisdicción y asignarle una nueva fecha para continuar el trámite, según el testimonio recogido por Univisión.