EN VIVO marchas 7 de octubre en Bogotá en respaldo a la situación de Palestina

Diversas organizaciones, entre ellas, el Frente de Acción por Palestina, la Comunidad Palestina de Colombia, Global Moment to Gaza, Bosaet la Bici y Techo Bike, han organizado una serie de movilizaciones en apoyo a Palestina para la semana del 6 al 12 de octubre de 2025.
El propósito fundamental de estas actividades, según el anuncio de los colectivos, es visibilizar la situación actual en Gaza y expresar solidaridad a través de acciones públicas, entre las que destacan movilizaciones ciclísticas y concentraciones en diferentes puntos de la ciudad.
El martes 7 de octubre figura como una fecha especialmente significativa dentro del calendario de protestas, ya que se conmemoran dos años del ataque de Hamas contra Israel, un evento en el que más de 1.200 personas perdieron la vida y otras 251 resultaron tomadas como rehenes.