Colombia

María Fernanda Cabal cuestionó invitación de Benedetti sobre la marcha de hoy 7 de octubre a favor de Palestina: “Lo que ocurre en Colombia no es relevante para estos personajes”

Mientras el Gobierno reitera su compromiso con la seguridad diplomática de Palestina, la senadora apunta a la desatención de problemas internos como el control territorial en Cauca y Arauca

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

María Fernanda Cabal se despachó
María Fernanda Cabal se despachó en contra de Amando Benedetti por marcha a favor de Palestina

El ministro del interior, Armando Benedetti, promovió la participación ciudadana en la marcha pro-Palestina convocada para este martes 7 de octubre de 2025, en respaldo al llamado del Gobierno nacional.

“El Gobierno garantizará la seguridad de la Embajada de Estados Unidos”, aseguró Benedetti mediante su cuenta de X.

Este evento coincide con la creciente tensión internacional generada por el conflicto en Medio Oriente y el posicionamiento diplomático de las autoridades colombianas.

Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó la convocatoria de Benedetti. A través de redes sociales, la militante del Centro Democrático preguntó: “¿Para cuándo la marcha por el Cauca que está en manos de los terroristas de las FARC? O para ¿cuándo la marcha por Arauca en manos del ELN?”.

Cabal señaló que la atención oficial se centra en la situación palestina, dejando atrás los problemas internos de seguridad en el país.

El intercambio entre ambos funcionarios destaca la división política en torno a las prioridades del Gobierno y el enfoque sobre los conflictos internacionales frente a la situación de orden público nacional.

